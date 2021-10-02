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Политика

«Если только вы посмеете еще раз». О чем президент Белоруссии предупредил США

Лукашенко рассказал, когда Белоруссия превратится в «единую военную базу» с Россией

Александр Лукашенко в президентском дворце встретился с журналистом CNN и дал обстоятельное интервью, в котором рассказал об отношениях с Владимиром Путиным, белорусских тюрьмах, инциденте с посадкой самолет Ryanair.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусским народом. Эти слова он сказал во время интервью с телеканалом CNN.

Корреспондент американского телеканала привел в пример заявления правозащитных организаций Human Rights Watch и Amnesty International, которые утверждали, что некоторые задержанные на митингах оппозиции после президентских выборов в 2020 году сообщали о переломах и ожогах, а также то, что после задержания силовыми органами их заставляли лежать голыми в грязи. Журналист спросил Лукашенко, не хотел бы он за это извиниться.

«Нет, мне не за что извиняться. Если я захочу это сделать, то сделаю в белорусских СМИ, а не на CNN.

У нас в Белоруссии нет ни одного изолятора временного содержания, как вы говорите, как Гуантанамо, или тех баз, которые США создали в Восточной Европе. Что касается наших собственных следственных изоляторов, то они не хуже, чем в Великобритании или Соединенных Штатах. Я могу вам это гарантировать», — парировал белорусский лидер.

Также журналист спросил Лукашенко о Светлане Тихановской, который была вынуждена покинуть территорию Белоруссии почти сразу после президентских выборов в 2020 году.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Согласно официальным данным ЦИК победу на них одержал Александр Лукашенко, набравший чуть более 80% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская с результатом чуть более 10%.

А уже 11 августа стало известно, что Тихановская покинула территорию страны и выпустила обращение, которое закончила словами: «Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни».

«Клянусь своими детьми, Тихановская никуда не бежала. Она попросила меня, чтобы я ее доставил на границу с Литвой. И не только ее, еще нескольких человек. Что я и сделал. Как же она бежала? Вы хотите доказательств? Мы можем вам их предоставить», — сказал Лукашенко.

Также его спросили, является ли ценой поддержки Владимиром Путиным тот факт, что Белоруссия медленно будет поглощена Россией и станет ее частью.

«Если говорить о том, что Белоруссия станет частью США, Великобритании или России, то это абсолютная глупость. Мы с Путиным достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых государств создать союз, который будет сильнее объединенного государства. Белоруссия давно является форпостом Союзного государства на западном направлении. При необходимости вся западная группировка российской армии поможет нам», — отметил белорусский лидер.

В процессе интервью также был затронут вопрос полетов пассажирских авиалайнеров над Белоруссией.

Напомним, что 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

Журналист спросил у Лукашенко, может ли он нарушить международные законы, чтобы достать того человека, который ему нужен.

«Если вы боитесь летать над территорией Белоруссии, то я могу гарантировать вам и вашей авиакомпании полную безопасность пролета. Но если я или правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, то мы посадим здесь любой самолет, будь то самолет британской или американской авиакомпании», — сказал он.

Также Лукашенко заявил, что не собирается занимать пост главы государства до самой смерти.

«Клянусь, я не собираюсь быть президентом до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если западные страны не будут вмешиваться во внутренние дела Беларуси и нарушать ее суверенитет, то все случится раньше. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас», — пригрозил он.

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