«Минус одна плошка риса»: как работают китайские тролли

«Вы вызывать недовольство председатель Xi. Минус 200 очков социального рейтинга, минус одна плошка риса», — абсурдные сообщения в поддержку китайских коммунистов превратились в российском сегменте в популярный мем в конце 2020 года.

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Другие агитационные рассказы пишутся от лица «простой рабочий Иван город Тверь», который заинтересовался делами в Китае и был поражен. «Удар!» — завершает пост воодушевленный коммунизмом с китайской спецификой в новую эру русский человек.

«Много смех» доставляет подписчикам нескольких сообществ «Вконтакте», посвященных китайской пропаганде, плохой русский язык (вероятно, с намеком на использование автоматического переводчика, который не может распознать личное имя Xi) и собранные воедино стереотипы: о системе социального кредита в Китае, неблагонадежности уйгуров, реакции китайских властей на шутки о председателе КНР.

Посты вдохновлены деятельностью так называемых троллей — китайских граждан, которые за деньги пишут в соцсетях на различных языках хвалебные комментарии о деятельности Коммунистической партии Китая.

Кто они, китайские тролли?

Всех работающих на китайское государство в интернете (прежде всего — в соцсетях) ботов и троллей можно разделить на две большие группы, рассказывает китаист Леонид Ковачич в беседе с «Газетой.Ru».

Первые — штатные цензоры, которые работают на Министерство общественной безопасности Китая и другие профильные ведомства. Они отслеживают контент на чувствительные темы, вроде неприятных сравнений председателя Си Цзиньпина, критики положения уйгуров в Синьцзяне и событий на площади Тяньамэнь в 1989 году. После этого они просто блокируют его. При этом эти граждане вполне могут не состоять в партии и работать за довольно маленькие деньги.

Вторые же — знаменитая и за пределами Китая «партия 5 мао», (五毛党, умаодан, что составляет полюаня или 5,5 рубля).

Эти люди за деньги пишут комментарии в поддержку политики Компартии, получая за каждый, как считается, по пол-юаня, добавляет Ковачич.

Ученые Гарварда в 2016 году провели большое расследование, в ходе которого изучили взломанную переписку отвечающих за работу в интернете китайских чиновников. Оказалось, что большинство сообщений троллей оказались сугубо хвалебными и не были направлены против кого-либо.

Тогда ученые сделали вывод, что реальной тактикой троллей было не ввязываться в дискуссии, а именно прославлять партию, особенно в канун государственных праздников. Целью же проводимой правительством операцией было отвлечение внимания общественности и попытки пресекать любую самоорганизацию.

При этом большинство из изученных постов было сделано чиновниками, которые официально работают на 200 различных ведомств и министерств.

Всего, по подсчетам ученых, от ботов появлялось около 488 миллионов сообщений в социальных сетях в год.

Согласно данным издания Foreign Policy от 2017 года, китайское интернет-пространство также представляет собой и поле идеологической борьбой между условными западниками, которые выступают за демократические реформы, и коммунист-националистами. И в среде первых было принято проявлять презрение к платным комментаторам.

Тролли поумнели

Как говорит китаист Леонид Ковачич, количество китайских ботов и троллей сложно оценить.

«Большое количество людей работает за деньги, есть ощущение, что их может быть до миллиона. Но проблема в том, что такие платные комментарии, в основном, не очень осмысленные, примитивные. И именно потому в российских соцсетях появились соответствующие мемы», — отмечает эксперт.

Пекин осуществляет и внешнюю пропаганду через Facebook и Twitter. Число подписчиков CCTV, основного китайского телевещателя, в Facebook как у певицы Рианны. Но, очевидно, что у телеканала много купленных ботов.

Совсем другой вопрос — насколько реально эффективны усилия КНР по обелению своего имиджа в западных умах. Данные общественных опросов в США показывают, что отношение к Китаю там лишь ухудшается в последние годы, говорит Ковачич.

Twitter и Facebook каждый год выявляют сотни квазиагентств и аккаунтов якобы простых американцев, которые, освещая американские события, делают упор на межрасовые конфликты и другие спорные темы, которые еще больше разделяют и без того поляризованное американское общество. В 2019 году Twitter удалил более 3 миллионов таких сообщений.

Подобные действия в сети Госдеп называет кампаниями по дезинформации, признавая это угрозой. Отдельно Вашингтон выделял кампании после начала пандемии коронавируса, намекая на то, что Пекин хотел так снять с себя ответственность.

«Несмотря на то, что они пишут на английском, сложно говорить об их эффективности. Есть такие сообщения и на русском языке, но их меньше», — обращает внимание Ковачич.

Эксперт при этом считает, что сам факт новой стратегии говорит о постепенном повышении качества китайской пропаганды в интернете.

«Несколько лет назад боты только хвалили КПК. Теперь стратегия многовекторная: китайцы хвалят себя и критикуют других. Стали больше говорить и о правах человека в США. А официальный Пекин вдобавок начал выпускать отчеты об этом», — подытоживает китаист.

Хвальба за деньги и бесплатно

Еще один аспект китайской пропаганды заключается в оплате услуг иностранных блогеров. В последнее время много сообщений от прокитайских американцев и европейцев попадало в поле зрения наблюдателей по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Активная кампания понадобилась после того, как администрация бывшего американского президента Дональда Трампа в последние дни своего правления признала ущемление мусульманского меньшинства там «геноцидом».

На ангажированность отдельных блогеров указывает пристальное внимание к ним со стороны официального Пекина.

В конце марта Министерство иностранных дел Китая обратило внимание на 12-минутное выступление канадского ютубера Дэниела Дамбрилла, который владеет баром в китайском Шэньчжене. Он в ходе прямой трансляции объяснял мотивы США и их союзников, которые якобы хотят разрушить Китай. Видеозапись презентации была широко распространена как в соцсетях (и на YouTube, на Weibo), так и китайскими государственными СМИ.

Эксперт по китайскому сегменту интернета Ковачич говорит, что несмотря на критику со стороны в комментариях на YouTube, мы не можем точно знать, сколько людей поверило Дамбриллу и другим подобным пропагандистам.

Кроме платных патриотов и сторонников Компартии, не стоит сбрасывать со счетов энтузиазм, который удается возбуждать у китайцев с помощью официальной медиапропаганды. С момента начала торговой войны она все больше спекулирует на чувстве патриотизма и продвигает идею, что Китай находится в окружении врагов, которые только и хотят сдержать его развитие.

Достижения же Пекина вызывают якобы на Западе только зависть.

«Недавно Китайский союз молодежи запустил в интернете кампанию по бойкоту некоторых западных брендов H&M, Adidas с помощью всего одного поста. Там говорилось, что зарабатывающие в Китае компании должны уважать китайские традиции, культуру, политическую ситуацию и не заниматься очернением. После этого машина негодования заработала сама по себе. Людям никто за это не платил и не координировал», — уточняет Ковачич.