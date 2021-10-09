Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Украине оценили контракт Венгрии и России по поставкам газа 22:56
Олимпийский чемпион Лебзяк дал прогноз на бой между Фьюри и Уайлдером 22:54
В Москве прокомментировали уход Курца с поста канцлера Австрии 22:53
Голкипер сборной России Дюпин не примет участия в матче со Словенией 22:43
Бабиш удивлен поражением своей партии на выборах, но признает его 22:41
Участник шоу «X-Factor» из Белоруссии предложил Бузовой выйти за него замуж 22:39
Журналист, обвинивший Загитову в грубом поведении, принес извинения 22:26
Подозреваемые в краже сотрудники посольства США уедут из России 22:22
В Чечне ввели дополнительные ограничительные меры из-за пандемии 22:13
Журова: всех возмутило, что мы выиграли слишком много медалей на Олимпиаде... 22:08
Политика

Бабиш признал поражение. Либералы побеждают на выборах в Чехии

В Чехии коалиция «Вместе» лидирует на парламентских выборах

close
100%
Лидер коалиции «Вместе» Петр Фиала

Лидер коалиции «Вместе» Петр Фиала

Milan Kammermayer/Reuters
Действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал вечером 9 октября поражение возглавляемого им движения. «Акция недовольных граждан» по итогам голосования займет не менее 70 мест в нижней палате парламента страны, однако шанс сформировать большинство получают две коалиции либеральных сил — их лидеры уже ведут переговоры о будущем составе правительства республики. Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Коалиция «Вместе», в которую входят Гражданская демократическая партия (ГДП), христианские демократы и партия «Традиция Ответственность Процветание 09», лидирует на выборах в Палату депутатов парламента Чехии. За нее проголосовали 27,77% избирателей — такие данные приводятся в субботу Чешским статистическим управлением после подсчета результатов на 99,9% участков. Явка составила 65,41%.

В свою очередь, движение «Акция недовольных граждан» (АНО) во главе с действующим премьер-министром республики Андреем Бабишем получает 27,15% голосов и занимает второе место. Отметим, что в ходе подсчета эта политическая сила лидировала с небольшим отрывом, однако уже вечером 9 октября глава правительства признал поражение.

«Партийная коалиция «Вместе» победила по количеству голосов. Поздравляю ее с этим», — сказал Бабиш.

Как передает телеканал CNN Prima News, АНО получит не менее 70 мандатов в 200-местной нижней палате парламента Чехии. При этом занимающая третье место коалиция Пиратской партии и движения «Старосты и независимые» (15,59% голосов) уже ведет переговоры с лидерами «Вместе» о формировании нового правительства – сообща они могут претендовать, по разным оценкам, на 107-109 депутатских кресел. Таким образом, вне зависимости от итоговой расстановки сил именно либералы получат простое большинство.

В Палату депутатов также прошла партия «Свобода и прямая демократия» (9,57 %). Как отмечают политологи, состоявшиеся в пятницу и субботу выборы завершились провалом для левых сил Чехии. 5-процентный барьер впервые не преодолели Социал-демократическая партия и Коммунистическая партия. Глава социал-демократов, действующий первый вице-премьер Чехии и министр внутренних дел Ян Гамачек уже сообщил, что уходит в отставку с партийного поста.

Президент республики Милош Земан заявил ранее, что поручит формирование нового правительства именно лидеру партии, которая получит наибольшую поддержку у избирателей. В Палату депутатов входят 200 парламентариев, которые избираются на четыре года.

В преддверии выборов Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Архив Пандоры», в котором в частности утверждается, что Бабиш использовал офшорные компании для покупки за €15 млн элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Сам премьер заявил, что никогда не нарушал закон.

Кроме того, перед голосованием сын Бабиша выступил против своего отца, обвинив его в попытке обмана нации и пообещав дать показания против него по скандальному делу о мошенничестве с субсидиями ЕС.

Кто претендует на пост премьера

Наиболее вероятный претендентом на пост премьера наблюдатели называют лидера Гражданской демократической партии Петра Фиала. Сам он заявил, что две оппозиционные коалиции «получили большинство и имеют шанс сформировать правительство», передает Reuters.

Петр Фиала родился 1 сентября 1964 года в Брно. В октябре 2013-года на досрочных парламентских выборах его избрали депутатом Палаты депутатов, а в ноябре он вступил в ГДП.

18 января 2014-го Фиала был избран председателем партии. После выборов 2017 года он стал вице-спикером Палаты депутатов. Ранее он также занимал пост министра образования, молодежи и физической культуры.

В августе 2016 года Фиала заявил, что «радикальный ислам находится в состоянии войны с Европой». По его мнению, чешское правительство не должно поддерживать европейскую миграционную политику. В октябре 2019-го он осудил военную агрессию Турции на севере Сирии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Австрии нужно стабильное правительство». Курц ушел в отставку во второй раз
Канцлер Австрии Себастьян Курц подал в отставку на фоне коррупционного скандала
Новая теория появления COVID-19: вирус передали шахтеры
BRP: коронавирус мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайца
«Вела себя явно не так, как следовало олимпийской чемпионке»
Загитова в резкой форме потребовала удалить свои фото на матче КХЛ
В Большом театре после падения декорации погиб актер
Подозреваемые в краже сотрудники посольства США уедут из России
Саакашвили в лесу снял видео с рассказом о въезде в Грузию
Поздравивший Путина украинский депутат ответил бойцам ВСУ на «плевок в морду»
Новости и материалы
На Украине оценили контракт Венгрии и России по поставкам газа
Олимпийский чемпион Лебзяк дал прогноз на бой между Фьюри и Уайлдером
В Москве прокомментировали уход Курца с поста канцлера Австрии
Голкипер сборной России Дюпин не примет участия в матче со Словенией
Бабиш удивлен поражением своей партии на выборах, но признает его
Участник шоу «X-Factor» из Белоруссии предложил Бузовой выйти за него замуж
Журналист, обвинивший Загитову в грубом поведении, принес извинения
В Чечне ввели дополнительные ограничительные меры из-за пандемии
Журова: всех возмутило, что мы выиграли слишком много медалей на Олимпиаде в Токио
Опубликованы фотографии с места гибели актера в Большом театре
Мать избитого в метро Ковалева рассказала, как узнала о случившемся
Рогозина расстроил фильм «Марсианин»
Златан Ибрагимович поддержал Фьюри перед боем с Уайлдером
Хоркина о решении WADA в отношении Московской лаборатории: не понимаю, почему так произошло
Охранник экс-президента Афганистана пообещал представить доказательства того, что Гани бежал с деньгами
Тихонов о решении WADA лишить Московскую лабораторию аккредитации: там сидят неглупые люди
СК проводит проверку по факту смерти актера в Большом театре
Червиченко: запретительные меры, которые исповедует WADA, похожи на дурдом
Все новости
«Причиной избиения стали 20 тысяч рублей и iPhone»
Один из подозреваемых в избиении солдата в Хабаровском крае признал свою вину
«Дело школьного учителя — не предмет, а его ученики»
Профессор объяснила особенности поколения «альфа» на фоне конфликта в школе Краснодара
Отличить подделку невозможно: как устроен рынок контрафактного алкоголя
В ГД призвали усилить надзор за качеством алкогольной продукции после трагедии в Орске
«Там были личные моменты». В крови скончавшегося депутата Рады нашли наркотик
В Верховной раде Украины назвали причину смерти депутата Полякова
«Про нас тоже не забыли»: в МИДе оценили планы ЦРУ по борьбе с Китаем
Захарова посоветовала США заниматься своими проблемами вместо борьбы с КНР и РФ
Раздел МХТ, Доронина против Боякова и уход Ширвиндта
Как менялось руководство в главных московских театрах
В Большом театре погиб актер Евгений Кулеш
«Англосаксы указали Франции ее место»
В Париже обсуждают возможность выхода из НАТО
Земля гигантов: итальянцы слышали о существовании Америки до путешествия Колумба
Ученые нашли упоминание Америки в миланской хронике, написанной до Колумба
Разбегаются или ждут: что происходит с афганскими беженцами в США
США вдвое увеличили лимит на прием беженцев, но не успевают их распределять
«Делают вид, что расстреливают друг друга»
Школы в Британии просят родителей не давать детям смотреть «Игру в кальмара»
Как приготовить идеальный бефстроганов
История 5 авторских рецептов бефстроганова от знатоков русской кухни
От дизайнеров до таргетологов: сколько зарабатывают на Instagram
Эксперты оценили стоимость услуг по продвижению и ведению Instagram
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях