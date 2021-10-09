В Чехии коалиция «Вместе» лидирует на парламентских выборах

Действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал вечером 9 октября поражение возглавляемого им движения. «Акция недовольных граждан» по итогам голосования займет не менее 70 мест в нижней палате парламента страны, однако шанс сформировать большинство получают две коалиции либеральных сил — их лидеры уже ведут переговоры о будущем составе правительства республики. Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Коалиция «Вместе», в которую входят Гражданская демократическая партия (ГДП), христианские демократы и партия «Традиция Ответственность Процветание 09», лидирует на выборах в Палату депутатов парламента Чехии. За нее проголосовали 27,77% избирателей — такие данные приводятся в субботу Чешским статистическим управлением после подсчета результатов на 99,9% участков. Явка составила 65,41%.

В свою очередь, движение «Акция недовольных граждан» (АНО) во главе с действующим премьер-министром республики Андреем Бабишем получает 27,15% голосов и занимает второе место. Отметим, что в ходе подсчета эта политическая сила лидировала с небольшим отрывом, однако уже вечером 9 октября глава правительства признал поражение.

«Партийная коалиция «Вместе» победила по количеству голосов. Поздравляю ее с этим», — сказал Бабиш.

Как передает телеканал CNN Prima News, АНО получит не менее 70 мандатов в 200-местной нижней палате парламента Чехии. При этом занимающая третье место коалиция Пиратской партии и движения «Старосты и независимые» (15,59% голосов) уже ведет переговоры с лидерами «Вместе» о формировании нового правительства – сообща они могут претендовать, по разным оценкам, на 107-109 депутатских кресел. Таким образом, вне зависимости от итоговой расстановки сил именно либералы получат простое большинство.

В Палату депутатов также прошла партия «Свобода и прямая демократия» (9,57 %). Как отмечают политологи, состоявшиеся в пятницу и субботу выборы завершились провалом для левых сил Чехии. 5-процентный барьер впервые не преодолели Социал-демократическая партия и Коммунистическая партия. Глава социал-демократов, действующий первый вице-премьер Чехии и министр внутренних дел Ян Гамачек уже сообщил, что уходит в отставку с партийного поста.

Президент республики Милош Земан заявил ранее, что поручит формирование нового правительства именно лидеру партии, которая получит наибольшую поддержку у избирателей. В Палату депутатов входят 200 парламентариев, которые избираются на четыре года.

В преддверии выборов Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Архив Пандоры», в котором в частности утверждается, что Бабиш использовал офшорные компании для покупки за €15 млн элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Сам премьер заявил, что никогда не нарушал закон.

Кроме того, перед голосованием сын Бабиша выступил против своего отца, обвинив его в попытке обмана нации и пообещав дать показания против него по скандальному делу о мошенничестве с субсидиями ЕС.

Кто претендует на пост премьера

Наиболее вероятный претендентом на пост премьера наблюдатели называют лидера Гражданской демократической партии Петра Фиала. Сам он заявил, что две оппозиционные коалиции «получили большинство и имеют шанс сформировать правительство», передает Reuters.

Петр Фиала родился 1 сентября 1964 года в Брно. В октябре 2013-года на досрочных парламентских выборах его избрали депутатом Палаты депутатов, а в ноябре он вступил в ГДП.

18 января 2014-го Фиала был избран председателем партии. После выборов 2017 года он стал вице-спикером Палаты депутатов. Ранее он также занимал пост министра образования, молодежи и физической культуры.

В августе 2016 года Фиала заявил, что «радикальный ислам находится в состоянии войны с Европой». По его мнению, чешское правительство не должно поддерживать европейскую миграционную политику. В октябре 2019-го он осудил военную агрессию Турции на севере Сирии.