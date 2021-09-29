Иногда следует принимать непопулярные решения, которые принесли бы пользу и результат — такого мнения придерживается депутат Одесского горсовета Андрей Вагапов, выступивший с инициативой введения на Украине паспортов неграждан. Парламентарий убежден, что такой шаг власти страны должны были сделать уже давно.

На Украине предложили ввести паспорта неграждан. С соответствующей инициативой в эфире телеканала «Думская ТВ» выступил депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов. По его мнению,

такой документ следует выдавать «всем, кто до сих пор поддерживает Россию».

Статус негражданина, полагает парламентарий, необходимо ввести на Украине по примеру того, как это реализовано в прибалтийских республиках. Об этом Вагапов сказал, отвечая на реплику ведущей о том, что «из страны необходимо вывезти всех тех, кто до сих пор поддерживает Россию, а именно – половину Бессарабии, половину индустриальных районов».

«Вывозить никого не нужно, нужно просто ввести паспорт негражданина Украины, как это сделано в таких странах как Латвия, Литва, Эстония, если не ошибаюсь — в европейских странах, постсоветских причем», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что такой шаг власти Украины должны были сделать уже давно. «Иногда следует принимать непопулярные решения, которые принесли бы пользу и результат», — считает Вагапов.

Отметим, что при упоминании Литвы парламентарий ошибся – там паспорта негражданина не выдаются. В то же время в Латвии этим статусом обладают около 300 тыс. человек — негражданами являются экс-граждане СССР, которым так и не удалось получить паспорта гражданина Латвии после того, как распался Советский союз. Население республики составляет порядка 2,3 млн человек, из которых 44% являются русскоязычными жителями.

Как отмечает газета «Наша версия», на территории Эстонии проживают свыше 80 тыс. лиц, не имеющих гражданства.

Российское гражданство «по упрощенке»

В свою очередь граждане Украины могут получить полноценный российский паспорт по упрощенной процедуре. 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, касающийся жителей непризнанных Луганской и Донецкой народных республик .

Гражданами России с момента запуска этой системы стали более 611 тыс. человек, проживающих в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

Опыт Латвии и Эстонии

Неграждане — это особый юридический статус, предоставленный Латвийской Республикой бывшим гражданам СССР, проживавшим по состоянию на 1 июля 1992 года в Латвии и не имеющим гражданств других государств. В середине 1990-х годов численность неграждан достигала 730—740 тыс. человек.

По состоянию на 2020 год, приблизительно 6,8% (130 399 человек) жителей Латвии составляют те неграждане, кто при переписи указал национальность «русский». В то же время 16,1% (307 627 человек) от населения республики составляли граждане Латвии русской национальности.

С юридической точки зрения неграждане — субъекты закона от 12 апреля 1995 года «О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или иного государства». Это лица, которые не являются и не были гражданами никакого государства, кроме СССР, отвечающие таковым требованиям: «1 июля 1992 года они были вне зависимости от статуса указанной в прописке жилой площади прописаны на территории Латвии, или их последнее зарегистрированное место жительства до 1 июля 1992 года было в Латвийской Республике, или решением суда установлен факт того, что до упомянутой даты они не менее 10 лет непрерывно жили на территории Латвии», а также их дети, не получившие какого-либо гражданства. Существенная часть неграждан родилась на территории Латвии.

Неграждане Эстонии — лица, не имеющие эстонского гражданства, проживающие на территории Эстонии. Статус этих людей регулируется «Законом об иностранцах» Эстонской Республики от 1993 года. Большинство неграждан — это также бывшие граждане СССР, проживавшие на территории Эстонии и не получившие ее гражданства после распада СССР.

Большинство из них уже стали гражданами Эстонии, часть получила гражданство РФ или иной страны, остальные являются апатридами (официальное эстонское наименование — «лица с неопределенным гражданством»). Доля апатридов постоянно снижается. В Регистре населения указано, что по состоянию на 1 января 2021 года число апатридов составило 68 992 человека (5,2% населения).