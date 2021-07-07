«Враги США»: зачем Украина преследует собственных граждан

Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и бывший кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в разговоре с «Газетой.Ru» введение санкций против 100 украинцев со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назвал беспределом.

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«Это безобразие, происходит нарушение закона, потому что по закону в отношении своих граждан санкции не накладываются. Есть правоохранительные органы, которые преследуют возможные злоупотребления. Санкции против своих граждан же ввести нельзя, это чистый беспредел. Они вводят санкции, потому что понимают, что уголовные дела в большинстве своем рассыплются. Как правило, это (санкции против украинцев. — «Газета.Ru») направлено на расправу над политическими оппонентами», — добавил Бойко.

Решение о введении новых ограничительных мер в отношении граждан Украины, озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам,

под рестрикции попали те украинцы, которые находятся в санкционных списках минфина США.

«У нас установлено, что из 130 человек, на которых распространяются санкции Минфина [США], 127 живы-здоровы, три человека, к сожалению, умерли. Что касается этих 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, они уже введены. Относительно остальных мы сейчас получим дополнительную информацию от наших партнеров. Мы с ними дополнительно разберемся», — пояснил Данилов.

Кроме того, еще четыре гражданина Украины входят в санкционные списки Госдепа, отметил секретарь украинского СНБО, то есть, в целом, под американские ограничения попали 134 украинца. Отдельная ситуация, по его словам, сложилась с девятью гражданами, которые в США обвиняются во вмешательстве в президентские выборы.

«Политическое наказание»

Практика введения санкций в отношении собственных граждан на Украине начала активно использоваться с этого года. Как заявил «Газете.Ru» глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, единичные случаи наблюдались еще в 2014-2015 годах, но тогда это касалось граждан, которые выехали с территории страны и против них нельзя было использовать правовые процедуры.

«Что касается нынешней ситуации, то с февраля этого года, когда возник громкий прецедент по [главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору] Медведчуку, инструмент санкций СНБО касается вопросов, связанных с национальной безопасностью. Тут есть противоречия и попытки оспаривать такие санкции в судебном порядке. Это можно сделать только через Верховный суд Украины и пока юридического решение этой проблемы все еще нет», — пояснил эксперт.

В то же время директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что

украинские власти идут по пути санкций, а не уголовных дел, потому что предъявить что-то конкретное этим людям и, более того, защитить эти обвинения в судах очень сложно — во многих случаях практически невозможно.

«Это форма политического наказания, а не правосудия. В основном, речь идет о людях, вину которых доказать сложно или же они являются оппонентами тех или иных политических кругов внутри США. Среди 100 Так что это такая попытка малой кровью убедить западных партнеров в общности позиции и лояльности Украины», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По мнению Бортника, заявление о новых санкциях прозвучало в преддверии поездки президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом и должно показать, что Киев прислушивается к своим американским партнерам. Более того, как полагает эксперт, это говорит, что украинцы, которых США считают «врагами и недоброжелателями», так же рассматриваются руководствам Украины.

Острые моменты

Однако в новый санкционный список Украины попали не все. Так, в нем нет народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача, которых связывают с публикацией компромата на президента США Джо Байдена и, соответственно, с предполагаемым вмешательством в американские выборы. Также в украинский список не вошел олигарх Игорь Коломойский, которого в СМИ называют чуть ли не «кукловодом» Зеленского.

Как отмечает Владимир Фесенко из украинского Центра прикладных политических исследований «Пента», Украина может пойти на санкции в отношении этих людей перед визитом Зеленского в США. По его мнению, так у американской стороны будет меньше вопросов, да и Киеву нужен жест лояльности.

«Белый дом настаивает на том, чтобы против Коломойского начались уголовные расследования. Этот момент очень важен для соответствующего расследования, которое ведется против него в США. Его обвиняют в незаконном отмывании средств, а адвокаты Коломойского используют аргумент, что у Украины к нему никаких претензий нет», — пояснил эксперт.

При этом секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, комментируя отсутствие санкций против Коломойского, говорил, что украинская сторона на данный момент ожидает от Вашингтона документов о нарушениях бизнесмена.

Впрочем, посольство США на в Киеве уже объявило, что Вашингтон не собирается предоставлять Киеву какие-либо материалы по этому вопросу. В дипмиссии уверены, что Коломойский совершил большую часть своих коррупционных действий на Украине, поэтому у правоохранительных органов страны есть все полномочия для расследования возможных преступлений.

По версии украинского портала «Страна.ua», американская сторона фактически требует от Киева открыть дело против Коломойского. Обозреватели издания отмечают, что в посольстве США также указали на запрос документов о бизнесмене со стороны Белого дома в рамках подготовки визита Зеленского в Вашингтона. Сделано это, отмечается в статье, для того, чтобы усилить мотивацию Киева надавить на Коломойского.

С точки зрения Руслана Бортника из украинского Института анализа и менеджмента политики, давление на олигарха так или иначе опасно для Зеленского, поскольку он может создать серьезные проблемы для Киева в силу своих политических, медийных и экономических активов.

«Идти на ограничения в отношении таких фигур, как Коломойский в качестве предварительной меры для организации переговоров с США, вероятно, Зеленский не согласен. Однако, если американские партнеры будут четко высказываться в отношении введения ограничений по украинским олигархам и выставлять это как условие для проведения встречи Зеленского и Байдена, то, возможно, президенту Украины придется пойти на более жесткие действия в отношении них»,

— резюмировал эксперт.