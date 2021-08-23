Партия Меркель сдает. Кто составит ей конкуренцию на выборах в Германии

Правящий в Германии блок ХДС/ХСС за месяц до выборов теряет позиции: вплотную к ним приблизилась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Эксперты связывают эти неожиданные успехи с личностью ее лидера и кандидата в канцлеры Олафа Шольца, который на фоне конкурентов выглядит уверенно и компетентно. «Газета.Ru» изучила основные расклады и разобралась, чего ждать России от лидера СДПГ.

Расклады в Германии, где 26 сентября пройдут парламентские выборы и станет известен преемник Ангелы Меркель на посту канцлера, становятся все более запутанными. У правящего правоцентристского блока ХДС/ХСС, судя по опросам общественного мнения компании INSA (по заказу издания Bild), серьезные проблемы — их догнала «Социал-демократическая партия Германии» (у обеих по 22%).

При этом первый потерял за неделю три процента, а вторые набрали два. Далее идут партия «Зеленых» с 17%, либералы из «Свободной демократической партии» (СвДП) с 13%, ультраправая «Альтернатива для Германии» (12%) и «Левые» (7%).

Немецких социал-демократов возглавляет 63-летний вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц, которому, по словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, удается выглядять выигрышно, не допуская грубых ошибок в ходе кампании.

close 100% Олаф Шольц Global Look Press

А у его конкурентов ошибки встречались. Например, таковыми можно считать смех преемника Меркель и премьера земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета во время визита в пострадавший от наводнения регион и плагиат в книге лидера «Зеленых» Анналены Бербок. Личный рейтинг Шольца составляет 34%, а у идущего вторым соратника Меркель — всего лишь 12%.

Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с «Газетой.Ru» назвал нынешние результаты опросов интересными лишь на момент их публикации — за эту кампанию предпочтения избирателей не единожды менялись — каждый раз довольно быстро. Рар подчеркнул, что разные социологические службы приводят разные показатели трех ведущих сил, которые заметно опережают остальные.

«Так что я бы не говорил, что есть предпосылки, что СДПГ в итоге перегонит ХДС/ХСС. Также нужно помнить, что личный рейтинг Шольца, который выше Лашета и Бербок, малозначим, так как в Германии выбирают не личностей, а партии.

Мне кажется, большая доля старого населения, тем более на фоне афганского кризиса, захотят стабильности и будут голосовать за христианских демократов, как за народную партию. Плюс «Альтернативе для Германии» всегда приписывают меньше голосов, чем у нее на самом деле», — считает эксперт.

Взлет СДПГ связан именно с фигурой Шольца, который на фоне своих конкурентов выглядит респектабельным, опытным и уверенным в себе политиком, говорит «Газете.Ru» научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

«Шольц не допускает ненужных и обидных ошибок, в отличие от Бербок и Лашета. Свой авторитет он смог передать партии, которая находилась в состоянии перманентного кризиса. Рост СДПГ — устойчивый тренд, и возможное падение ее рейтинга до выборов вряд ли будет значительным.

close 100% Армин Лашет Global Look Press

Если со стороны Шольца не будет допущено каких-то серьезных ошибок, то СДПГ будет уверенно себя чувствовать на коалиционных переговорах. Скорее всего, правительственная коалиция будет состоять из представителей трех сил», — рассказывает Соколов.

С последним утверждением согласны и немецкие аналитики. Трехсоставные коалиции в Германии традиционно называют по совпадению партийных знамен с флагами стран — например, сейчас вполне вероятны «немецкая» коалиция (ХДС/ХСС, СДПГ и СвДП), и «кенийская» коалиция (ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленые»).

Однако не исключены и сюрпризы с явным уклоном влево — по словам Соколова, в ряде земель уже функционирует коалиция в составе социал-демократов, «Зеленых» и «Левых». При этом эксперт называет подобное возможное правительство «пугалкой для всего немецкого истеблишмента». По подсчетам Рара, на сегодня возможны шесть разных правительственных коалиций, две из которых исключают из руководства страной ХДС/ХСС.

Кроме смеха

Заметное падение рейтинга Лашета началось с пресловутого инцидента в июле, когда он рассмеялся во время речи Франк-Вальтер Штайнмайера о жертвах масштабного наводнения. Ролик получил широкий резонанс в соцсетях. По словам Рара, достается председателю ХДС регулярно и от либеральной прессы, для которой «он не свой».

Отдельной проблемой для консерваторов становятся и продолжающиеся внутренние разногласия.

«Там внутри разброд и шатания. Там есть силы, которые хотят его заменить в последний момент на более популярного премьера Баварии Маркуса Зедера. Все это отражается на рейтинге Лашета. Многие же вообще по этой причине всерьез задумываются, чтобы проголосовать за социал-демократов, «Зеленых» или СвДП. Ну и большой вопрос, получится ли у Лашета проводить политику в стиле Меркель — усидеть сразу на всех стульях», — объясняет эксперт проблемы преемника Меркель.

Про склоки в ХДС/ХДСС говорит и Артем Соколов, который указывает, что социал-демократы, наоборот, объединились вокруг Шольца.

При этом аналитик из МГИМО выделил еще одну проблему Лашета — «весьма рваную предвыборную кампанию» из-за необходимости много заниматься вопросом восстановления родной для него земли Северный Рейн-Вестфалия после наводнения.

А что с Москвой

Позиция набирающего обороты Шольца по России заключается в том, что Германии нужна новая «восточная политика» (Ostpolitik), которая бы продолжала курс социал-демократического канцлера Вилли Брандта (1969-1974) на сближение ФРГ с ГДР и странами Восточного блока.

«Но надо понимать, что Шольц ориентируется на настроения в политического мейнстрима ФРГ и прессы, которая весьма критична к России. Сейчас ожидать особо комплементарных высказываний по отношению к Москве не стоит. Хотя, в целом, Шольц настроен конструктивно, это составляющая его политического образа», — комментирует Соколов. Он добавляет, что, если в коалиции с соцдемами могут оказаться резко критичные к России «Зеленые», это скорректирует общий курс.

Аналитик при этом считает, что при благоприятном сценарии при канцлере Шольце могут развиваться как торговые отношения с Россией, так и появиться ряд новых проектов по взаимодействию гражданского общества двух стран.

Отношения России и Германии при Шольце и Лашете на посту канцлера будут даже лучше, чем при Меркель, уверен Рар.

«Уйдет идеологический момент, от которого она не собиралась отказываться. Будет больше прагматизма, но, конечно, критика по Украине, Крыму и Сирии останется. Эти политики ведь выросли в трансатлантической парадигме и по ряду ключевых вопросов будут автоматически вставать на сторону американцев», — говорит немецкий политолог. Он видит возможность в развитии межгосударственных отношений, прежде всего, в экономике.

«Но и по другим вопросам эти политики понимают, что пришло время работать с Россией. И если по Сирии и Ливии Москва оказалась, с немецкой точки зрения, «не на той стороне», то, например, сейчас по Афганистану явно есть простор для совместной работы», — считает Рар.