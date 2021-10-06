Что ждет Россию при правительстве Германии без Меркель

В Германии завершился первый круг коалиционных переговоров. Фактически борьба за право сформировать правительство ведется между СДПГ, победившей на выборах, и ХДС/ХСС, который пытается остаться у власти. Однако выбирать, с кем идти в кабмин, по сути, будут «зеленые» и «свободные демократы», которые, как представляется, уже обеспечили себе место в коалиции. Какой из этих вариантов более удобен для России — в материале «Газеты.Ru».

Итоги немецких парламентский выборов не смогли гарантировать большинство в Бундестаге ни одной из партий. В соответствии с результатами голосования расстановка сил в законодательном органе страны получилась следующая:

На первой строчке по мандатам Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 206 мест, следом бывший правящий блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) — 196 мандатов, на третьем месте «Зеленые» — 118 мест, а четвертую строчку заняла Свободная демократическая партия Германии (СвДП) — 92 мандата. Пятое место ушло «Альтернативе для Германии» (АдГ)— 83 мандатов, а на последней строчке Левая партия — 39 мест.

Последние партии условно выпали из будущего состава правительства, поскольку остальные политические силы не изъявили желания вести с ними какие-либо переговоры. При этом АдГ фактически отказались брать в коалицию еще до выборов из-за правого вектора партии и обвинения ряда ее представителей в излишне радикальной позиции. У Левой партии проблемы схожие — с ней диалог не ведется из-за крайне левого курса.

Поэтому первые двухсторонние встречи по возможному запуску коалиционных переговоров прошли только между четырьмя политическими силами — СДПГ, ХДС/ХСС, «Зелеными» и СвДП.

Как отмечает Der Zelt, обсуждения носили закрытый характер и пока публично стороны не исключают любых вариантов взаимодействия.

Какую коалицию обсуждают немцы

На данный момент есть три варианта возможной будущей коалиции в Бундестаге:

— «Светофор» — красные СДПГ, желтые СвДП и «Зеленые»;

— «Ямайка» (по цвету флага) — черный ХДС/ХСС, «Зеленые» и желтые СвДП;

— «Большая коалиция» — СДПГ и ХДС/ХСС.

Последний вариант выглядит наименее вероятным, поскольку еще во время выборов социал-демократы прямо заявляли, что не готовы идти на сотрудничество с блоком христианских демократов.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар,

какая именно коалиция появится в Бундестаге будут определять маленькие партии — «Зеленые» и СвДП.

«Дело тут за маленькими партиями — «Зеленые» и СвДП, — то есть СДПГ и ХДС/ХСС просто ждут их решения. СвДП больше хотят сотрудничать с ХДС/ХСС, а «Зеленые» с СДПГ, так что пока возможны оба варианта. Но наиболее вероятной комбинацией все же является «светофор» с канцлером социал-демократом Олафом Шольцем. Большая коалиции — наименее реалистичный вариант, но, если она появится, ее также возглавит представитель СДПГ», — пояснил эксперт.

С этим отчасти согласен и руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, сами переговоры по созданию коалиции еще не начались, пока идет зондирование — партии определяются, с кем готовы договариваться о сотрудничестве.

«Зеленые» и СвДП уже заявили, что предпочтительнее считают вариант объединения с СДПГ, но и союз с ХДС/ХСС пока не исключен. При этом разногласия между партиями — практически по всем пунктам их предвыборных программ, в том числе по климатической повестке и налоговой политике. На данный момент неизвестно, о чем они будут договариваться и каким образом. Есть информация, что «Зеленые» и СвДП условно договорились между собой, но мы не знаем, что именно они согласовали», — добавил эксперт.

В чем не сходятся партии

Противоречий между четырьмя партиями действительно немало. К примеру, если брать вариант коалиции ХДС/ХСС, «Зеленых» и СвДП, то тут основным камнем преткновения является налоговая и климатическая политика. Так, «Зеленые» выступают за повышение налогов, а также рассчитывают на введение новых экологических запретов для ускорения перехода к «зеленой экономике».

ХДС/ХСС и СвДП в данном случае занимают диаметрально противоположную позицию, отказываясь от усиления налогов и выступая за введение стимулов для климатической модернизации страны вместо формирования новых запретов. По климату, в целом, стороны расходятся с «Зелеными» в вопросе отказа от угля, так как партия настаивает на необходимости сделать это к 2030 году, когда ее возможные партнеры ставят планку на 2038 год.

В качестве условно мелких противоречий, но важных для жителей Германии, стоит указать на требования по ограничению скорости на автомагистралях со стороны «Зеленых», что открыто не поддерживает ХДС/ХСС.

Кроме того, споры идут по вопросам миграции, поскольку «Зеленые» предлагают ввести фиксированное число мигрантов, которых может принять ФРГ, с чем совсем не согласен ХДС/ХСС.

СвДП же во многом сходится с христианскими демократами в формате «Ямайки», но в последнее время партия больше склоняется к взаимодействию с СДПГ. Похолодание в отношениях свободных демократов и ХДС/ХСС спровоцировал скандал с попаданием результатов переговоров двух партий в СМИ — в утечке утверждалось, что СвДП готовы добиваться создания коалиции с бывшим правящем блоком и «Зелеными».

Что касается коалиции «светофор» — СДПГ, «Зеленые», СвДП, — то тут прения по большей части идут в отношении свободных демократов. По словам Александра Рара из Российско-германского форума, СвДП против повышения налогов и за усиления бизнеса и экономики, с чем опять-таки не согласны «Зеленые».

«Свободные демократы выступают за то, чтобы климатическую политику проводили частные компании, и чтобы экономика решала все эти вопросы. «Зеленые» и СДПГ полностью отказываются от такого подхода и требуют усилении роли государства. Они говорят, что без повышения налогов нельзя будет собрать необходимые средства на экологическую модернизацию Германии, и призывают к введению запретов в отношении немецкого населения в плане климатических сделок в рамках перехода к «зеленой экономике», — отметил эксперт.

Сейчас говорят о поиске какого-то компромисса, в том числе путем создания фонда для климатической модернизации, куда будут платить деньги и государство, и бизнес, продолжил Рар, однако сложно прогнозировать, насколько СвДП смогут пойти на это, так как отказ от повышения налогов они уже пообещали своим избирателям.

«Зеленые» сильнее по голосам, чем СвДП, поэтому требуют, чтобы их больше слушали и уже даже запугивают ХДС/ХСС.

Они утверждают, что у христианских демократов просто нет другой опции, кроме как пойти на их требования. В то же время, СвДП шантажируют и «Зеленых», и СДПГ, указывая им на то, что без них они не смогут сформировать правительство и продавливают свои условия», — подчеркнул эксперт.

Что ждать России от новой коалиции

Споры сторон по большей части касаются внутренних вопросов, однако в последнее время стали появляется заявления партий и по внешней политике.

Стороной не обошли и обсуждение России, в отношении которой «Зеленые» и СвДП продемонстрировали достаточно жесткую позицию, критикуя предполагаемые нарушения прав человека на российской территории.

Эти партии входят в оба наиболее вероятных варианта будущей коалиции Бундестага. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают такой расклад для будущего отношений Москвы и Берлина. Так, Владислав Белов из Института Европы РАН считает, что антироссийской позиции «Зеленых» и СвДП все равно будет противопоставлен конструктивный канцлер от крупных партий.

«При любом варианте коалиции «Зеленые» и СвДП сохранят свою антироссийскую позицию и будут активно высказывать свою недовольство положением дел с демократией в России, в том числе критиковать «Северный поток — 2».

Но им будет противостоять конструктивно настроенный канцлер — Армин Лашет в случае объединения с ХДС/ХСС и Олаф Шольц при коалиции с СДПГ», — пояснил эксперт.

В то же время, Александр Рар из Российско-германского форума уверен, что предпочтительнее все же будет «светофор», во главе которого встанут социал-демократы. По его словам, СДПГ выступает за нормализацию отношений с Россией и открыта к сотрудничеству.

«Однако реализовать это будет тяжело, потому что младшие партнеры в лице «Зеленых» и СвДП крайне негативно настроены в отношении России. Обе партии сошлись на том, что разговор с Москвой должен быть жестким. Если социал-демократы будет продвигать нормализацию отношений, то «Зеленые» будут требовать обратного. Не исключено, что в таких условиях канцлер просто не будет ничего делать в отношении России, чтобы не раздражать своих партнеров по коалиции, и пустит все на самотек. То есть Москва просто не будет каким-то важным фактором во внешней политики Германии, хотя без России нельзя как минимум решить вопросы энергетического кризиса и урегулировать конфликт на Украине», — резюмировал эксперт.