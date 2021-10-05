Facebook: сбои в работе не привели к раскрытию данных пользователей

4 октября вошло в историю как несчастливый день Facebook: утром в сети появилось интервью с информатором, сливавшим секреты социальной сети прессе, а ближе к вечеру все сервисы компании перестали работать, в результате чего Марк Цукерберг потерял миллиарды. Как произошел «Цифровой апокалипсис» и что стало причиной отключения всего, что связано (и не связано) с Facebook, — в материале «Газеты.Ru».

Мы все уронили

Вечером 4 октября, около 18:40 по московскому времени, произошел масштабный сбой Facebook и сервисов, принадлежащих компании. На протяжении почти семи часов Facebook, Whatsapp, Instagram и другие проекты Цукерберга были недоступны во многих уголках мира.

«По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования на территории многих стран фиксируются сбои в работе сервисов Facebook. Недоступность ресурсов подтверждает сама компания», — прокомментировал ситуацию Роскомнадзор.

На фоне падения сервисов Facebook портал Privacy Affairs обнаружил, что на одном из популярных хакерских форумах продаются данные более 1,5 миллиарда пользователей Facebook. Это имена, электронные почты, телефонные номера, локации, гендеры и id. Портал называет это самой крупной утечкой в истории компании.

Несмотря на это в Facebook заявили, что сбой в работе сервисов компании не привел к раскрытию данных пользователей: «У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате периода сбоя».

Репортер NYT Шира Френкель рассказала, что сотрудники Facebook не могли попасть в дата-центр для устранения проблемы — их пропуски не работали. Кроме того, издание отметило, что системы Instagram, WhatsApp и Facebook слишком отличаются между собой, из-за чего вряд ли сбой является результатом кибератаки.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», — позже объяснили в Facebook.

По неофициальным данным, кто-то из сотрудников Facebook стер часть кода, отвечающую за интернет-адреса и DNS.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в 01:54 мск сообщил о восстановлении работы Facebook, Instagram и WhatsApp и извинился перед пользователями за сбои на своей личной странице в социальной сети.

«Извините за срыв сегодня — я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги», — написал Цукерберг.

Примечательно, что утром перед падением Facebook появилось интервью с анонимным информатором, который раскрыл свою личность. Девушка почти месяц раскрывала The Wall Street Journal тайны Facebook.

Последствия

Состояние Марка Цукерберга на фоне сбоя и утечек на момент написания материала уменьшилось на $5,9 млрд (около 430 млрд руб.). Кроме того, согласно данным биржи NASDAQ, вместе с Facebook пострадали акции компании Twitter с падением капитализации на 6,7%, Alphabet (2,7%), Amazon (2,8%), Apple (2,6%) и Microsoft (2,4%).

Во время сбоя люди, использующие сервисы Facebook, стали переходить в другие социальные сети и мессенджеры.

«Основным средством общения в Facebook сегодня стал Telegram! Технари ставят Telegram, чтобы координировать свои действия по всему миру, им нужна связь, которой нет в обычных их каналах. По сотовым связываться не всегда удобно. Это очень смешно, не находите?» — написал в Telegram-канале «Mobile-Review.com» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По данным TGStat, аудитория Telegram за несколько часов выросла на 50 млн пользователей. Из-за большого притока в работе мессенджера Павла Дурова также наблюдались перебои — Telegram стал работать заметно медленнее, но при этом оставался доступен.

Кроме того в СМИ были сообщения о перебоях в работе «ВКонтакте» и «Одноклассниках», однако в пресс-службах социальных сетей эту информацию опровергли.

В работе многих других социальных сетей, операторов и сервисов вроде Twitter, TikTok, YouTube, Gmail и даже Tinder некоторыми пользователями наблюдались перебои.