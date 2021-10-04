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Технологии

Глобальный сбой в интернете. ОНЛАЙН

Facebook, Instagram, WhatsApp и TikTok перестали открываться по всему миру

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Газета.Ru
В работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой. Проблемы есть и у других сервисов — пользователи сообщают о неполадках в работе TikTok, Snapchat и Telegram. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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23:45

Как оказалось, сотрудники Facebook не могут даже нормально контактировать друг с другом — внутренние инструменты и коммуникационные платформы компании не работают. То же самое происходит и в штаб-квартире WhatsApp.

23:40

Тем временем у Павла Дурова праздник. На фоне недоступности Facebook и WhatsApp, активная аудитория Telegram растет на «сотни процентов» день ко дню, пишет издание «Код Дурова» со ссылкой на близкий к Telegram источник.

23:37

Интернет продолжает падать. Теперь Downdetector зафиксировал сбой в работе Gmail.

23:35

Главное, что все системы Московской биржи работают в штатном режиме — соответствующее сообщение поступило от торговой площадки.

23:30

Facebook приносит свои извинения за сбои в работе сервисов. По данным СМИ, команда интернет-спасателей Facebook уже направилась в один из своих центров обработки данных в Калифорнии, чтобы попытаться вручную перезапустить серверы.

23:25

Тем временем в сети обнаружили личные данные 1,5 млрд пользователей Facebook. Имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и идентификатор пользователя — все продается на популярном хакерском форуме.

23:20

Пострадали даже российские родители. Из-за сбоя в работе WhatsApp им пришлось переносить свои школьные чаты в Telegram.

23:15

По данным CNBC, текущий сбой в работе сервисов Facebook стал самым значительным и продолжительным с 2008 года. Тогда ошибка отключила сервисы на сутки.

23:10

Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp длится уже более четырех часов.

23:05

Пока половина интернета не работает, Эдвард Сноуден радуется тому, что мир становится лучше. «Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым», — написал он в Twitter, который пока работает.

23:02

Проблемы начались у Twitter, ответы к постам не прогружаются.

23:00

В СМИ появляются сообщения о перебоях в работе «ВКонтакте» и «Одноклассниках», однако в пресс-службах социальных сетей эту информацию опровергают. «Все сервисы и продукты «ВКонтакте работают» — сбоев или других проблем нет», — сообщил «Газете.Ru» представитель «ВКонтакте».

«Мы видим рост активности в использовании сервисов ОК, но никаких проблем в работе соцсети не наблюдаем. Все продукты ОК работают и доступны пользователям», — говорится в сообщении пресс-службы «Одноклассников».

22:55

Интересно, что сервисы Facebook упали после разоблачительного интервью бывшего сотрудника компании, который в эфире CBS рассказал о приоритетах прибыли над безопасностью пользователей. Ранее «Газета.Ru» рассказывала об этом интервью.

22:50

Хакеры ни при чем. Сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp не связан с кибератакой, сообщил газете The New York Times один из сотрудников компании.

22:45

Белый дом отслеживает ситуацию с глобальным сбоем, сообщила помощник президента США по коммуникациям Джен Псаки.

22:40

По данным СМИ, сотрудники Facebook не могут войти в офисы, чтобы решить проблему интернет-сбоев. Дело в том, что их пропуски перестали работать. Когда они смогут починить интернет — неизвестно.

22:35

Возможно, из-за сбоя в работе популярных соцсетей, пользователям придется вспомнить про заброшенные платформы, например, Clubhouse.

22:30

При этом страдает не только Цукерберг. По данным биржи NASDAQ, стоимость акций и таких крупных американских IT-компаний, как Twitter (6,7%), Alphabet (2,7%), Amazon (2,8%), Apple (2,6%), Microsoft (2,4%) снижается после глобального сбоя.

22:20

Глава Facebook Марк Цукерберг потерял почти почти $7 млрд из-за сбоя сервисов компании. Из-за этого он опустился на шестое место в общем списке миллиардеров по версии Forbes.

22:15

За сервисами Facebook последовал и TikTok. В работе социальной сети также произошел сбой — в основном неполадки коснулись европейских пользователей.

22:10

Из-за сбоя в WhatsApp пользователи начали массово переходить в Telegram, что привело к сбоям в работе платформы в ряде стран. В первую очередь о неполадках информируют жители США и Мексики, от канадцев и европейцев жалоб пока поступает гораздо меньше.

22:05

Журналист The Independent Брайан Кребс назвал возможную причину сбоя работы cервисов Facebook. По его словам, записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации.

22:00

Доброго вечера всем читателям «Газеты.Ru». В работе сервисов Facebook — одноименной социальной сети, Instagram и WhatsApp --произошел сбой. Пользователи по всему миру не могут зайти в свои аккаунты. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инцидента.

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