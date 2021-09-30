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Политика

Беженцы по безвизу: украинцы и грузины устремились в Европу

В ЕС недовольны безвизовым режимом с Украиной, Грузией и Молдавией

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Украинские студенты с флагами Евросоюза в Киеве

Украинские студенты с флагами Евросоюза в Киеве

Sergei Chuzavkov/AP
В Евросоюзе возмущены нарушением миграционных норм гражданами Украины, Грузии, Молдавии и государств Западных Балкан и уже размышляют о том, чтобы отменить безвизовый режим с этими странами, пишут СМИ. Впрочем, по мнению экспертов, не все в ЕС поддержат такую идею, тогда как перспективы введения неких ограничений в рамках безвизового режима могут стать реальными.

Ряд стран Евросоюза, в частности Германия, Франция, Италия, подняли в рабочих группах совета ЕС вопрос о возможном замораживании безвизового режима с Украиной, Грузией, Молдавией и государствами Западных Балкан, сообщило брюссельское интернет-издание EUobserver со ссылкой на внутренний документ Совета ЕС, датированный 27 сентября. Такой сценарий назвали вероятным в случае продолжения массовых нарушений миграционных норм Евросоюза гражданами этих стран.

По данным издания, причиной запуска дискуссии о приостановке режима безвизовых поездок стали случаи незаконного проживания и необоснованных запросов убежища от граждан стран Западных Балкан, Украины, Грузии и Молдавии. Например, официальная Прага, как пишет EUobserver, пожаловалась, что на сегодняшний день около 48% от тех, кто запрашивает право на убежище в Чехии, — это прибывшие в ЕС в рамках безвизового режима граждане третьих стран.

В Германии, Франции и Италии возмущены частыми злоупотреблениями безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдавии, Украины и Сербии. Франция также пожаловалась на Грузию, Бельгия — на Молдавию, а Чехия — на Грузию, Молдавию и Украину.

В Германии обратили внимание, что количество запросов убежища со стороны въехавших по безвизу граждан Грузии увеличилось на 51%, а Молдавия с августа 2019 года и вовсе показала скачок в 429%, такой же рост отметили и по другим странам, к которым у Евросоюза возникли претензии.

Причем запрос на принятие мер из-за мигрантов из стран, с которыми установлен безвизовый режим, появился не впервые. EUobserver отмечает, что о приостановке безвиза в 2019 году уже официально запрашивали Нидерланды, но Еврокомиссия тогда отклонила это предложение.

Авторы инициативы о введении механизма восстановления виз полагают, что это должно стать возможным, если количество нелегальных мигрантов или необоснованных запросов на получение убежища увеличится на 50% в сравнении с периодом до введения безвизового режима.

У Евросоюза с 2009 года действует безвизовый режим с Черногорией, Сербией и Северной Македонией, с 2010 — с Албанией и Боснией и Герцеговиной, с 2014 — с Молдавией, а с 2017 — с Украиной и Грузией.

На скандал в уже отреагировали в Грузии. Глава МИД страны Давид Залкалиани назвал публикацию EUobserver «очень большой ложью».

«Я знаю, что наши оппоненты очень взволнованы, и это невероятно, когда оппоненты радуются вероятному провалу страны. Но я хочу разочаровать их и сказать, что это очень большая ложь», — сказал он.

По его словам, количество соискателей убежища из Грузии в ЕС уменьшилось на 75%. К тому же его страна честно выполняет взятые на себя обязательства, заверил Залкалиани.

Сохранится ли безвиз для этих стран?

Но вероятность отмены безвизового режима для указанных стран все же есть, хотя это может стать для них серьезным ударом, сказал «Газете.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его словам, против такого решения может выступить Польша, потому что в основном именно она использует дешевый труд рабочих, которые приезжают из Украины и работают на ее территории полулегально, «пользуясь тем, что польские госорганы смотрят на это сквозь пальцы».

«Безвизовый въезд предполагает посещение страны на три месяца с туристическими целями. Но в Польше смотрят сквозь пальцы на то, что люди остаются там и работают более трех месяцев, или что по истечении этого срока они въезжают на территорию Украины на один день или несколько часов и возвращаются обратно», — отметил эксперт.

По его мнению, Польша попытается блокировать решение об отмене безвизового режима под различными предлогами.

Впрочем, возможен и другой сценарий развития отношений между ЕС и указанными странами: безвизовый режим могут не приостановить, а усложнить, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, ЕС может начать требовать для въезда какие-либо приглашения, гарантии трудоустройства, обратный билет, но полной отмены безвиза не будет: это было бы очень плохим политическим сигналом.

«В ЕС понимают, что в этих странах есть прозападные режимы, и если они отменят безвиз, например, для Молдавии, это будет означать, что тот политический курс, который проводится в этой стране, фиктивный. Это опасно для самой Европы, поэтому она не будет делать таких резких движений», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

Сохранение безвизового режима с этими странами он назвал общей позицией руководства ЕС.

Если Европа сначала будет вводить некие дополнительные соглашения с этими странами, в том числе безвиз, а потом отменять его, это будет значить, что она продолжает их держать на расстоянии, которое не может быть преодолено, отметил Брутер.

«Это расстояние должно, по логике Евросоюза, давать им шанс на вступление в ЕС в неопределенном будущем, а отмена безвиза противоречит такому подходу. Поэтому это очень опасно, они этого не сделают», — сказал он.

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