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Политика

Без сюрпризов и неожиданностей. Кто побеждает на выборах губернаторов

Дегтярев побеждает на выборах губернатора Хабаровского края с 56,81% голосов

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске, 17 сентября 2021 года

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске, 17 сентября 2021 года

Евгений Переверзев/РИА «Новости»
Неожиданностей на выборах глав девяти российских регионов, которые проходили параллельно с голосованием за кандидатов в депутаты Госдумы, не случилось. Все губернаторские кресла заняли либо действующие руководители, либо врио. Большинство из них — единороссы. Не во всех субъектах еще обработали 100% бюллетеней, однако уже сейчас можно говорить о промежуточных итогах выборов.

Одновременно с выборами в Госдуму с 17 по 19 сентября в девяти российских регионах избирали губернаторов. В некоторых субъектах подсчет голосов завершен, часть облизбиркомов публикует предварительные итоги голосования.

В Хабаровском крае обработали 100% голосов. Там фактически победил врио губернатора Михаил Дегтярев. За него отдали свои голоса 56,81% избирателей.

Дегтярев, представляющий ЛДПР, был назначен врио главы региона летом прошлого года после того, как прежнего губернатора Сергея Фургала арестовали по подозрению в организации убийств. После назначения в Хабаровский край он не собирался выдвигаться, однако позже поменял свое решение.

Все голоса обработали и в Пензенской области. Там также лидирует исполняющий обязанности губернатора единоросс Олег Мельниченко, набравший 72,38% — за него проголосовали почти 429 тыс. человек. С 2017 года он был сенатором от данного региона, однако в марте 2021-го президент Владимир Путин назначил его врио главы области. История Мельниченко чем-то похожа на историю Дегтярева: в марте Следственный комитет арестовал прежнего губернатора Ивана Белозерцева, занимавшего свою должность с 2015 года. Белозерцева обвиняют в получении взятки в размере 31 млн руб. от основателя одной из крупнейших в стране фармацевтических компаний Бориса Шпигеля. Последний также находится под следствием.

Почти все голоса — 99,29% — подсчитаны в Белгородской области. По словам председателя облизбиркома Игоря Лазарева врио губернатора Вячеслав Гладков набирает 78,82% голосов. Он уже поблагодарил жителей региона за оказанное доверие.

«Благодарен всем, кто пришел на избирательные участки, проявил гражданскую позицию. Конечно, благодарю тех, кто поддержал меня. Это большой кредит доверия, теперь сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше доверие оправдать», — написал Гладков в Instagram. Гладков руководит Белгородской областью в качестве врио с ноября 2020 года, до этого он был вице-премьером Ставропольского края.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских с огромным отрывом обошел своих оппонентов — после обработки 97% протоколов он набирает 83,35%. Русских — опытный политик, он был депутатом Госдумы трех созывов с 2007 по 2018 годы от КПРФ, затем представлял Московскую область в Совете Федерации.

В Ульяновскую область Путин его направил в апреле 2021 года, после добровольной отставки Сергея Морозова, одного из «губернаторов-ветеранов», руководившего регионом с 2004 года. Морозов объяснял свой уход намерением баллотироваться в Госдуму.

Еще один временно исполняющий обязанности лидирует в Республике Тыва: там обработали более 94% бюллетеней. За единоросса Владислава Ховалыга, по данным системы ГАС «Выборы», проголосовали 89,7% явившихся на участки. Ховалыг был назначен в апреле этого года на место подавшего в отставку Шолбана Кара-оола, который руководил регионом 14 лет. Ховалыг до этого почти десять лет возглавлял администрацию тувинской столицы Кызыла, а с 2018 года до получения должности врио главы республики был гендиректором «Тываэнергосбыта».

В Тверской области тоже не было сюрпризов на выборах губернатора — там лидирует действующий глава и лидер местных единороссов Игорь Руденя, который руководит регионом уже пять лет. Тверской облизбирком обработал 90,19% бюллетеней, переизбрание Рудени поддержали более 53% проголосовавших. Нынешний показатель отстает от предыдущего результата губернатора: на выборах 2016 года он заручился поддержкой 72,13% избирателей.

В Мордовии посчитали 86% голосов, там лидерство удерживает врио главы республики Артем Здунов. Представитель «Единой России» пришел в Мордовию после ноябрьского «губернаторопада», сменив на посту Владимира Волкова. Здунов до этого занимал кресло председателя правительства Дагестана, а с 2010 по 2018 годы работал в минэкономики Татарстана — сначала замминистра, а затем главой ведомства.

Переизбраться на второй срок удалось и действующему губернатору Тульской области Алексею Дюмину — по предварительным подсчетам, он набрал более 83% голосов избирателей. Дюмин — Герой России, он служил в ФСО и был замминистра обороны. По оценкам политологов в прошлые годы, он входил в число самых популярных у жителей губернаторов. Нынешний высокий показатель на выборах эксперты связывают с успешной работой на должности губернатора в предыдущие пять лет.

Бессменный лидер Чечни Рамзан Кадыров удерживает абсолютное лидерство — за него отдали голоса 99,63% проголосовавших. Республиканский избирком по состоянию на 9.00 20 сентября обработал только 53,88% протоколов, однако существующий отрыв Кадырова от оппонентов не позволяет сомневаться в его победе.

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