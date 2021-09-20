Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Крыму 10:54
Исполнительница роли Гюльчатай в «Белом солнце пустыни» попала в секту 10:54
Глава Пермского края заявил о ликвидации «одного из нападавших» в вузе 10:54
Четырнадцать человек пострадали при стрельбе в пермском вузе 10:51
Пять человек погибли в результате стрельбы в пермском вузе 10:48
Карпин рассказал, почему считает Фернандеса великим 10:45
Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми 10:40
Форвард ЦСКА Заболотный назвал «Спартак» командой-раздражителем 10:34
В МВД заявили, что есть погибшие и раненные при стрельбе в пермском вузе 10:32
«Дюна» установила постковидный рекорд сборов в России 10:29
Политика

Выборы в Госдуму. Предварительные итоги

Турчак заявил, что «Единая Россия» может получить 315 мандатов в Госдуме

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Подсчет голосов по итогам выборов депутатов Государственной Думы РФ, 19 сентября 2021 года

Подсчет голосов по итогам выборов депутатов Государственной Думы РФ, 19 сентября 2021 года

Артем Геодакян/ТАСС
В России подводят итоги парламентских выборов. Пока в Госдуму проходят пять партий — «Единая Россия», побеждающая с подавляющим преимуществом и выигрывающая также в наибольшем количестве одномандатных округов, а также КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».

Предварительные итоги

Центризбирком подводит итоги прошедших с 17 по 19 сентября выборов. Данные ЦИК свидетельствуют, что «Единая Россия» после обработки 80% протоколов набрала 49,46% голосов избирателей по федеральному округу и лидирует на выборах в Госдуму восьмого созыва.

Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ (19,80%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия» (7,36%) и «Новые люди» (5,37%). Тем самым больше четырех политических сил проходят в Госдуму по партийному списку впервые с 1999 года.

Больше 1% голосов пока набирают Партия пенсионеров (2,53%), «Коммунисты России» (1,32%) и «Яблоко» (1,10%) — эти партии, если не преодолеют барьер в 3%, также не смогут рассчитывать на получение государственного финансирования.

В подавляющем большинстве одномандатных округов «Единая Россия» выигрывает 87,12% — это 195 мест из 225, далее идут КПРФ (15) и «Справедливая Россия» (7). Партии ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская Платформа» — по 1.

«Избиратель нас услышал»

По словам секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака, партия, по предварительным оценкам, выполнила цель получить конституционное большинство на думских выборах.

«Единая Россия», ставившая задачу получить 110 мандатов по партийному списку и 190 одномандатников, в итоге забирает 315 мандатов.

Вместе с тем в некоторых округах, где «Единая Россия» рассчитывала на победу своих представителей, партия, по всей видимости, проигрывает, констатировал Турчак.

Представители федеральной пятерки кандидатов «Единой России» (Денис Проценко, Елена Шмелева, Сергей Шойгу, Анна Кузнецова и Сергей Лавров), лидирующая на парламентских выборах, в настоящий момент не определились, как распорядятся своими мандатами.

«Это только их решение. Мы будем с ними общаться», — добавил Турчак.

О выполнении поставленной задачи на выборах заявляют и в КПРФ. Ее лидер Геннадий Зюганов считает, что в этот раз компартия, по сравнению с прошлыми выборами, улучшила свой результат вдвое или втрое.

«Мы пришли ко всем избирателям в стране и сказали: вот что мы предлагаем. <…> Избиратель нас услышал, избиратель нам поверил, избиратель за нас проголосовал», — сказал Зюганов.

До этого первый зампред ЦК партии Юрий Афонин также акцентировал внимание на том, что по всей стране КПРФ показывает очень высокие результаты.

«И, наверно, впервые за последние десятилетия КПРФ во многих одномандатных округах претендует на победу», — подчеркнул он.

О положительных итогах также отчитались в «Справедливой России».

«Пять лет назад, когда в 21:00 по московском времени объявили первые результаты голосования, у нас были цифры в два раза ниже», — сказал глава партии Сергей Миронов, отметивший, что в не последнюю очередь это связано с активной предвыборной кампанией на Дальнем Востоке.

Высоко проделанную работу на выборах оценивает ЛДПР. После оглашения первых данных лидер партии Владимир Жириновский выразил мнение, что они сделали все на «120%».

«В целом сделали больше, чем когда-либо. <...> То, что должна делать политическая партия, мы сделали на 120%. В принципе неплохо все прошло, нас не в чем обвинять», — заметил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Стрельба в пермском университете, есть жертвы. Онлайн
Стрелявший в пермском вузе оказал сопротивление силовикам при задержании и был ранен
Без сюрпризов и неожиданностей. Кто побеждает на выборах губернаторов
Дегтярев побеждает на выборах губернатора Хабаровского края с 56,81% голосов
Придумал защиту от торпед и предсказал гибель «Титаника»
Как Владимир Костенко создал для СССР военную судостроительную промышленность
В Германии не исключили пересмотра договоренностей по «Северному потоку — 2»
В Минсельхозе исключили вероятность дефицита гречки
Ни один темнокожий актер не получил «Эмми» в 2021 году
ЦИК Якутии рассмотрит заявления партий о пересчете голосов
Новости и материалы
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Крыму
Исполнительница роли Гюльчатай в «Белом солнце пустыни» попала в секту
Глава Пермского края заявил о ликвидации «одного из нападавших» в вузе
Четырнадцать человек пострадали при стрельбе в пермском вузе
Пять человек погибли в результате стрельбы в пермском вузе
Карпин рассказал, почему считает Фернандеса великим
Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми
Форвард ЦСКА Заболотный назвал «Спартак» командой-раздражителем
В МВД заявили, что есть погибшие и раненные при стрельбе в пермском вузе
«Дюна» установила постковидный рекорд сборов в России
На Украине объявили новые правила карантина
Карпин объяснил решение Фернандеса завершить карьеру в сборной России
Стрелявший в пермском вузе задержан
В Великобритании начали вакцинировать подростков от COVID-19
Четыре человека пострадали при стрельбе в Пермском университете
На Украине опасаются, что российские военные останутся в Белоруссии после «Запада-2021»
Хоккеист «Детройта» потерял сознание после удара головой о борт
Очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском государственном университете
Все новости
ОСАГО переписывает цены на запчасти
Страховщики пересчитают ОСАГО по новым тарифам
Предвыборное «приземление» IT-гигантов и другие темы недели: что пишут телеграм-каналы
Что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе
У простуды нашлось полезное свойство
Профессор Чумаков: болеющий ОРВИ не может одновременно заразиться COVID-19
Откровения МакSим, суд по Ефремову, Украина против Моргенштерна
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
«Такого сильного дождя не было 73 года»
Синоптики прогнозируют сильнейший ливень в Москве 20 сентября
«Обстрел Крыма сделает выдуманную Киевом войну реальной»
Зачем Украина проводит учения морской авиации на границах с Россией
На Канарских островах проснулся вулкан
Робот-убийца «Моссада» против «отца иранской ядерной программы»
NYT нашла подтверждение наиболее фантастической версии убийства Фахризаде
50 биткоинов за ребенка
Как Наташа Королева продавала свою яйцеклетку без ведома Тарзана
«Все больше маленьких детей попадают в больницу»
Врачи нескольких стран рассказали о новой эпидемии среди детей
Как приготовить идеальный стейк
Шефы поделились секретами выбора и приготовления мяса
«У меня Motorola ассоциируется с пейджерами»
Интервью главы Motorola в России — о дефиците, личном смартфоне и Мотороле из ДНР
Оставьте хотя бы борщ: почему суповой набор может исчезнуть
Эксперты предупреждают, что «борщевой набор» устарел и нуждается в замене
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях