Правящая партия и оппозиция заявляют о своей победе на выборах в Грузии

Основная борьба на прошедших 2 октября грузинских муниципальных выборах развернулась между правящей партией «Грузинская мечта» и основанным Михаилом Саакашвили «Единым национальным движением». Обе стороны заявляют о своей победе как в муниципалитетах в целом, так и на выборах мэра Тбилиси. От того, какой результат покажет «Грузинская мечта» зависит, будут ли в стране проведены досрочные парламентские выборы.

В Грузии завершились муниципальные выборы: жители страны голосовали за кандидатов в депутаты городских и районных законодательных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов. Всего в выборах участвовали более 40 партий. Официальных итогов плебисцита пока нет, однако грузинские телеканалы публикуют данные экзитполов.

Пока что информация противоречивая: проправительственные медиа заявляют о победе правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» во всех муниципальных образованиях, оппозиционные СМИ, напротив, сообщают, что победа достается «Единому национальному движению» (ЕНД) — крупнейшей оппозиционной партии, основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.

Явка, предварительно, составила около 51%. Американская компания Edison Research, проводившая экзитполы для оппозиционного телеканала Formula TV, сообщает, что «Грузинская мечта» набирает в целом 46% голосов, а ЕНД — 33%. Другие партии — «Для Грузии», «Гирчи», «Лело для Грузии», «Европейская Грузия» — набирают от 2% до 6%. Еще один поддерживающий оппозицию канал «Мтавари Архи» пишет, что «Грузинская мечта» завоевала поддержку 38,6% избирателей, ЕНД — 33%. Лояльная властям телекомпания «Имеди» приводит данные собственных экзитполов: 47,6% за «Грузинскую мечту», 27,1% за ЕНД.

Главная интрига муниципальных выборов в Грузии заключается в том, сможет ли «Грузинская мечта» набрать 43% и более голосов — если этого не произойдет, то по достигнутому в апреле с оппозицией соглашению в стране будут объявлены досрочные парламентские выборы весной 2022 года.

Несмотря на отсутствие официальных данных от ЦИК представители правящей партии уже поздравили сторонников с победой. «Для нас большая часть сегодня победить в восьмой раз. Сегодня мы завершили эпоху ненависти и лжи, и с завтрашнего дня должна начаться эпоха спокойствия, развития и стабильности», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Лидер «Единого национального движения» Ника Мелия в свою очередь заявила, что «Грузинская мечта» проиграла выборы в заксобрание Тбилиси, в котором большинство кресел займут представители оппозиционных политических объединений.

Впрочем интерес наблюдателей прикован и к выборам мэра столицы, где Мелия соперничает с действующим главой администрации, членом «Грузинской мечты» Кахой Каладзе. Международная исследовательская компания IPSOS сообщает, что экзитполы показывают незначительное отставание Мелии (39,9%) от Каладзе (40,5%). По словам лидера ЕНД, на выборах мэра Тбилиси неизбежен второй тур, поскольку очевидно, что ни один из кандидатов не наберет необходимые 50% голосов.

Однако правящая партия заявляет, что второго тура не будет, поскольку Каладзе набирает, как минимум, 51,3%, а Мелия значительно отстает с 34,6% голосов.

Эксперты признают, что результаты выборов мэра и депутатов в столицы крайне важны, поскольку они станут показателем настроений населения в целом. В случае формирования оппозиционного коалиционного большинства в тбилисском заксобрании орган сможет соперничать с правящей партией даже на федеральном уровне, считают политологи. Лидеры оппозиционных партий подчеркивали, что выборы в Тбилиси были наиболее прозрачными из-за огромного количества наблюдателей, которые не допустили фальсификаций.