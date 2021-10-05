Как в Госдуме и Совфеде восприняли масштабный сбой в работе соцсетей

Глобальный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и ряда других соцсетей оставил сотни миллионов пользователей по всему мира без доступа к популярным ресурсам. Опрошенные «Газетой.Ru» представители Госдумы и Совфеда уверены, что этот инцидент подтверждает необходимость создания и развития отечественных аналогов таких площадок, а также поднимает вопрос о защите данных российских пользователей.

«Мы уязвимы»

«Сам сбой показал уязвимость глобальных сетевых компаний и нашу уязвимость, потому что мы пока не создали альтернатив тому же Facebook или YouTube. Мне кажется, эта ситуация должна нас сподвигнуть на более активное развитие наших собственных интернет-платформ, чтобы быть менее зависимыми от неизбежных сбоев, которые еще не раз будут происходить у глобальных интернет-компаний. Нам нужна своя автономная система, которая могла бы компенсировать эти сбои в случае необходимости», — сказал «Газете.Ru» председатель комиссии Совфеда по информаицонной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Справка Глобальный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Netflix, Zoom, Viber, Outlook, Gmail и Snapchat произошел 4 октября. Неполадки по большей части наблюдались у пользователей по всему миру, а жители США также жаловались на проблемы с доступом к мобильным сетевым операторам и даже банковским онлайн-сервисам. Читать дальше

С точки зрения сенатора, отдельной проблемой стала возможная утечка данных пользователей, которую Facebook отрицает.

«То, что персональные данные постоянно утекают из всех соцсетей, давно известно, в особенности из Facebook. Так что угроза кражи данных существует, в том числе для российских пользователей. Защитить их мы в данном случае никак не можем.

Создать какую-то надежную систему защиты тут практически невозможно, поскольку, как только вы начинаете использовать соцсети, сразу подвергаетесь определенной угрозе»,

— подчеркнул сенатор.

«Люди не могут ни минуты прожить без соцсетей»

В то же время, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя глобальный сбой у популярных социальных сетей, посетовал на зависимость людей от социальных инструментов современного общества.

«Этот сбой лишний раз показал всю глубину зависимости. Понятно, что без соцсетей трудно себе представить современную жизнь, особенно у молодых людей. Но, наверное, многие из них по итогам произошедшего вчера сделают для себя какие-то выводы. Конечно, если люди не могут ни минуты прожить без Facebook, Instagram и Google,

то нам надо подумать о том, чтобы создавать собственные аналоги с системой безопасности, которая будет хотя бы дублировать американские системы.

Если появятся аналогичные системы, возможно, они будут более стабильны», — сказал депутат «Газете.Ru».

По версии Толстого, в первую очередь России необходимо сделать так, чтобы все американские IT-гиганты соблюдали российское законодательство. С точки зрения депутата, для этого нужно, чтобы у них были представительства в России.

«Я надеюсь, что в ближайшее время вместе с комитетом Госдумы по информационной политике мы этим займемся. Нельзя исключать, что помимо сбоев, могут последовать и атаки. Самое главное тут — персональные данные пользователей, которые неизвестно как могут быть использованы. Никто никаких гарантий на этот счет не дает, тем более их не могут дать компании, которые локализованы на территории другой страны», — указал Толстой.

«Система настолько уязвима — это уму непостижимо»

Депутат Госдумы Виталий Милонов, говоря о проблемах с доступом к популярным соцсетям, отметил, что в Facebook сбой связали с человеческим фактором и ошибкой при вводе данных.

«Факт в том, что система настолько уязвима, что ошибка одного человека может нарушить коммуникации сотен миллионов людей. Это, конечно, уму непостижимо. Но я очень рад, что такие ошибки происходят, потому что они напоминают людям о том, что доверяться одному большому бренду не стоит и всегда нужно искать разные варианты», — пояснил депутат «Газете.Ru».

По мнению Милонова, этот инцидент можно назвать шансом для российских разработчиков, так как такие сбои помогают другим платформам в продвижении себя — около 50 млн новых пользователей Telegram — лучшее тому подтверждение.

«Это шанс для российских разработчиков, и государство должно помогать им во внедрении новых продуктов. То есть поддерживать лучшие стартапы и проекты у молодых компаний или программистов.

Главная задача для нас на фоне этой микрокатастрофы, которая может повторится в более масштабном плане, — это создание собственной операционной системы для мобильных устройств. Если наступит политический кризис и поступит команда на жесткую конфронтацию, то у нас отрубится вся мобильная связь в стране.

Об этом надо помнить всегда, что мы находимся в зависимости», — подчеркнул депутат.

«Необходимо усилить контроль»

В свою очередь, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» указал на проблемы зависимости от соцсетей, которые отчасти подтвердил сбой в работе популярных сервисов.

«Проблема зависимости от соцсетей в современном обществе, конечно же, существует, и все это отлично знают. Наибольшую обеспокоенность сегодня вызывают дети. Многие из них буквально «подсели» на контент из соцсетей. Они не представляют, как без него жить, и это печально. Решение проблемы такой зависимости может быть следующим: нужно больше читать разнообразной литературы», — отметил Миронов.

По его словам, обезопасить российских пользователей от сбоев в работе соцсетей можно, но для этого нужно развивать российские социальные сети.

«Это непросто, дорого, но такую работу проводить необходимо, чтобы снизить зависимость российских граждан от зарубежных соцсетей и мессенджеров.

Ну, а чтобы не происходила массовая кража информации, параллельно нужно усиливать контроль за персональными данными граждан»,

— добавил Миронов.

«По указу чиновника свой YouTube не создать»

Избранный депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов также согласился с тем, что России следует создавать собственные соцсети и ресурсы, которые смогут стать аналогами западных платформ.

«Условно говоря, если упадет YouTube, то нам нечем его заменить на данном этапе. Нужны сервисы, способные это сделать, но их должен создавать только бизнес.

Едва ли государство сможет создать ресурсы, которые будут удовлетворять все потребности пользователей.

Точно так же, как западные сервисы — это чисто рыночный механизм. По указу какого-либо чиновника свой YouTube мы не создадим. Это невозможно. Это должен делать только бизнес», — отметил парламентарий.

По его мнению, государство же должно поддерживать развитие наукоемких или развлекательных интернет-ресурсов и отраслей, а также защищать интересы граждан России, но не вмешиваться в создание российских соцсетей напрямую.

«Обезопасить россиян от сбоев нельзя»

Член Общественной палаты России и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина тоже разделяет мнение о необходимости создания российских платформ, площадок и продуктов в условиях подобных сбоев у популярных компаний.

«Обезопасить российских пользователей при таких сбоях никак нельзя. Нам нужно создавать отечественные аналоги, площадки и продукты, либо развивать те, которые уже существуют. На это должны быть направлены усилия государства. По вчерашней ситуации мы видим, что российские пользователи оказались в немного лучшем положении по сравнению с пользователями из других стран. Потому что у нас все-таки целый ряд альтернативных российских площадок», — сказала Мизулина «Газете.Ru».

По ее словам, сбой в очередной раз доказал, что необходимо создавать полностью инфраструктуру суверенного интернета — вкладывать в это средства и помогать отечественным IT-компаниям, развивая такие аналоги.

«В России вполне возможно создать эквивалент того же YouTube при определенных финансовых вложениях и поддержке со стороны государства в виде в том числе налоговых преференций. Я думаю, что с этой задачей можно справиться за пять лет. Но только если такой сервис будет актуальным в перспективе, потому что ресурсы так или иначе замещают друг друга. Появляются новые услуги и продукты, а старые устаревают. Не факт, что через пять лет YouTube будет такой же популярной площадкой, какой он является сейчас», — резюмировала Мизулина.