Путин призвал свести уровень бедности в России до минимума

Президент России Владимир Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции в резиденции Ново-Огарево, 25 сентября 2021 года

Владимир Путин 25 сентября встретился с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов 17-19 сентября. Президент подвел итоги избирательной кампании, обозначил главные задачи, стоящие перед новым созывом, а также прокомментировал некоторые инициативы политиков.

Об итогах выборах

По словам президента, выборы в парламент были полностью открытыми и легитимными. «Состав Госдумы определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке», — сказал Путин, отметив, что проголосовать за кандидатов пришли более половины избирателей страны.

Он добавил, что благодаря «Новым людям» впервые за много лет в Госдуме будет больше четырех фракций. По мнению президента, это говорит о развитии демократии в стране и связанных с ней институтов и процедур.

В то же время Путин поручил избранным депутатам вне зависимости от политических ориентиров выполнять те обещания, которые они дали в ходе предвыборной кампании. «Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», — подчеркнул он.

О стоящих перед законодателями вызовах

«У нас у всех много общих вызовов, общих задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами», — сообщил президент.

Среди приоритетных задач он также назвал повышение уровня и доступности образования и здравоохранения, продолжение структурных изменений в экономике и применение высоких технологий в ее отраслях. Последний пункт Путин обозначил как «абсолютно приоритетный».

О «Новых людях»

Партия «Новые люди», которая впервые вошла в думу и получила на прошедших выборах 13 мандатов, по мнению главы государства, должна реализовать инициативы политических объединений, которые не прошли в парламент.

«Эти идеи, они действительно могут быть очень важными и интересными. И нужными для реализации в России. Поэтому используйте, пожалуйста, свою площадку, которую вы сейчас получили, сформировав свою фракцию в Государственной Думе, для того чтобы ничего не было потеряно из того, что вы слышали полезного и нужного для страны», — сказал он.

О спикере Госдумы

Государственную думу нового VIII созыва может снова возглавить Вячеслав Володин, который показал хорошую работу в предыдущий срок, считает президент.

«Я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва», — заявил Путин. Он подчеркнул, что окончательное решение будет за партиями. После этого лидеры политических объединений поддержали предложенную кандидатуру.

Об «уравниловке» в налогообложении

Обсуждая с лидерами партий возможность изменения шкалы налогообложения на прогрессивную (когда подоходный налог повышается вместе с уровнем заработка гражданина), Путин подчеркнул, что в этой области нужно действовать предельно осторожно.

«По поводу прогрессивной шкалы: здесь нужно действовать предельно аккуратно, с тем чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные. Это первое. И второе — чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего, к сожалению, не получилось», — заявил президент.

Вместе с тем он признал, что существующий в России разрыв в доходах богатых и бедных слоев населения является одной из наиболее острых социальных проблем. Путин добавил, что власти пытаются ее решить различными методами.

О зарплатах бюджетников

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на встрече поднял вопрос о зарплатах педагогов. Путин согласился, что в последнее время этой теме, как и теме образования в целом, уделялось недостаточно внимания. Повышение доходов преподавателей он назвал социальным приоритетом.

Однако проблему, по словам главы государства, нужно решить не разовыми выплатами и какими-то отдельным надбавками. «Нужно решать этот вопрос как системный», — заявил он. Однако Путин добавил, что повышение зарплаты учителям тянет за собой аналогичные меры в других сферах: военнослужащим, сотрудникам силовых структур, работникам опасных производства. «Соотношение на рынке труда уровня доходов — это не пустые фразы, не пустая вещь. Нужно на все смотреть в комплексе», — указал Путин.

Он отметил, что в период пандемии, когда на медиков выпала дополнительная нагрузка, правительство пошло на вынужденные временные и адресные выплаты. Но целесообразность применения таких мер в других отраслях вызывает вопросы.

О возвращении прежнего пенсионного возраста

Во время встречи лидеры КПРФ и «Справедливой России — Патриотов — За правду» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов предложили президенту вернуться к прежнему пенсионному возрасту — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

По словам Зюганова, нынешние параметры не дают возможностей ни молодежи, ни людям пожилого возраста.

О ссылке в Сибирь

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать дефицит трудовых ресурсов на крупных объектах в Сибири за счет ссыльных. Путин назвал подобную инициативу слишком жестокой.

«Все-таки обеспечивать трудовыми ресурсами с помощью ссылки, наверное, это не наш метод», — сказал он. По мнению президента, такой подход будет малоэффективным. Вместо этого он высказался за создание перспективных и хорошо оплачиваемых рабочих мест, на которые люди поедут сами.