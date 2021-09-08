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Политика

«Красная угроза»: Меркель оставляет Германию левым

Канцлер ФРГ заявила об угрозе формирования левой правительственной коалиции

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Kay Nietfeld/Reuters
В Германии может сформироваться правительственная коалиция с участием «Левых». На возможность такого исхода парламентских выборов 26 сентября указала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Условно большевистские идеи действительно набирают популярность в Германии, но «Левые» вряд ли получат важные министерские портфели, считают эксперты.

Предостережение канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего перед приближающимися парламентскими выборами пленарного заседания Бундестага выступила с 14-минутной речью.

Наиболее активные обсуждения спровоцировало ее заявление о предстоящих выборах в стране: канцлер предупредила об угрозе формирования левой правительственной коалиции, или «красной угрозе», как пишет Politico.

«Отнюдь не все равно, кто будет в следующем правительстве. Будет ли это правительство с социал-демократами и «зелеными», которое принимает во внимание поддержку левых или как минимум не исключает такое развитие событий», — сказала Меркель, после чего была прервана неодобрительными выкриками со стороны фракции Левой партии. На это она лишь ответила, что говорит правду.

Справка
Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. Ангела Меркель впервые за 16 лет не участвует в них в качестве лидера партии ХДС и кандидата на пост канцлера ФРГ.
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Справка


Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. Ангела Меркель впервые за 16 лет не участвует в них в качестве лидера партии ХДС и кандидата на пост канцлера ФРГ.




На выборы пойдут консервативный блок правоцентристских партий Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС), либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и ультраправая Альтернатива для Германии (АдГ).




Идеологически левые силы представлены на выборах Социально-демократической партией Германии (СДПГ), партией «Зеленые» и радикальной социалистической «Левой партией».


Красно-красно-зеленый союз, то есть социал-демократы (СДПГ), «зеленые» и левые — одна из возможных будущих правительственных коалиций. Меркель ранее уже подчеркивала, что лично она однозначно против участия левых в правительстве, и критиковала другие партии за то, что они, по ее мнению, открыто этого не говорят.

Вместе с тем и СДПГ, и «зеленые» говорили, что ряд требований Левой партии для них неприемлемы, например, выход из НАТО и незамедлительное прекращение участия во всех военных операциях.

Как отметила Меркель в своем выступлении, избирателям придется выбирать между такой коалицией и правительством во главе с партиями ХДС и ХСС под руководством ее преемника Армина Лашета.

Реальна ли «красная угроза» для Германии

Перспектива коалиции красно-красно-зеленых лежит на столе в числе возможных, но эта вероятность скорее теоретическая, нежели реальная, сказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

По его словам, потенциальные участники этой коалиции вряд ли способны договориться о формировании правительства на общегерманском уровне, хотя подобные объединения уже действуют в ряде федеральных земель и показали свою работоспособность.

«Тем не менее сейчас для ХДС/ХСС такая коалиция — это пугало для избирателей. Эта угроза направлена прежде всего на то, чтобы снизить популярность СДПГ, которые сейчас на подъеме и опережают по опросам ХДС/ХСС. То же самое и с «Зелеными», — пояснил эксперт.

Согласно последним опросам, сейчас за СДПГ готовы отдать голос 25% избирателей, а за ХДС/ХСС — 20%. Если до выборов, запланированных на 26 сентября, ситуация не изменится, канцлером ФРГ станет представляющий социал-демократов Олаф Шольц.

В случае победы СДПГ красно-красно-зеленый союз не будет единственным вариантом для коалиции. Второй жизнеспособный вариант: сформировать коалицию с «Зелеными» и «Свободными демократами» (СвДП) — консервативной партией, известной своей приверженностью бизнесу, пишет Politico.

Вариант, что СДПГ объединится с ХДС/ХСС, на сегодняшний день практически исключен: социал-демократы не допускают возможность возобновления своего партнерства с христианскими демократами, указали в издании.

Почему Меркель боится «Левых»

Для Германии участие «Левых» прежде всего будет означать большой скандал, потому что они по своему имиджу недалеко ушли от «Альтернативы для Германии», обратил внимание Артем Соколов. Он отметил, что вхождение этой партии в правительство Германии, безусловно, будет резонансным событием.

«Даже если это произойдет, с учетом того небольшого количества голосов, которые, согласно прогнозам, будут отданы левым, вряд ли этой партии достанется много министерских портфелей и вряд ли они будут значимыми. Реальное влияние левых на внешнюю и внутреннюю политику Германии будет ограниченно. Хотя прецедент будет крайне важным для дальнейшего политического развития Германии», — констатировал эксперт.

Смещение влево наблюдается и в самой СДПГ, несмотря на то, что Олаф Шольц — центрист в духе Меркель. И хотя левые продвигают идею сопротивления иностранным военным интервенциям и экспорту оружия, в действительности многие социал-демократы с ними согласны, указывается в материале Politico.

Более того, в число левых входят многие бывшие сторонники СДПГ, которые покинули партию из-за ее центристского курса, отметили журналисты.

На сегодняшний момент лидер в предвыборной гонке — Шольц, который показывает себя государственным деятелем, который уверенно идет к победе, но какая именно коалиция может сформироваться, пока сказать очень сложно, отметил в комментарии «Газете.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.

«После выборов начнется долгая партийная работа. Мой прогноз — с новогодним обращением к нации обратится канцлер Германии Меркель, потому что, я полагаю, переговоры будут идти очень долго», — сказал он.

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