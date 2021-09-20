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Политика

«Зеленая» угроза: чего в России ждут от выборов в Германии

Преемник Меркель проиграл последние дебаты перед выборами в Бундестаг

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Fabrizio Bensch/Reuters
За неделю до выборов в Бундестаг находящимся у власти в Германии христианским демократам есть о чем переживать — лидер социал-демократов Олаф Шольц уверенно победил преемника Ангелы Меркель на дебатах. Эксперты не исключают, что новое правительство может быть создано без блока Меркель.

Финальные теледебаты кандидатов в канцлеры Германии завершились победой Олафа Шольца — лидера Социал-демократической партии (СДПГ). Согласно результатам опроса исследовательского института Forsa,

его выступление сочли более убедительным 41% зрителей. Второе место занял глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, преемник уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, он набрал 27% голосов. Последнее место заняла кандидат от партии «Зеленых» Анналена Бербок — 25%.

Прения кандидатов в канцлеры преимущественно были сосредоточены вокруг внутренней повестки Германии — увеличения минимальной оплаты труда, борьбы с ростом безработицы и противостояния климатическим изменениям, в том числе за счет амбициозного плана по полному отказу от угольной энергетики к 2030 году.

В конце дебатов участники ответили на вопрос о возможных коалициях после выборов. Так, Лашет и Шольц прямо отвергли любое сотрудничество с правой партией «Альтернатива для Германии». Причем лидер ХДС отдельно указал и на невозможность взаимодействия с бывшими коммунистами из Левой партии.

А Шольц открыто заявил о готовности сотрудничества с «Зелеными» по итогам выборов.

Бербок же не исключила ни одной возможности для появления правящей коалиции с участием ее партии.

Расклад сил на прениях в опросах общественного мнения по большей части совпадает с предвыборными рейтингами трех партий. Так, по последним исследованиям INSA, СДПГ лидирует, набирая 26% поддержки среди избирателей. На втором месте блок ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) — 21%, третью строчку занимают «Зеленые» — 15%.

Четвертое место уходит «Свободной демократической партии Германии» (СвДП) — 12%, на пятом располагается «Альтернатива для Германии» — 11%, а замыкает список Левая партия — 6%. Остальные политические силы набирают менее 5% поддержки, то есть не смогут преодолеть барьер для прохода в новый состав Бундестага.

Что ждут от выборов в России

Голосование в Германии пройдет 26 сентября. Если ориентироваться на текущие опросы, социал-демократы могут взять верх в голосовании, тем самым получив возможность впервые за 16 лет получить кресло канцлера ФРГ.

Опрошенные «Газетой.Ru» представители Совета Федерации разошлись в своих оценках на счет того, может ли измениться внешняя политика Германии после выборов. Так, с точки зрения вице-спикера Совфеда Константина Косачева, пока делать какие-либо прогнозы не стоит.

«Независимо от того, кто будет первым, вторым или третьим по итогам выборов в Бундестаг, после нее в зависимости от тончайших нюансов в раскладе процентов и голосов возможны самые разные коалиции. В частности, такие коалиции, в которых занявший первое место на выборах не будет играть лидирующей роли. Сейчас строить какие-то прогнозы невозможны, ситуация абсолютно непредсказуемая», — отметил сенатор.

По мнению Косачева, не исключено, что определенные силы могут попытаться скорректировать политику Германии в зависимости от исхода выборов, в том числе по вопросу «Северного потока — 2» — проект изначально вызывал серьезное сопротивление со стороны партии «Зеленых».

«Сейчас будет любопытно посмотреть, насколько устойчивы и кредитоспособны институты ЕС. То есть насколько они самодостаточны либо зависят от политической конъюнктуры в той или иной отдельно взятой стране. В этом смысле возможные изменения германской внутренней политики будут своего рода тестом на проверку того, как функционируют институты Евросоюза», — добавил сенатор.

В то же время председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что политика Германии в отношении России останется примерно прежней.

«Социал-демократы и ХДС/ХСС, кто бы из их лидеров ни стал канцлером, будут проводить вариацию той политики, которую проводила Ангела Меркель. Единственная интрига немецких выборов для России — смогут ли «Зеленые» войти в следующий кабинет и попытаться испортить и так слишком сложные отношения между Москвой и Берлином», — указал сенатор.

С точки зрения Пушкова, «Зеленые» — жесткие атлантисты и противники «Северного потока — 2», они традиционно занимают антироссийскую позицию. По его мнению, если они покажут не слишком высокие результаты, то это лишит их шанса оказывать серьезное влияние на внешнюю политику ФРГ.

Коалиция без ХДС/ХСС

Впрочем, предвыборные опросы в ФРГ в последние годы грешили неточностью, говорит «Газете.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар.

«Но если исходить из того, что тренды в них все-таки более-менее правильные, то у «Зеленых» нет шансов возглавить Германию, хотя они, вероятно, смогут попасть в правительство как младшие партнеры. Что касается ХДС/ХСС и социал-демократов, то тут шансы 50 на 50. Обе партии могут взять верх на выборах ,и сейчас на последних метрах будет решаться, кто из них станет первым», — отмечает эксперт.

По мнению Рара, на данный момент можно уверенно сказать лишь то, что впервые в истории Германии будет невозможно создать правительство только из двух партий, а это, скорее всего, не приведет к созданию стабильного кабмина.

«По итогам выборов возможны шесть вариантов коалиций, из них три наиболее вероятны.

Во-первых, объединение СДПГ, «Зеленых» и СвДП, но между ними есть принципиальный вопрос о повышении налогов — свободные демократы против, социал-демократы и «зеленые» — за. Во-вторых, не исключено объединение ХДС/ХСС с «Зелеными» и СвДП, математически и политически это вероятно. А третий вариант — возобновление большой коалиции, то есть создание правительства ХДС/ХСС вместе с социал-демократами и свободными демократами, но во главе с канцером из СДПГ», — перечисляет эксперт.

Рар также не исключает ухода Германии в «левый крен» и создания правительства между СДПГ, «Зелеными» и Левой партией — об опасности такого варианта не раз предупреждали в ХДС/ХСС. Сама Меркель называла подобную вероятность «красной угрозой».

В свою очередь, руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов подчеркивает, что возможны практически любые варианты будущей коалиции.

«Исходя из опросов, на первое место можно поставить комбинацию СДПГ, «Зеленых» и СвДП. Другой вариант — ХДС/ХСС, «Зеленые» и свободные демократы. Что касается большой коалиции СДПГ и ХДС/ХСС, то социал-демократы выступают против этого, и неизвестно, пойдут ли христианские демократы на коалицию в качестве младшей партии или все же решат уйти в оппозицию», — резюмирует эксперт.

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