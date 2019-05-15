Страна-дауншифтер: почему грузины бегут из этого рая

Грузия одной из первых, после стран Балтии, провозгласила суверенитет и вышла из состава СССР. Было это в мае 1990 года. С тех пор Грузия прошла через нищету, лишение 20% своей территории, войну с «большим братом» и теперь готовится вступить в Евросоюз.

И, судя по всему, Грузия станет членом ЕС. Но найдет ли свое место Грузия в большой европейской семье? Все хорошие места за общим столом на 27 персон уже заняты.

Грузия, конечно, может предложить европейскому потребителю фирменную статью своего экспорта — вино. Но кому? Французам, испанцам, итальянцам? Смешно. По данным Национальной службы статистики «Сакстат» (Грузстат), в январе-апреле этого года из Грузии было экспортировано 26 млн бутылок вина и 8,4 млн бутылок бренди. Не плохо. Но такой объем отправлен по 38 странам мира. И страны ЕС вовсе не главные потребители грузинского вина.

В ту же Францию, например, ушло всего 44 тысячи бутылок. Такой объем за год может производить одна семейная винодельня. А в Грузии на экспорт работают около 200 винных компаний. В Монголии и то больше ценят грузинские вина: за те же 4 месяца монголы выпили 106 тыс. бутылок грузинского вина.

В общем Европе грузинское вино не нужно. Скорее уж, Китаю, куда ушло 2,2 млн бутылок, или России — 16,8 млн бутылок.

Разумеется, вином грузинский экспорт не исчерпывается. Грузия поставляет на мировой рынок медные руды, ферросплавы, легковые автомобили, плодоовощную продукцию… Но и этим в Европе никого не удивишь.

Тем более, что экспорт в страны Евросоюза, росший хорошими темпами с 2014 года, теперь выдохся, по итогам прошлого года была стагнация, и случилось даже снижение экспорта в ЕС на 11% по итогам первых двух месяцев текущего года.

Тем не менее у Грузии есть что предложить Европе. Возможно, сама того не осознавая, но Грузия уже нашла свою, особенную нишу. И она не хуже, чем, например, у Испании, считающейся «огородом Европы».

От туризма к дауншифтингу

Грузия становится привлекательной страной для европейских дауншифтеров. И для азиатских тоже.

Грузию полюбили туристы. А это первый признак того, что некоторые из них захотят остаться в стране не только на время отпуска.

В прошлом году Грузию с населением 3,7 млн человек посетило 8,7 млн иностранцев, что на 14,9% больше, чем в 2017 году, сообщала Национальная администрация туризма. Доходы Грузии от туризма в минувшем году выросли на $300 млн, превысив $3 млрд.

Большая часть отдыхающих была из сопредельных стран, включая Россию. Но и Европа не отстает. В прошлом году рост турпотока обеспечили, в частности, такие европейские страны, как Эстония, Словакия, Румыния, Нидерланды, Латвия, Чехия, Польша, Франция, Италия, Великобритания. Наметился и рост турпотока из Южной Кореи и ОАЭ.

Граждане именно этих стран и могут составить основу для превращения Грузии в страну, привлекательную для дауншифтеров. То есть, для граждан, исповедующих философию отказа от карьеры, но предпочитающих жить в свое удовольствие и заниматься любимым делом, хобби или семьей. Или просто жить, как рантье от сдачи квартиры в аренду в каком-нибудь крупном мегаполисе.

Дауншифтеров привлекает визовый режим. В Грузии он более чем лояльный. То есть, никакого режима нет вообще. Можно без лишних формальностей находиться на территории страны 365 дней с действующим загранпаспортом. После истечения годового срока необходимо либо вернуться к себе, либо выехать в соседнюю страну буквально на 1 день снова вернуться в Грузию на год. Такой безвизовый въезд разрешен для граждан 96 стран.

Правда, для мусульманских стран виза все-таки потребуется и ограничение по срокам пребывания составляет 90 дней.

Удаленка, упрощенка и сгущенка

Также Грузия — рай для тех, кто работает удаленно, и ему нужна устойчивая мобильная связь и быстрый интернет. В Грузии и с этим все в порядке. Время загрузки видео — 4 минуты 48 секунд. Это на 19 секунд дольше, чем в США и всего на 7 минут, медленнее, чем в Японии. В рейтинге Грузия по этому параметру соседствует с IT-гигантом Китаем, уступая ему всего 1 секунду. Такие данные приводит компания Speedtest Global Index а 2018 год.

Россия, для сравнения, занимает в этом рейтинге 80 место из 124 (загрузка видео — 7 мин 40 сек). На первом месте рейтинга Speedtest Global Index — Норвегия, там видео загрузится в 2 раза быстрее, чем в Грузии, за 2 минуты и 2 секунды. Но если сравнить цены в Норвегии и Грузии... Лучше не сравнивать.

К тому же в Грузии дешевая еда. Считается, что в Грузии лучше не готовить самому, а питаться в кафе и ресторанах. Здесь к тому же вкусно готовят и почти безгранично подливают вино. Туристы, заглянувшие в Грузию хотя бы на выходные дни, уезжают из Грузии в таком виде, словно провели две недели на турецком оллинклюзиве.

Любителей здорового образа жизни, а многие дауншифтеры на этом зациклены, Грузия порадует также знаменитым «Боржоми» и множеством других минеральных вод. Некоторые из них можно пить прямо из родников. Лучше с бесплатным водопоем обстоят дела только в Швейцарии, там в каждом городке горная вода выведена в общественных местах. Она вкусная и чистая.

Грузия еще и считается одной из самых безопасных стран. На днях председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Грузия де факто — уже Европа.

«Грузия на 100 процентов стала европейским государством», — заявил Юнкер на конференции в честь 10-летия адаптационной программы «Восточное партнерство».

Наконец, недвижимость в Грузии относительно дешева. Даже в столичном Тбилиси и портовом Батуми. Сделку купли-продажи можно оформить за сутки-двое. Апартаменты в Батуми в 100 м от Черного моря — от 1,3 млн рублей.

Аренда жилья – от 1500 рублей в сутки в Тбилиси за отдельную квартиру. За месяц однушка в центре Тбилиси обойдется в сумму около 20 тыс. руб.

Очевидные минусы, конечно, тоже есть. Девушкам в стране желательно одеваться скромнее. И здесь лениво обслуживают в ресторанах. Впрочем, в странах южной Европы ситуация со скоростью обслуживания не немного лучше.

Зато грузины не разучились искренне радоваться тем, кто «сами мы не местные». Гостеприимство — основа грузинского менталитета. Побывавшие в Грузии говорят, что при пересечении границы вам могут подарить бутылку вина, просто так. Возможно, это маркетинг государственного масштаба. Но все равно приятно. Форумы и соцсети пестрят восторженными откликами туристов, побывавших в Грузии, и новоиспеченных дауншифтеров.

Отплясали и сбежали

Парадокс в том, что при всех имеющихся плюсах сами грузины всеми силами стараются сбежать в Европу. Грузия (вместе с Украиной и Молдавией) подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом и вхождении в зону свободной торговли с ЕС еще в июне 2014 года. С марта 2017 года граждане Грузии могут передвигаться по странам Шенгенской зоны без виз.

По случаю отмены визового режима с Евросоюзом в марте 2017 года некоторые грузины на радостях устроили танцы в аэропорту. Наверное, среди них были как раз те, кто вырвался на свободу и не вернулся. Таковых оказалось 3 тыс. человек из 55 тысяч воспользовавшихся безвизом с Европой в первые три месяца. Получив свободу передвижения, грузины направились в основном в те страны, с которыми есть прямое авиасообщение, а также туда, где имеется большая грузинская диаспора, — это Германия, Франция, Польша, Греция.

Три тысячи нарушителей миграционного законодательства, сбежавшие из страны (возможно, временно), внесли негативный вклад в численность населения страны. В 1990 году население Грузии составляло почти 5,5 млн человек, а сейчас — всего 3,7 млн.

При этом «катастрофически возросло» количество грузинских просителей убежища и в первую очередь во Франции. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер даже выразил недоумение из-за количества соискателей среди граждан Грузии. По его словам, подобная миграция из страны, где нет войны, является аномалией.

Власти Грузии приняли ряд мер, чтобы снизить поток миграции. Теперь все расходы, связанные с реадмиссией человека, будут возлагаться на него самого. Была ужесточена процедура смены фамилии. Планируется сделать уголовно-наказуемым содействие незаконному пребыванию граждан Грузии в другой стране. Но пока что это не очень помогает. В 2018 году грузины попали в десятку просителей убежища в странах ЕС. Было подано около 18 тысяч заявок, 3% от общего числа обращений за убежищем, согласно данным «Евростата».

Отток населения идет в основном по экономическим причинам, среди которых основная — безработица. Но фициальная статистика утверждает, что в уровень безработицы в Грузии снижается каждый год. При этом занятых в стране менее половины от общей численности населения — 1,8 млн человек, из которых 1 млн — это самозанятые, то есть граждане, не имеющие гарантированного дохода.