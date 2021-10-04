Facebook, Instagram, WhatsApp и TikTok перестали открываться по всему миру

Как оказалось, сотрудники Facebook не могут даже нормально контактировать друг с другом — внутренние инструменты и коммуникационные платформы компании не работают. То же самое происходит и в штаб-квартире WhatsApp.
Тем временем у Павла Дурова праздник. На фоне недоступности Facebook и WhatsApp, активная аудитория Telegram растет на «сотни процентов» день ко дню, пишет издание «Код Дурова» со ссылкой на близкий к Telegram источник.
Не переживайте, у нас всегда есть альтернатива ) #facebookdown #instagramdown #watsappdown #messengerdown pic.twitter.com/C3ZEuXdQ3m— EnAmorada (@vergeless) October 4, 2021
Интернет продолжает падать. Теперь Downdetector зафиксировал сбой в работе Gmail.
В 3021:#facebookdown #instagramisdown pic.twitter.com/qYXxpZ9IUM— Рябчик (@iryabtchik) October 4, 2021
Главное, что все системы Московской биржи работают в штатном режиме — соответствующее сообщение поступило от торговой площадки.
Rare image of Mark Zuckerberg still fixing servers of WhatsApp, Facebook and Instagram.#ServerDown #FacebookDown pic.twitter.com/F6Yf7l0oxh— ZEESHAN ABBAS (@ZABhatti72) October 4, 2021
Facebook приносит свои извинения за сбои в работе сервисов. По данным СМИ, команда интернет-спасателей Facebook уже направилась в один из своих центров обработки данных в Калифорнии, чтобы попытаться вручную перезапустить серверы.
Тем временем в сети обнаружили личные данные 1,5 млрд пользователей Facebook. Имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и идентификатор пользователя — все продается на популярном хакерском форуме.
Это не мы, Наташ, честно! #facebookdown #instagramdown #watsappdown pic.twitter.com/z5uWloq98D— EnAmorada (@vergeless) October 4, 2021
Пострадали даже российские родители. Из-за сбоя в работе WhatsApp им пришлось переносить свои школьные чаты в Telegram.
The current situation in the world right now #facebookdown #instagram #WhatsApp pic.twitter.com/4orP5uxP0t— Sadia khan (@Sadiakh53778913) October 4, 2021
По данным CNBC, текущий сбой в работе сервисов Facebook стал самым значительным и продолжительным с 2008 года. Тогда ошибка отключила сервисы на сутки.
Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp длится уже более четырех часов.
I love the internet today #facebookdown pic.twitter.com/DvF2poUHtJ— Kamrul Rahat (@imKrahat) October 4, 2021
Пока половина интернета не работает, Эдвард Сноуден радуется тому, что мир становится лучше. «Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым», — написал он в Twitter, который пока работает.
Facebook and Instagram go mysteriously offline and, for one shining day, the world becomes a healthier place. #facebookdown— Edward Snowden (@Snowden) October 4, 2021
В СМИ появляются сообщения о перебоях в работе «ВКонтакте» и «Одноклассниках», однако в пресс-службах социальных сетей эту информацию опровергают. «Все сервисы и продукты «ВКонтакте работают» — сбоев или других проблем нет», — сообщил «Газете.Ru» представитель «ВКонтакте».
«Мы видим рост активности в использовании сервисов ОК, но никаких проблем в работе соцсети не наблюдаем. Все продукты ОК работают и доступны пользователям», — говорится в сообщении пресс-службы «Одноклассников».
Интересно, что сервисы Facebook упали после разоблачительного интервью бывшего сотрудника компании, который в эфире CBS рассказал о приоритетах прибыли над безопасностью пользователей. Ранее «Газета.Ru» рассказывала об этом интервью.
Хакеры ни при чем. Сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp не связан с кибератакой, сообщил газете The New York Times один из сотрудников компании.
Белый дом отслеживает ситуацию с глобальным сбоем, сообщила помощник президента США по коммуникациям Джен Псаки.
#facebookdown— Abhijit Dhar (@avidhar91) October 4, 2021
WhatsApp, Instagram and Facebook still down.
Meanwhile Twitter pic.twitter.com/qDZ4Dc7E1K
По данным СМИ, сотрудники Facebook не могут войти в офисы, чтобы решить проблему интернет-сбоев. Дело в том, что их пропуски перестали работать. Когда они смогут починить интернет — неизвестно.
Возможно, из-за сбоя в работе популярных соцсетей, пользователям придется вспомнить про заброшенные платформы, например, Clubhouse.
Сейчас все вспомнят про clubhouse #facebookdown— Serg Pl (@pl11113) October 4, 2021
При этом страдает не только Цукерберг. По данным биржи NASDAQ, стоимость акций и таких крупных американских IT-компаний, как Twitter (6,7%), Alphabet (2,7%), Amazon (2,8%), Apple (2,6%), Microsoft (2,4%) снижается после глобального сбоя.
Глава Facebook Марк Цукерберг потерял почти почти $7 млрд из-за сбоя сервисов компании. Из-за этого он опустился на шестое место в общем списке миллиардеров по версии Forbes.
Mark Zuckerberg fixing the WhatsApp, Instagram and Facebook crash #facebookdown pic.twitter.com/0VfwH5DpvF— Mr.Nobody (@hellogm69691170) October 4, 2021
За сервисами Facebook последовал и TikTok. В работе социальной сети также произошел сбой — в основном неполадки коснулись европейских пользователей.
Из-за сбоя в WhatsApp пользователи начали массово переходить в Telegram, что привело к сбоям в работе платформы в ряде стран. В первую очередь о неполадках информируют жители США и Мексики, от канадцев и европейцев жалоб пока поступает гораздо меньше.
Журналист The Independent Брайан Кребс назвал возможную причину сбоя работы cервисов Facebook. По его словам, записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации.