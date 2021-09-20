ЦИК обработал 70% протоколов на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала 70,67% протоколов на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Партия «Единая Россия» набирает на выборах 48,46%, КПРФ — 20,30%, ЛДПР — 7,69%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,43%, а «Новые люди» — 5,55%. Таким образом, по предварительным данным, в Госдуму проходят пять партий, которые преодолели электоральный барьер в 5% голосов.

В воскресенье, 19 сентября в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.