В Минске уличили CNN в цензуре и искажении интервью Лукашенко

В Белоруссии заявили, что из часовой беседы Александра Лукашенко с корреспондентом CNN в эфир американского телеканала попали лишь отдельные обрывки интервью, перемешанные с авторскими комментариями. Такой подход в Минске назвали «пробитием дна» и пообещали выложить полную версию разговора без купюр. После этого CNN все же опубликовал на сайте видео целиком и его текстовую расшифровку.

2 октября CNN выпустил в эфир интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В нем глава государства достаточно резко отстаивал свое мнение по поводу протестов в республике; заявлял, что нарушений прав человека в стране нет; рассказывал об отношениях со своим российским коллегой Владимиром Путиным, отношению белорусов к западным СМИ.

Однако резкую реакцию вызвали не только вопросы ведущего Мэтью Чанса у Лукашенко, но и сам формат материала у белорусских властей. Государственное информационное агентство «БелТА» обвинило CNN в манипулировании выдержками из беседы, некорректным монтажом и фактически цензуре интервью с первым лицом государства.

«CNN пробило дно, оставив в телеэфире от часового интервью с Лукашенко всего несколько фраз <...> Очевидно, что целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики», — заявляет «БелТА».

Как сообщает агентство, интервью было записано в президентском дворце в Минске 30 сентября, однако договоренность о нем была достигнута еще 9 августа. Тогда во время встречи с представителями общественности, экспертного сообщества и медиа представитель CNN предложил Лукашенко ответить на вопросы телеканала. Президент согласился, но на одном условии: из его речи ничего не вырежут, интервью не купируют.

«БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства отмечает, что в процессе переговоров с CNN именно эти условия и были подтверждены. Однако после завершения беседы с Лукашенко Мэтью Чанс поспешил откреститься от подобных договоренностей. «Мы в CNN​ не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным», — заявил он.

В Минске подчеркнули, что разговор длился около часа, но сюжет в эфире американского телеканала длился всего семь минут, и немалую его часть занимали другие видеонарезки и авторские комментарии с «привычными и набившими оскоминами штампами о Беларуси». В итоге от интервью осталось буквально несколько коротких высказываний Лукашенко, которые, как пишет «БелТА», не отражают откровенных ответов президента на все поставленные вопросы.

«В принципе, все это можно было легко смонтировать и не приезжая в Минск, особенно учитывая беспокойство журналиста по поводу каких-то не тех подходов белорусских властей в борьбе с коронавирусной инфекцией», — пишет агентство.

В Белоруссии отметили, что и сам тон Чанса был совершенно некорректным и изначально говорил о предвзятости. В качестве примера «БелТА» приводит вопрос сотрудника CNN о майском инциденте с рейсом Ryanair: Чанс буквально требовал от Лукашенко признать факт спецоперации по посадке самолета. «Я не собираюсь перед вами ничего признавать. Я не под следствием. Поэтому вы выбирайте выражения на всякий случай», — ответил ему президент.

Как сообщила «БелТА», зрители могут «положиться на «недемократическое» белорусское телевидение», поскольку вечером 2 октября на телеканале «Беларусь 1» выйдет полная запись интервью без купюр. Спустя несколько часов после этой публикации CNN у себя на сайте выложило полное видео беседы с Лукашенко с текстовой стенограммой на английском языке.

«Цензуру» со стороны американского телеканала прокомментировали и в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала CNN и другие западные медиа «солнцеподобными» и отметила, что договариваясь с ними об интервью всегда нужно спрашивать, какое количество отснятого материала выйдет в эфире.

«Без четкого понимания ДО интервью, какая его часть по хронометражу будет показана, смысла начинать что-то делать нет никакого. Если только вы не собираетесь провернуть с каналом шутку, которую частенько он проворачивает со своими гостями — выставить на посмешище, смонтировав видео по своему вкусу», — написала она.

Захарова иронично отметила, что CNN «потеряли чутье». «Мэтью попал. Но попал сам. Жертва убежденности, что монтаж все поправит, не учёл простейшего — все делают собственные исходники, а интернет вытерпит любой хронометраж», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.