В Кремле рассказали, как относятся к поездке Саакашвили в Грузию

Грузия и Россия нашли общую точку соприкосновения: власти обоих государств почти одновременно обвинили грузинского экс-президента Михаил Саакашвили в циркачестве и клоунаде. Вспомнить о политике заставило его заявление о возвращении на родину, однако в Грузии его слова опровергают. Что происходит вокруг фигуры скандального политика, возможно ли его реальное возвращение и с какими целями, «Газете.Ru» рассказали российские и грузинские политологи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремля не касается возможное возвращение экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили на родину. О своем приезде политик сам сообщил в социальных сетях.

«Слава Богу, [это] не наш вопрос. Послушайте, там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин», — отметил Песков, добавив, что пока в Кремле «не видят никакого риска» дестабилизации в Грузии из-за Саакашвили.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении утром 1 октября. По его словам, он приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд в Facebook Саакашвили разместил видео, на котором предположительно едет по грузинскому прибрежному городу.

Неожиданное возвращение

На данный момент информацию о возвращении Саакашвили на родину косвенно подтверждают только на Украине, где политик занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. Так, сотрудница киевского офиса политика Мария Барабаш заявила, что три дня назад экс-президент всех уведомил о своей поездке в Грузию.

«Сказал нам, что едет в Грузию, потому что сейчас переломный момент для страны, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым. Он сказал нам, что должен уехать, потому что сейчас проходит важный референдум и он должен быть в Грузии», — цитирует слова Барабаш телеканал Mtavari Arkhi.

Однако в самой Грузии информацию о возвращении Саакашвили активно опровергают. К примеру, в грузинском МВД заявили, что политик не пересекал государственную границу республики. А в правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отметили, что экс-президент до сих пор остается на территории Украины.

«Сейчас он находится в какой-то дыре и по телефонам что-то планирует. У нас есть неопровержимая информация о том, что он не покидал Украину», — указал исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что видео Саакашвили из Батуми является фейком. По его словам, внутри оппозиционной партии «Единое национальное движение», которую восемь лет назад возглавлял экс-президент, есть внутреннее противостояние и политик просто хочет «приписать» себе те проценты голосов, которые получит лидер партии Ника Мелия на предстоящих 2 октября местных выборах.

«Повторяюсь, Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео не записано в Грузии. Он клоун», — подчеркнул Кобахидзе.

По информации грузинского телеканала Imedi, который ссылается на неназванные источники, Саакашвили 25 сентября из Амстердама прибыл на Украину, после чего он никуда не выезжал, переехал в Трускавец во Львовской области и последние четыре дня находится там.

Что нужно Саакашвили

Целей своего предполагаемого возвращения экс-президент Грузии не скрывает. По его словам, он вернулся на родину из-за местных выборов, назначенных на 2 октября — их он считает судьбоносными для страны.

«Нам всем нужно понять, что голосование за «Грузинскую мечту» будет подписанием смертной казни для Грузии. Вот почему 2 октября мы все должны пойти на выборы, чтобы спасти Грузию. А 3 октября с утра пройдем по всей Грузии, чтобы защитить результаты выборов. Присоединюсь к одной из таких колонн... Я не отступаю и надеюсь, что и вы тоже», — писал Саакашвили в Facebook.

Местные выборы действительно можно было назвать важным событием для Грузии, но лишь до недавнего времени. Итоги голосования стали одним из ключевых пунктов соглашения власти и оппозиции, заключенного при посредничестве Евросоюза для завершения политического кризиса. Так, стороны договорились, что если «Грузинская мечта» наберет меньше 43% на местных выборах по партийным спискам, то в 2022 году Грузия пойдет на досрочные парламентские выборы.

Однако в конце июля грузинские власти вышли из соглашения, обвинив оппозицию в срыве договоренностей, тем самым сняв с себя обязательства по организации новых выборов в случае не слишком высоких показателей на местных выборах. Впрочем, как заявляли в «Едином национальном движении», оппозиция все же рассчитывает добиться исполнения решения о досрочных выборах в 2022 или 2024 годах в случае своей победы.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают фактор Саакашвили в преддверии выборов. Так, политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев считает, что вряд ли экс-президент может оказать какое-то влияние на смену власти в стране.

«Его появление накануне местных выборов чревато дальнейшей дестабилизацией ситуации в Грузии, в том числе в поствыборный период. Мы видим, что Грузию постоянно трясет и в значительной степени усилиями как раз «Единого национального движения» и персонально Саакашвили — вероятно, этот процесс продолжится. Вряд ли стоит ожидать какой-либо смены власти или крупных беспорядков из-за возвращения Саакашвили. Однако спокойной жизни правящей партии «Грузинская мечта» и премьеру Ираклию Гарибашвили ожидать не приходится на ближайшие месяцы», — добавил эксперт.

В то же время грузинский политолог Гела Васадзе уверен, что Саакашвили уже оказал влияние на выборы в Грузии вне зависимости от того, действительно ли он вернулся в страну или это очень креативный предвыборных шаг.

«За восемь лет отсутствия Саакашвили число его сторонников снизилось, но он все же обладает серьезным влиянием в стране и тут двух мнений быть не может. Прогнозов тут делать не стоит. Вчера мало кто мог предположить, что Саакашвили пойдет на такой креативный ход, так что тут надо дождаться официальных результатов выборов», — подчеркнул эксперт.

Что ждет экс-президента

Согласно опросу Ipsos, в предвыборной гонке лидирует «Грузинская мечта», получая 35% поддержки среди грузин. Второе место занимает «Единое национальное движение» (ЕНД) Саакашвили — 30%, на третьей строчке партия «Для Грузии» — 9%, остальные партии набирают меньше 5% поддержки.

В «Грузинской мечте» этот опрос считают недостоверным, называя его «купленным оппозицией». По версии правящей партии, уровень ее поддержки выше, чем у «Единого национального движения» Саакашвили — как минимум в два раза. Однако в оппозиции с выводами «Грузинской мечты» не согласны, отрицая все обвинения властей.

Неплохие показатели «Единого национального движения» вряд ли можно назвать заслугой непосредственно Саакашвили. По исследованию Edison Research, политик набирает лишь 38% поддержки среди грузин, когда нынешний лидер ЕНД Ника Мелия получает 46%. К слову, самым популярным политиком в Грузии является мэр Тбилиси, представитель «Грузинской мечты» Каха Каладзе — его поддерживают 55% респондентов.

Если Мелия вполне открыто может агитировать за свою партию и участвовать в предвыборных мероприятиях, то Саакашвили путь на родину уже давно заказан. Местные власти не раз отмечали, что в Грузии экс-президента ждет только одно — тюрьма.

Справка На территории Грузии в отношении Саакашвили заведено сразу несколько уголовных дел. Суд Тбилиси заочно приговорил политика к трем годам лишения свободы в связи с превышением служебных полномочий из-за помилования полицейских, осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. Читать дальше

С точки зрения профессора Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, Саакашвили попытается попробовать избежать наказания в Грузии как раз за счет своих сторонников.

«Задача минимум для Саакашвили — мобилизовать своих сторонников на местных выборах. А максимум — сместить действующую власть путем мирной революции. Он уже анонсировал сбор своих сторонников в центре Тбилиси после выборов. Вероятно, он рассчитывает, что соберется 100 тыс. человек и тогда его никто не сможет тронуть», — сказал эксперт».

Политолог Андрей Арешев также не исключает, что на самом деле в Грузии Саакашвили не угрожает реальная опасность. По версии эксперта, если бы угроза была, то и политик бы на родину не поехал.

«Скорее всего, он недолго пробудет в тюрьме, так как в его защиту непременно поднимется большой вой, в том числе со стороны западных партнеров Грузии. А Западу официальный Тбилиси отказать не сможет, поэтому серьезных неприятностей в виде реального тюремного срока Саакашвили не грозит. Вероятно, если бы ситуация имела противоположный характер, он бы просто не сунулся в Грузию. Он возвращается, потому что прекрасно понимает, что особо беспокоиться ему не за что», — резюмировал Арешев.