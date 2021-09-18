Как власти Китая учат молодежь ценностям социализма перед XX съездом

В последние месяцы из Китая одно за другим приходят сообщения о различных запретах. Под горячую руку Компартии уже попали социальные сети, игровые сервисы, онлайн-школы и частично — шоу-бизнес. Одновременно власти страны устанавливают новые правила игры и для технологических гигантов вроде Alibaba и Tencent. Эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» объяснили, в чем логика действий Пекина.

Сегодня ты наносишь макияж

Китай продолжает удивлять мир новостями о новых запретах на онлайн-площадках и шоу-бизнесе.

Лишь за сентябрь стало известно, что в китайском интернет-сегменте будет усилено «продвижение социалистических ценностей», а по телевизору запретили показывать «женоподобных мужчин», в том числе знаменитостей (娘炮, буквально можно перевести как «девчачьи пистолеты»).

Перед этим несовершеннолетним запретили много играть в видеоигры. Теперь они могут проводить за играми не более трех часов в неделю — по часу в пятницу, выходные и праздничные дни. Власти Китая также приказали игровым сервисам ввести обязательную идентификацию пользователей.

Кроме прямой цензуры, в Китае в сентябре были замечены и частные инициативы, нацеленные на помощь партии.

Так, 14 китайских крупных интернет-платформ (включая одну из главных соцсетей Weibo, аналог TikTok Douyin, QQ Music, Youku) подписали «Конвенцию о самодисциплине», чтобы помочь правительству страны «поддерживать порядок» в сети.

Теперь они строго отслеживают поведение фанатов звезд, запретив им организацию мероприятий без согласования и сбор денег на продвижение кумиров. Кроме того, отслеживаться будет и публикация или продажа информации о маршрутах артистов, их рейсов и отелей.

Что может быть за нарушение этих правил, уже хорошо знают фанаты K-pop. Так, Weibo заблокировала несколько фан-аккаунтов корейской группы BTS. Это произошло после того, как китайские поклонники солиста Чимина собрали деньги на совместный проект с корейской авиакомпанией Jeju Air, в рамках которого портрет певца нанесли на фюзеляж самолета.

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Руководитель центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов сказал в комментарии «Газете.Ru», что принятые меры против фан-клубов можно оценивать по-разному, но в Пекине уверены, что запреты могут полезно сказаться на развитии кругозора молодого поколения.

«Вопрос, грубо говоря, в следующем: если подросток хочет целыми днями стоять у подъезда кумира, преследовать его везде, надо что-то государству делать или нет? В Китае решили, что их молодежь не должна этим заниматься», — говорит эксперт.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев назвал новые китайские запреты «битвой за умы».

«Ведь если многие с головой будет погружаться в поп-культуру, то большой вопрос, будут ли им близки ценности социализма», — говорит он.

У самих звезд шоу-бизнеса в Китае тоже появились поводы остерегаться — как минимум, внезапного забвения. Так, в августе с китайских онлайн-платформ по неизвестной причине пропали все упоминания одной из богатейших актрис Чжао Вэй. Судя по всему, она жива и здорова, так как 14 сентября ее фанаты встретили в родном городу Уху.

До этого в середине августа по обвинению в изнасилованиях был арестован популярный рэпер Крис У.

Карнеев говорит, что за Чжао Вэй был в прошлом шлейф скандалов. Например, в 2001 году она позировала в платье с флагом японской императорской армии. «При этом в последние 3-4 года она ничего криминального не делала. Ее кейс — это пример своеобразной «культура отмены» по-китайски», — говорит востоковед.

Что ты от нас хочешь

Ужесточившаяся политика КПК в общественной сфере говорит о том, что китайскую молодежь хотят отвадить не только лишь от пагубных для строителей коммунизма увлечений.

Речь идет и о чрезмерной учебной нагрузке, которая в китайской культуре нередко приобретает черты истязательства и доводит многих школьников до проблем со здоровьем, психологического выгорания и «отупления от учебы». Происходит это как из-за огромной конкуренции в самой большой по населению стране мира, так и из-за особенностей конфуцианской культуры, где традиционно социальная мобильность возможна лишь при условии сдачи сложных экзаменов.

И вот недавно Министерство образования Китая запретило дополнительные образовательные услуги: частным репетиторам и образовательным фирмам теперь нельзя преподавать школьные предметы онлайн, на дому или в отелях.

Ради достижения своих целей Пекин не стал церемониться с оценивающимся в $100 млрд рынком репетиторских услуг, несмотря на негативные экономические последствия.

Еще одной причиной разгрома рынка репетиторов эксперты считают необходимость партии демонстрировать борьбу за равенство возможностей. Речь идет о том, что богатые семьи обладают привилегией позволить дополнительные занятия, вызывая тем самым неодобрение у представителей бедных слоев населения.

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Александр Ломанов из ИДВ РАН отмечает, что для понимания целей новой молодежной политики важно не забывать, что Китай находится на стадии демографического перехода.

«Мы привыкли, что в Китае много населения, которого становится все больше, и потому его долго рассматривали как источник угрозы для Дальнего Востока России. Уже скоро, примерно к 2030 году, наступит час, когда население будет сокращаться. Соответственно, ценность жизни каждого человека становится все больше.

И не стоит вешать на единственного ребенка в семье ярлык счастливого «маленького императора». На самом деле китайские дети занимаются минимум по 12 часов в сутки. Обычно к 10-12 годам у них разрушается здоровье и почти все из них сажают зрение», — объясняет проблемы подростков китаист.

По мнению востоковеда, упомянутые выше запреты стоит считать не самоцелью китайского правительства, а последствиями сложившейся ситуации.

«Конечно, все это не свободный выбор снизу, а регулирование сверху, комплексная попытка оздоровить молодое поколение. И это принципиальный вопрос, оправдывает ли цель средства», — говорит эксперт.

Я не устал, я не ухожу

Китай также находится на пороге судьбоносных политических событий — в 2022 году состоится XX съезд, на котором Председатель КНР Си Цзиньпин, судя по всему, нарушит сложившуюся традицию и останется у власти на третий срок. Об этом говорят внесенные в 2018 году поправки в конституцию страны, когда были сняты ограничения сроков для занимающего главный государственный пост страны — председателя Китая (в партии же они и так не были закреплены, а соблюдались формально).

Опрошенные «Газетой.Ru» китаисты согласны, что причины нового витка ужесточения правил в сети можно объяснить и политическими мотивами. Но они не считают, что Компартия чувствует какую-то угрозу со стороны фанатов корейских поп-групп или чрезмерно усердных учеников.

По их словам, власти преследуют идеологические цели и хотят показать, что в стране никто не собирается отказываться от социализма.

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По мнению Андрея Карнеева из НИУ ВШЭ, Си Цзиньпину необходимо создать такую атмосферу, в которой он будет выглядеть незаменимым руководителем.

«Я думаю, что все это ужесточение частично связано с предстоящим съездом партии. В Китае очень важно восприятие людьми политики партии, так как существует очень много недовольных социальным расслоением. Очень важно показать, что руководство воспринимает проблемы простых людей очень близко. Это важная часть управления общественным мнением. Это все о том, куда движется страна, и что социалистическая перспектива не утрачена, особенно в такой ответственный момент», — говорит китаист.

Некоторые нововведения прямо призваны помогать пропаганде «революционной культуры» и призваны «служить укреплению национального морального облика». Западные аналитики и журналисты же, оценивая новые правила, нередко используют слово «репрессии», иногда доводя линию сравнения вплоть до Культурной «революции» времен Мао Цзэдуна, в ходе которой, только по официальным данным, погибло 15 млн человек. Александр Ломанов считает подобные сравнения «фантасмагоричной глупостью, ведущей к недопониманию ситуации».

Хватит навязывать, мы сами

Параллельно с идеологическим фронтом продолжается другая необъявленная война Пекина — против техногигантов вроде Alibaba и Tencent.

В начале 2021 года в поле зрения западных СМИ попала ситуация с основателем Alibaba Джеком Ма — он пропал из публичного поля на фоне негативных слов о финансовой системе Китая. Все обошлось без персональных репрессий — предприниматель остался на свободе. Но для Alibaba с конца прошлого года поменялось многое, в том числе была сорваны планы провести IPO одного из ее подразделений. Также в отношении этой компании и агрегатора такси DiDi начали проводить антимонопольные расследования.

В сентябре 2021 года уже другой китайский техногигант, Tencent, был вынужден пойти навстречу очередным пожеланиям партии, на этот раз сняв запрет с использования продуктов конкурентов на своих площадках. Теперь в популярнейшем приложении WeChat можно переходить по внешним ссылкам на ресурсы конкурентов.

Представитель Минпрома КНР Чжао Чжиго объяснял эти государственные требования тем, что ограничение доступа на сторонние сайты без веской причины «дестабилизирует рынок» и ведет к манипулированию спросом потребителей.

Ломанов считает, что борьбу с монополистами не стоит увязывать с завершением политического цикла.

«Сложно представить, чтобы Alibaba, скажем, могла превратиться в какую-то партию и свергнуть КПК. Но эти компании не очень правильно понимали сигналы власти, ведь национальных чемпионов долго лишь поддерживали. Но теперь они приняли новые правила игры, и эта история подходит уже к концу», — заключает аналитик.