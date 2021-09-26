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Политика

«Политизированные оценки, нехарактерные для разведки»

Нарышкин счел непрофессиональным доклад разведки США о происхождении коронавируса

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Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин

Евгений Биятов/РИА «Новости»
Руководить СВР России назвал доклад разведки США о происхождении коронавируса непрофессиональным, так как в нем содержатся политизированные оценки, что для спецслужб несвойственно. В частности в докладе говорится о том, что власти Китая не располагали сведениями о COVID-19 до начала вспышки заболевания.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин оценил доклад своих американских коллег о происхождении коронавируса, как непрофессиональный.

«Некоторое время назад разведсообщество США опубликовало свой доклад на этот счет (происхождение вируса – «Газета.Ru»), где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что для разведки нехарактерно и выглядит это очень непрофессионально», — приводит его слова RT.

Он связал данный факт с «кризисом, который вызван усилиями политизировать деятельность американского разведывательного сообщества».

Также Нарышкин отметил, что в России придерживаются общепринятой версии происхождения COVID-19.

«Что касается наших знаний, то мы пытаемся следить за этим вопросом. Но каких-либо доказательств, говорящих о том, что этот вирус создан в лаборатории, мы не получали. И поэтому мы придерживаемся, конечно, версии, которой придерживается и большинство из научного сообщества, что этот вирус, родился в природе», — отметил он, добавив, что окончательный ответ о происхождении коронавируса должны дать микробиологи и вирусологи.

Напомним, что в конце августа независимая комиссия Национальной разведки США опубликовала доклад о вероятных причинах возникновения COVID-19.

В частности, там говорится, что вирус не был разработан как биологическое оружие, ровно как и не был создан с помощью генной инженерии. Также отмечается, что китайские власти не знали о вирусе до того, как возникла первая вспышка в Ухане.

После изучения всей возможной информации американское разведсообщество остановилось на двух вероятных гипотезах возникновения COVID-19: инцидент в естественной природе с животным и лабораторное происхождение.

В докладе говорится, что Национальный совет по разведке США не уверен, что первоначальная инфекция SARS-CoV-2 была связана с контактом с животными (птицами), инфицированными этим вирусом в естественной среде.
Одна из групп, которая составляла доклад, предполагают, что первое заражение произошло в одной из лабораторий в результате экспериментов с животными.

Однако ни одна из гипотез не является абсолютно достоверной, поэтому с уверенностью нельзя сказать о том, как появился вирус.

Комиссия считает, что точно объяснить происхождение COVID-19 будет невозможно до того момента, пока китайские ученые из лаборатории в Ухане не дадут дополнительные данные, которые они получили в самом начале пандемии, после первых случаев инфицирования.

В докладе особо отмечается, что американской комиссии, как и международному сообществу не хватает клинических образцов или полных данных о самых ранних случаях COVID-19. В случае получения такой информации оценка происхождения может измениться.

В завершении доклада отмечается, что для окончательной оценки происхождения коронавируса требуется сотрудничество Китая, однако на данный момент официальный Пекин продолжает препятствовать глобальному расследованию и обмену информацией по данному вопросу, обвиняя в происхождении коронавируса другие страны, включая США.

В ответ на публикацию доклада, китайское посольство в США назвало его научно неубедительным.

«Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения коронавируса — это дело науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки», — говорится на сайте дипмиссии КНР.

Также там назвали ошибочными утверждения о том, что Китай препятствует расследованию и отказывается от обмена информацией.

В свою очередь, ООН в середине июля призвала все страны, в том числе Китай, сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросе расследования причин появления коронавируса.

«Мы призываем все страны — члены ООН, включая Китай, сотрудничать с ВОЗ в необходимой мере. Мы оставляем за ними полное руководство в вопросе о том, как проводится это расследование», — заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Накануне этого заявления, директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин сказал, что Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не допускал утечки коронавируса. Он подчеркнул, что нет ни одного доказательства, подтверждающего искусственное происхождение вируса или его утечку из лаборатории.

Согласно последним данным, за время пандемии в мире было зафиксировано 232 324 103 случая заражения COVID-19, 4 758 478 человек умерло. В России за это время было выявлено 7 420 913 случаев заражения и 203 900 летальных исходов.

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