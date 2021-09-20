Турчак заявил, что «Единая Россия» может получить 315 мандатов в Госдуме

В России подводят итоги парламентских выборов. Пока в Госдуму проходят пять партий — «Единая Россия», побеждающая с подавляющим преимуществом и выигрывающая также в наибольшем количестве одномандатных округов, а также КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».

Предварительные итоги

Центризбирком подводит итоги прошедших с 17 по 19 сентября выборов. Данные ЦИК свидетельствуют, что «Единая Россия» после обработки 80% протоколов набрала 49,46% голосов избирателей по федеральному округу и лидирует на выборах в Госдуму восьмого созыва.

Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ (19,80%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия» (7,36%) и «Новые люди» (5,37%). Тем самым больше четырех политических сил проходят в Госдуму по партийному списку впервые с 1999 года.

Больше 1% голосов пока набирают Партия пенсионеров (2,53%), «Коммунисты России» (1,32%) и «Яблоко» (1,10%) — эти партии, если не преодолеют барьер в 3%, также не смогут рассчитывать на получение государственного финансирования.

В подавляющем большинстве одномандатных округов «Единая Россия» выигрывает 87,12% — это 195 мест из 225, далее идут КПРФ (15) и «Справедливая Россия» (7). Партии ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская Платформа» — по 1.

«Избиратель нас услышал»

По словам секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака, партия, по предварительным оценкам, выполнила цель получить конституционное большинство на думских выборах.

«Единая Россия», ставившая задачу получить 110 мандатов по партийному списку и 190 одномандатников, в итоге забирает 315 мандатов.

Вместе с тем в некоторых округах, где «Единая Россия» рассчитывала на победу своих представителей, партия, по всей видимости, проигрывает, констатировал Турчак.

Представители федеральной пятерки кандидатов «Единой России» (Денис Проценко, Елена Шмелева, Сергей Шойгу, Анна Кузнецова и Сергей Лавров), лидирующая на парламентских выборах, в настоящий момент не определились, как распорядятся своими мандатами.

«Это только их решение. Мы будем с ними общаться», — добавил Турчак.

О выполнении поставленной задачи на выборах заявляют и в КПРФ. Ее лидер Геннадий Зюганов считает, что в этот раз компартия, по сравнению с прошлыми выборами, улучшила свой результат вдвое или втрое.

«Мы пришли ко всем избирателям в стране и сказали: вот что мы предлагаем. <…> Избиратель нас услышал, избиратель нам поверил, избиратель за нас проголосовал», — сказал Зюганов.

До этого первый зампред ЦК партии Юрий Афонин также акцентировал внимание на том, что по всей стране КПРФ показывает очень высокие результаты.

«И, наверно, впервые за последние десятилетия КПРФ во многих одномандатных округах претендует на победу», — подчеркнул он.

О положительных итогах также отчитались в «Справедливой России».

«Пять лет назад, когда в 21:00 по московском времени объявили первые результаты голосования, у нас были цифры в два раза ниже», — сказал глава партии Сергей Миронов, отметивший, что в не последнюю очередь это связано с активной предвыборной кампанией на Дальнем Востоке.

Высоко проделанную работу на выборах оценивает ЛДПР. После оглашения первых данных лидер партии Владимир Жириновский выразил мнение, что они сделали все на «120%».

«В целом сделали больше, чем когда-либо. <...> То, что должна делать политическая партия, мы сделали на 120%. В принципе неплохо все прошло, нас не в чем обвинять», — заметил он.