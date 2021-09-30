Зачем США ищут место для военной базы рядом с Афганистаном

США подыскивают место для размещения военной базы недалеко от Афганистана для возможности оперативного нанесения бомбовых ударов по афганским террористам. Источники журнала Politico рассказали, что США ведут переговоры, в том числе, со странами, на территории которых есть российские базы. Российские политологи и военные эксперты рассказали «Газете.Ru», почему сделка Вашингтона с постсоветскими странами невозможна, и какие еще варианты есть у американцев.

По данным издания Politico, после публичных показаний комитету Сената по делам вооруженных сил, которое состоялось во вторник, 28 сентября, три высокопоставленных военачальника за закрытыми дверями проинформировали законодателей о переговорах, которые ведутся с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и некоторых других стран.

Эту информацию довели до американских сенаторов через несколько часов после того, как министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Россия действительно предлагала США помощь в Афганистане в ходе саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена. На закрытой части заседания сенаторам сообщили, что Пентагон всерьез рассматривает такую возможность.

Речь идет о размещении в этих странах «загоризонтных» средств для контртеррористических операций в Афганистане.

«Эти объекты могут включать базы, используемые Россией в этих странах», — утверждается в публикации.

В России информацию издания официально пока никак не комментировали.

Россия на уступки не готова

Позиция Москвы по неприемлемости военного присутствия США в Центральной Азии не изменилась, в ней нет гибкости. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по стратегической стабильности.

«Я не первый раз обращаю внимание на то, что американские коллеги либо выдают желаемое за действительное, либо слышат в наших сигналах только то, что им ласкает слух. В общем, идут по пути информационных вбросов, в надежде на то, что за ними произойдет сдвиг в нашей позиции», — сказал Рябков.

Эксперты сомневаются, что Москва и ее союзники пойдут на какие-либо уступки Вашингтону, хотя и признают, что сотрудничество с Россией — лучший для США выход.

«Единственный шанс для команды президента Джо Байдена — это договориться с Россией и пойти на какие-то значительные уступки в тех вопросах, где Россия заинтересована в компромиссах со стороны США. Ну например, по сущетсвующим конфликтам в Восточной Европе. Но это будет для него политическое самоубийство, на такие компромиссы в администрации Байдена не пойдут. А в одностороннем порядке они от России в нынешних условиях ничего не получат», — поделился своим мнением руководитель Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов.

По его словам, в 2001 Россия сыграла «огромную роль» в разгроме Талибана (организация запрещена в России) и уничтожении Аль-Каиды (организация запрещена в России), хотя сама в боевых действиях не участвовала. В частности, она предоставила транзит американских самолетов и военных грузов через свою территорию, а также одобрила размещение американских баз в Киргизии и Узбекистане.

«Но тогда были совершенно другие отношения. При нынешних реалиях на односторонние уступки от России американцам рассчитывать нечего, а на взаимные уступки Байден пойти не готов», — отметил Арбатов.

Территорию постсоветских государств Центральной Азии американцы также вряд ли смогут использовать из-за позиции Москвы, считает эксперт. «Эти республики — Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, если вдруг они начнут заигрывать с американцами, будут рисковать потерей российской поддержки. А как поддерживают американцы — все уже увидели на примере Афганистана. Променяв Россию на США они могут оказаться беззащитными», — добавил он.

Какие еще варианты?

«Ни одна страна — Иран, Пакистан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан — пока еще разрешения на американское присутствие не дала. Понятно, что Иран этого разрешения не даст никогда, Пакистан находится под влиянием Китая и он тоже вряд ли предоставит свою территорию для американцев, тем более, что Пакистан поддерживает талибов. Остаются только наши постсоветские республики. Американцы уже пытались туда влезть, просили согласия, но Россия настоятельно не рекомендовала этого делать, и нас послушались», — рассуждает доктор военных наук Константин Сивков.

С ним соглашается и Алексей Арбатов из РАН:

«Пакистан поддерживает талибов, они, собственно, являются орудием продвижения Пакистана в этом регионе. В Иране тем более это не получится. Ну и в Индии никак, в Китае никак».

Он также отметил, что Израиль и страны Дальнего Востока находятся слишком далеко от Афганистана, чтобы совершать оттуда бомбардировки.

Рассуждая о размещении американской базы в Пакистане — наиболее близкой к Афганистану стране, Арбатов указал на фактор Индии, который мешает тесному американо-пакистанскому сотрудничеству. «Американцы хотят втянуть Индию в союз против Китая. А разместить свои базы в Пакистане — это сразу поставить заслон на этом пути. Для них гораздо важнее базы в Пакистане оттянуть вторую ядерную державу на свою сторону», — говорит он.

Говоря об Индии, Арбатов напомнил, что эта страна не предоставляла возможность размещения баз на своей территории даже Советскому Союзу, с которым у нее были «очень хорошие отношения».

«Мы им всячески помогали и даже поставляли ракетные двигатели, но даже тогда Индия очень держалась за свой нейтралитет», — отметил эксперт.

Алексей Арбатов считает, что попытки США найти союзников среди соседних с Афганистаном стран свидетельствуют об их желании сгладить негативный эффект от бегства из Кабула.

«Это для них запоздалое оправдание, что они не совсем оттуда ушли, не совсем всех бросили и могут там что-то еще сделать, если талибы начнут какие-то неблаговидные действия», — пояснил Арбатов, отметив, что американцы в целом «готовы бомбить» Афганистан.