Facebook, Instagram, WhatsApp и TikTok перестали открываться по всему миру

23:00

В СМИ появляются сообщения о перебоях в работе «ВКонтакте» и «Одноклассниках», однако в пресс-службах социальных сетей эту информацию опровергают. «Все сервисы и продукты «ВКонтакте работают» — сбоев или других проблем нет», — сообщил «Газете.Ru» представитель «ВКонтакте».

«Мы видим рост активности в использовании сервисов ОК, но никаких проблем в работе соцсети не наблюдаем. Все продукты ОК работают и доступны пользователям», — говорится в сообщении пресс-службы «Одноклассников».