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Политика

«Несомненно, в воскресенье что-то произойдет». В Грузии ожидают протестов после выборов

Правящая партия в Грузии лидирует на местных выборах

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Shakh Aivazov/AP
«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» побеждает на выборах в органы местного самоуправления, состоявшихся в республике 2 октября. Однако подсчет голосов еще продолжается. Ожидается, что в 20 городах, жители которых избирали мэров, через четыре недели пройдет второй тур. Экс-президент страны Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, призвал 100 тысяч своих сторонников выйти на улицы Тбилиси после завершения выборов.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает 47,25% голосов на местных выборах. У оппозиционного «Единого национального движения», основанного экс-президентом Михаилом Саакашвили — 30,61%. Такие данные приводит ЦИК страны после подсчета протоколов, поступивших с 91,37% участков, где 2 октября состоялись муниципальные выборы.

Третье место занимает партия экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию», у которой 6,87%. Явка, по данным ЦИК, в среднем по стране составила 52%.

Где пройдет второй тур

По предварительным подсчетам, в 20 городах, жители которых выбирали мэров, ожидается второй тур. В Тбилиси лидирует действующий градоначальник Каха Каладзе с 45,31%, оппозиционер Ника Мелия набирает 34,21%.

В Рустави у Нино Лацабидзе («Грузинская мечта») 47,73% голосов, у Давида Киркитадзе («Единое национальное движения») — 44,53%. В Батуми лидирует представитель оппозиции - у Георгия Киртадзе 42,34% голосов, а у кандидата от правящей партии Арчила Чиковани - 41,49%.

Кроме того, в Кутаиси и Поти ни один из кандидатов также не набирает необходимых для победы в первом туре более половины голосов избирателей. Аналогичная ситуация сложилась еще в 15 муниципалитетах.

В оставшихся 44 городах побеждают кандидаты в мэры от правящей партии.

Оппозиция побеждает в 12 городах

В целом выборы прошли в 64 муниципалитетах, граждане Грузии избирали также депутатов городских и районных собраний. Они комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов — 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.

По предварительным результатам, «Единое национальное движение» лидирует в по партийным спискам в 12 городах. В остальных 52 городах побеждает правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия». Ее председатель Ираклий Кобахидзе уже пообещал избирателям, что все кандидаты от этой партии победят во втором туре выборов мэров 20 муниципалитетов, который должен пройти 30 октября.

«Мы обещаем обществу, что все наши кандидаты в мэры победят 30 октября во втором туре выборов», — сказал он.

Фактор Саакашвили

Накануне дня голосования в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Комментируя его арест, Кобахидзе сказал, что экс-глава государства якобы планировал совершить в республике госпереворот.

Бывший президент, в свою очередь, объявил в тюрьме голодовку и заявил, что все обвинения против него носят политический характер. Кроме того, он обратился к гражданам Грузии, призвав их не бояться и идти на выборы. «Свобода страны зависит от активности людей», — отметил политик.

Саакашвили уже призвал 100 тысяч человек выйти на улицы Тбилиси после завершения выборов.

Задержки с результатами

Примечательно, что ЦИК Грузии опоздал с публикацией предварительных результатов выборов на своем сайте. Председатель комиссии Георгий Каландаришвили объяснил эту ситуацию «высокой ответственностью». По его словам, ЦИК не располагал всеми итоговыми протоколами комиссий, поэтому предварительные данные нельзя было публиковать.

«В связи с очень высоким общественным интересом к этим выборам и их результатам мы хотели опубликовать предварительные данные так, чтобы они отражали максимально реальную картину по партийным спискам, а такой возможности у нас не было. Именно из-за этой высокой ответственности избирательная комиссия хотела, чтобы предварительные данные были репрезентативными. Поэтому нам пришлось ждать итоговые протоколы из всех округов», — сказал Георгий Каландаришвили.

В оппозиции считают, что процесс обнародования предварительных итогов выборов затягивался искусственно, поскольку картина складывалась не в пользу «Грузинской мечты».

«Если «Грузинская мечта» не получит того, что получила на предыдущих парламентских выборах [48,22%], у нас снова могут возникнуть беспорядки, возможно, еще одна волна политического кризиса», — приводит издание «Э Вести» мнение младшего научного сотрудника Emerging Europe в Грузии Сосо Дзамукашвили.

«Мы с нетерпением ждем, каким будет фактический результат. Несомненно, в воскресенье что-то произойдет, какие-нибудь протесты. Саакашвили призвал своих сторонников выходить на площадь Свободы в надежде, что туда соберется 100 тыс. человек. Но, наверное, какая-то волна демонстраций действительно снова начнется», — полагает посол Эстонии в Тбилиси Рийна Кальюранд, которую цитирует портал ERR.

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