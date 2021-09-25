В Киеве заявили, что страна стала экспортером трудовых ресурсов и не «доживет» до зимы

Украина превратилась в экспортера трудовых ресурсов — такое мнение выразил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко. Он обратил внимание на то, что переводы граждан, работающих за рубежом, в разы превышают прямые иностранные инвестиции. В свою очередь, депутат партии «Слуга народа» Людмила Буймистер заявила, что из-за кризиса в энергетике Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украина превратились в страну-экспортера трудовых ресурсов. Такое заявление в субботу, 25 сентября, сделал сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Верховной раде Юрий Бойко.

«Мы полностью потеряли рынок России. В Евросоюз экспорт — $18 млрд, а наши граждане, работающие за рубежом, только официально перевели на родину в 2020 году $12 млрд. Мы превратились в страну-экспортера трудовых ресурсов, не товаров, которые производим — люди едут и переводят нам деньги», — отметил он.

По оценкам политика, «это очень плохая тенденция, свидетельство падения украинской промышленности».

Бойко указал, что в последние несколько лет находящиеся на заработках украинцы переводили на родину в среднем $11,6 млрд в год, тогда как прямые иностранные инвестиции в этот же период составляли $3,2 млрд ежегодно. Переводы граждан страны, работающих за рубежом, достигали четверти от общего объема экспорта.

Экспорт сырья и трудовых ресурсов — признак бедной страны, подчеркнул Бойко. «Необходимо увеличивать привлечение прямых иностранных инвестиций и экспортировать товары и услуги с высокой добавленной стоимостью. Это один из шагов, который позволит победить бедность в стране и снизить эмиграцию», — считает он.

Согласно приведенным им данным, с начала 2020 года Украину покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Эмигрируют в основном молодые и квалифицированные кадры, которые «не хотят отдать лучшие годы, существуя на нищенские зарплаты», пояснил Бойко. По его словам, на родине остаются в основном врачи предпенсионного возраста и старше.

Дожить до зимы

В свою очередь, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Людмила Буймистер заявила, что из-за кризиса в энергетике Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона.

«Энергетика страны летит в «там-тарарым» уже второй год подряд. Мы хотим популистски ограничивать тарифы — и сделали это, на газ и на электроэнергию. Слава богу, хоть люди немного этот отопсезон, возможно, чуть легче переживут», — сказала она в эфире телеканала «Наш».

По ее оценкам, к сложившейся ситуации привели непрофессиональное управление и менеджмент. Буймистер допустила, что Украина в предстоящий зимний период «получит» веерные отключения и абсолютный упадок технического состояния всех сетей.

«Как следствие этого всего, до следующего отопительного сезона мы просто не доживем», — полагает депутат.

Ранее экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль отмечал, что двум субъектам хозяйственной деятельности — «Газпрому» и «Нафтогазу» — нужно договариваться «без всякой политики». По его оценкам, отсутствие договора с Россией вынудит Украину перейти на дрова, если «не покупать газ у агрессора». Опасения политиков в Киеве вызваны скорым введением в эксплуатацию уже достроенного российского газопровода «Северный поток – 2».