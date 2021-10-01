Лукашенко раскрыл подробности операции, в ходе которой погиб сотрудник КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что люди, очерняющие в сети гибель сотрудника КГБ, убитого 28 сентября в ходе спецоперации, будут наказаны. По сообщениям правозащитников, силовыми структурами за последние несколько дней были задержаны по меньшей мере 50 человек, оставлявшие негативные комментарии о смерти силовика.

В Минске прошли похороны 31-летнего офицера КГБ, погибшего 28 сентября в ходе перестрелке в квартире на улице Якубовского. Сегодня также состоялось совещание президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями администрации — оно началось с минуты молчания.

Вместе с этим Лукашенко раскрыл некоторые подробности спецоперации, в ходе которой погиб оперативник. Его слова фактически стали ответом на некоторые предположения в соцсетях и негосударственных СМИ. Пользователи задавались вопросом, почему приехавшие в квартиру силовики не были оснащены специальными защитными средствами. На кадрах штурма видно, что мужчины, представившиеся правоохранителями и ломавшие дверь, были одеты в гражданскую одежду, у них не было бронежилетов и шлемов.

«Это и был первый вопрос, который я задал [председателю КГБ Ивану] Тертелю, как только мне доложили через несколько минут об этом происшествии. Почему ребята были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива», — приводит слова президента БелТА.

По версии Лукашенко, силовики таким образом не хотели наводить панику на людей, которые не всегда положительно реагируют на полностью экипированных бойцов правоохранительных служб на улицах. Президент также заявил, что в тот день сотрудники органов отрабатывали район по оперативной информации на предмет принадлежности некоторых лиц к терроризму.

В частности, утром 28 сентября было задержано «немало людей», связанных с сетью «Рабочы рух» (признана экстремистской в Белоруссии — как говорил Лукашенко, обнаружены факты ее связи со спецслужбами США, включая ФБР). Квартира сотрудника IT-компании «EPAM Systems» Андрея Зельцера, которого называют убийцей бойца спецназа и который сам был застрелен в ходе операции, находилась в списке адресов, «подлежащих обработке».

Лукашенко утверждает, что в момент работы группы в дежурную часть поступил звонок из квартиры с просьбой о помощи. «И они как добрые славяне, добрые белорусы ринулись туда, к этой квартире. Стучат — никто не открывает», — заявил президент.

Затем, с его слов, в милицию из этой квартиры поступил еще один звонок, и только после этого бойцы начали ломать дверь, поскольку «просившие о помощи» не отвечали и не реагировали на призыв открыть милиции. Лукашенко сослался на видеозапись оперативной съемки, опубликованной ранее в СМИ, и указал, что Зельцер и его супруга в этой время записывали видео, которое планировали транслировать.

«Они готовились к съемке. Никто не собирался там погибать. Надо было показать съемку, и в реальном режиме времени, это уже известно, они транслировали туда, в Польшу, Америку эти кадры», — пояснил глава государства.

Кто ответит

Лукашенко настаивает, что Зельцер был «настоящим участником мятежа», а подготовка к инциденту велась заранее. Поскольку, по словам президента, в этот день проводились задержания членов протестного движения, и они могли между собой это обсуждать — и были предупреждены о возможном визите силовиков.

Президент пояснил, что те, кто пытается очернить память и личность погибшего сотрудника силового блока, также будут наказаны. Речь идет о людях, которые оставляют нелицеприятные комментарии в сети по этому поводу.

«Окрестина (ИВС в Минске. — «Газета.Ru») свободно. Правильно [глава администрации Игорь] Сергеенко сказал: не надо убирать, поздно, все аккаунты у нас на руках, мы видим, кто чего стоит. И если мерзавцы типа [Валерия] Цепкало думают, что мы их не достанем, они ошибаются. Мы не простим гибель этого парня», — заверил он.

Оппозиционер Цепкало, напомним, 29 сентября назвал убийство офицера КГБ «примером того, как надо бороться», призвав, как говорится в релизе СК Белоруссии, к «вооруженному захвату власти». В отношении активиста, который сейчас находится за пределами Белоруссии, возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности республики.

Как сообщает белорусский правозащитный центр «Весна», в период с 29 по 30 сентября сотрудники силовых структур задержали около 50 человек за комментарии о гибели офицера КГБ, они находится в изоляторе на Окрестина. Им инкриминируют оскорбление представителя власти и возбуждение социальной розни.

Спорная съемка

Белорусские государственные СМИ вскоре после событий в квартире на Якубовского опубликовали видеозапись штурма, и оно вызвало несколько вопросов у журналистов издания Zerkalo.io (временный сайт закрытого в Белоруссии портала TUT.BY), высказавших предположение, что ролик, возможно, мог быть постановочным.

Как видно по ролику, съемка велась с нескольких камер, основные действия с помощью монтажа были склеены, «переключая» события с происходившего в квартире на вид со стороны оперативников. В материале Zerkalo.io говорится о нескольких несостыковках.

В частности, речь идет о том, почему из ружья ИЖ-27, выстрел из которого производил мужчина в квартире, не идет дым. Также настороженность вызвало молчание жены Зельцера в момент стрельбы в ее супруга. И одно из самых главных — почему не были опубликованы кадры с видео, которое снимала женщина, которую видно на ролике. Единственное, что про нее известно на нынешний момент, это то, что она находится в СИЗО. По факту гибели сотрудника КГБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

СК Белоруссии же утверждает, что супруги вели съемку «ради хайпа».