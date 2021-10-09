На выборах в Чехии победила оппозиционная коалиция «Вместе»

Коалиция «Вместе», в которую входят три либеральные партии и движения, выиграли парламентские выборы в Чехии, сообщает «Чешское ТВ».

«Победителем парламентских выборов в Чехии стала коалиция «Вместе», состоящая из трех либеральных партий и движений. После подсчета итогов голосования на 99,9% избирательных участков коалиция «Вместе» набрала 27,7% голосов, их никто уже не сможет опередить», — говорится в сообщении.

Правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша заняло второе место. Они отстали от оппозиции на 0,6%, набрав 27,1%. На третьем месте расположилась еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», которая набрала 15,5%.

Перед выборами премьер-министр Чехии Андрей Бабиш столкнулся с неожиданной проблемой: сын политика выступил против своего отца, обвинив его в попытке обмана нации и пообещав дать показания против него по скандальному делу о мошенничестве с субсидиями ЕС. Сам Бабиш уверяет, что его сын страдает психическим расстройством, хотя тот последовательно пытается доказать обратное.

В тот момент ANO 2011 лидировала в опросах общественного мнения: ее поддерживали 27,5% респондентов. На втором месте находился блок «Вместе» и объединение «Пираты и старосты» с 21% поддержки.