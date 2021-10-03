Журналисты из 117 стран опубликовали расследование об офшорах мировой элиты

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. Расследование длилось год, в нем участвовали более 600 журналистов из 117 стран. В числе фигурантов «досье Пандоры» президенты Зеленский и Алиев, король Иордании и королева Великобритании.

Что такое «Досье Пандоры»

«Досье Пандоры» («архив Пандоры», «документы Пандоры», Pandora papers) — крупнейший в истории слив внутренних документов 14 офшорных регистраторов из разных стран. Год назад анонимный источник передал Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) три терабайта данных (почти 12 млн документов), содержащих сведения о владельцах 30 тыс. офшорных компаний. В архиве были не только регистрационные данные, но и внутренняя переписка юристов и других сотрудников офшорных регистраторов, информация о сделках, банковских счетах, а также биржевые бумаги.

ICIJ привлек к расследованию и анализу информации более 600 журналистов из 117 стран. Среди них сотрудники ABC, The Guardian, «Би-Би-Си», The Washington Post, Miami Herald, Le Monde, La Nacion, Indian Express. На протяжении года они изучали крупнейшую утечку офшорных данных из Панамы, Кипра, Монако, Британских Виргинских островов, Сейшел, Швейцарии, Каймановых островов и других налоговых убежищ.

Как пишет The Guardian, независимая проверка сведений из «досье Пандоры» доказала подлинность информации: часть владельцев офшоров подтвердили, что слитые данные о них верны. Важность документов обусловлена тем, что в них указаны тайные офшорные компании 35 мировых лидеров (среди которых как бывшие, так и действующие президенты, премьер-министры). Слив проливает свет также на секретные финансовые операции более чем 300 министров, судей, военачальников, чиновников из 90 стран мира.

Само по себе владение офшорами не противоречит закону, а нередко идет на пользу экономике и бизнесу. Однако налоговыми убежищами часто пользуются для отмывания преступных денег, для сокрытия реальных доходов и активов, а также фактов коррупции.

Подарки другу Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, как пишет британская газета, похоже, не раскрыл все свои активы в офшорах. Расследование ICIJ показало, что он разделил владение имуществом со своими давними друзьями и коллегами по продюсерской студии «Квартал 95» — братьями Борисом и Сергеем Шефирами (последний сейчас является советником главы государства), Иваном Бакановым и Андреем Яковлевым.

Перед избранием президентом Зеленский задекларировал свои доходы и активы, в том числе три офшорных компании. Одной из них — белизской Film Heritage — он владел вместе с супругой Еленой. Но «досье Пандоры» показало, что Film Heritage владел 25% кипрской Davegra, а та, в свою очередь, контролировала Maltex Multicapital Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Зеленский владел этим офшором вместе с братьями Шефир и Яковлевым.

За две недели до первого тура президентских выборов на Украине в марте 2019 года Зеленский передал свою долю Maltex своему нынешнему советнику Сергею Шефиру. А через полтора месяца после победы на выборах юрист «Квартала 95» подписал документ, согласно которому Maltex продолжит выплачивать дивиденды киностудии Зеленского, несмотря на отсутствие доли в этом офшоре.

Всего на друзей и бизнес-партнеров Зеленского зарегистрировано 14 офшоров, за которыми числятся элитные квартиры в Лондоне (в том числе, на Бейкер-стрит напротив музея Шерлока Холмса).

The Guardian отмечает, что глава государства после прихода к власти пообещал провести глобальную деофшоризацию украинской экономики и бизнеса, а также очистить правящую верхушку страны от олигархов, выводящих финансы за рубеж и прячущих активы в налоговых гаванях.

Секретная империя иорданского короля

Анализ архива показал, что король Иордании Абдалла II на протяжении нескольких десятилетий втайне строил гигантскую систему для владения недвижимостью за рубежом. Стоимость активов короля оценивается, как минимум, в $100 млн — она включает в себя виллы, особняки, элитные квартиры в Малибу (штат Флорида), Калифорнии, Вашингтоне, Лондоне.

Самым роскошным объектом из этого списка стал комплекс на вершине утеса в Малибу с 26 комнатами — этот особняк прославился тем, что здесь снимали финальную сцену оригинальной «Планеты обезьян» 1968 года.

Данные их досье показывают, что эта виллу Абдалла II приобрел в 2014 году через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах (БВО), за $33,5 млн. В предыдущие два года он купил два кондоминиума в Вашингтоне на общую сумму в $13,8 млн. С 2003 по 2011 годы монарху стали принадлежать семь элитных объектов недвижимости в Великобритании (сейчас они оцениваются в $38 млн), в том числе три объекта в Белгрейвии — районе Большого Лондона к юго-западу от Букингемского дворца.

The Guardian пишет, что недвижимость иорданского короля была приобретена на фоне четырехкратного увеличения американской экономической и военной помощи Иордании, а также траншей из Международного валютного фонда.

Как британская королева покупала недвижимость у Алиева...

Еще один кейс связан с семьей действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева и королевским двором Великобритании. Журналисты обнаружили, что Crown Estate — компания, управляющая недвижимостью британских монархов — купила у связанных с Алиевым офшоров недвижимости в Соединенном Королевстве на $541 млн.

В частности, в 2009 году управляющая фирма приобрела здание в Лондоне за $45 млн у офшора, зарегистрированного на сына азербайджанского лидера Гейдара Алиева, на тот момент ему было 11 лет. В 2018 году Crown Estate заплатила $90 млн за восьмиэтажное торгово-офисное здание в престижном районе британской столицы Мейфэр, расположенном в Гайд-парке. Покупателем выступила зарегистрированная на БВО Hiniz Trade & Investment, которой сначала владела младшая дочь Ильхама Алиева Арзу, а затем ее дед по материнской линии Ариф Пашаев.

Раскрытие информации демонстрирует, что семья Алиевых и приближенные к ней лица с 2006 по 2019 года потратили около $527 млн на приобретение через офшоры 27 объектов недвижимости. 12 из них впоследствии были проданы, большинство — королевской семье Великобритании. Источники средств, на которые семья азербайджанского лидера смогла купить элитную недвижимость, не раскрывается.

Из «досье Пандоры» следует, что Алиевы до сих пор владеют как минимум домом в Кенсингтоне, купленном в 2012 году за $40 млн, и тремя эксклюзивными квартирами в квартале Найтсбридж рядом с Гайд-парком.

...А бывший британский премьер — у бахрейнского министра

Бывший глава правительства Соединенного Королевства, по данным The Guardian, благодаря офшору сэкономил сотни тысяч долларов на налогах. Тони Блэр, возглавлявший британский кабмин с 1997 по 2007 годы, вместе со своей женой в 2017 году приобрели зарегистрированную на БВО холдинговую компанию, которая владела офисным зданием в Лондоне. Сумма сделки составила около $8,8 млн.

Интересно, что офшорной компанией, которую купили Блэры, до этого владел министр промышленности и торговли Бахрейна Заид Бин Рашид Аль-Зайяни. Он также тайно владеет еще одним офшором, который за последние девять лет потратил более $81 млн на покупку коммерческой недвижимости в Великобритании.

Благодаря тому что Блэры купили не само офисное здание, а его непосредственного собственника, им удалось избежать так называемого гербового сбора (основного налога на недвижимость в Британии) в $422 тыс. Юристы отмечают, что такой ход сам по себе не является незаконным, однако демонстрирует лазейку, которой пользуются богатые владельцы собственности при сделках. В то время как рядовые подданные королевства обычно платят сбор.

Чешский любитель Лазурного берега

Еще один фигурант «досье Пандоры» — премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который при помощи серии запутанных теневых сделок с офшорами сумел приобрести огромный особняк на Лазурном берегу Франции.

Стоит отметить, что Бабиш занимался предпринимательской деятельностью с 1980-х годов, является владельцем транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнатом, долларовым миллиардером. Его считают вторым богатейшим человеком Чехии с состоянием в более чем $3,6 млрд.

Расследование ICIJ показало, что в 2009 году Бабиш, который тогда еще не занимался политикой, через панамскую юридическую фирму Alcogal создал три офшора. В качестве займа он передал около $17 млн первой из них — зарегистрированной на БВО Blakey Finance Limited. Этот офшор передал средства компании Boyne Holding LLC. из Вашингтона, а та, в свою очередь, дала их взаймы офшору из Монако SCP Bigaud.

Как только деньги поступили в SCP Bigaud, они были израсходованы на приобретение особняка и виллы по соседству во французском Мужене, расположенном недалеко от Канн. В них есть собственный кинотеатр, бассейн, бильярдная комната, винный погреб.

Как пишет The Guardian, сама по себе покупка недвижимости не является незаконной. Не получил Бабиш и очевидных налоговых льгот. Однако первоначальный источник средств на приобретение зданий не установлен. Газета делает предположение, что чешский премьер выбрал столь сложную схему для сделки, потому что не мог купить особняк напрямую. Кроме того, офшорные компании, через которые приобреталась недвижимость во Франции, не отражены в декларации Бабиша, как того требует чешское законодательство.