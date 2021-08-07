Как уживаются китайские мафиози и коммунистическая партия

Этим летом в Китае, в том числе и в Гонконге, правоохранители провели несколько громких облав против местной мафии. Ужесточение борьбы с триадами — традиционными китайскими ОПГ — стало особенно заметно в последние годы. Но никакие законы не могут полностью искоренить явление, имеющее древние корни. «Газета.Ru» проследила за судьбой китайской мафии и ее связями с властями.

В начале августа народный суд средней ступени города Лоян в провинции Хэнань пожизненно осудил Ма Чанцзяна — основателя триады, державшей в страхе несколько городов. Его 29 соратников получили разные сроки за организацию, руководство и участие в преступных организациях мафиозного характера.

Члены ОПГ были признаны виновными в разбоях, похищениях взрывчатых веществ, провоцировании беспорядков, незаконной добыче ресурсов (в том числе золота), загрязнении окружающей среды, взяточничестве, подкупе влиятельных лиц, умышленном причинении вреда здоровью и еще ряде преступлений.

Параллельно громкие новости про облавы на триады и их криминальный бизнес все лето 2021 года приходили из Гонконга, автономной части Китая с собственной правовой системой. Кроме того, в местной полиции существует даже специальный отдел по борьбе с триадами.

К примеру, правоохранители в июне-июле во время футбольного Евро-2020 провели 137 рейдов против подпольных букмекеров, которые контролируются триадами, арестовав больше 800 человек в возрасте от 14 до 87 лет. Обнаруженные записи о ставках свидетельствуют об их обороте как минимум в полмиллиарда долларов.

«Это будет бомба»

На материке случай с группировкой Ма стал лишь еще одним в череде подобных за последние годы — в 2018 году там была объявлена кампания по борьбе с ОПГ, которую курировало и специальное отделение политико-правовой комиссии ЦК КПК. Через три года в China Daily появились сведения, что по всей стране было раскрыто 3644 мафиозных организаций и еще 11 675 других преступных группировок. В общей сложности были арестованы более 242 тысяч подозреваемых.

Почти треть организованных преступных группировок действовали в селах и деревнях, что осложняло реализацию кампании по борьбе с бедностью в этой местности. При этом власти отметили, что стараются возвращать ущерб пострадавшим за счет конфискованного.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Павел Трощинский рассказал «Газете.Ru», что уже в 2021 году на территории материкового Китая будет принят закон об организованной преступности.

«Это будет бомба, а не закон. Си Цзиньпин — единственный лидер за всю историю Китая, который уделяет так много внимания праву, для юристов это хороший шок. Но на самом деле это станет уже точкой в борьбе с оргпреступностью.

До этого была начата работа с населением. Скажем, на экраны вышло огромное число фильмов сериалов о борьбе с оргпреступностью. Таким образом, можно сказать, в Китае воспитывают население», — рассказал эксперт.

Агентство Синьхуа 20 мая действительно сообщило, что Китай переводит борьбу с организованной преступностью и бандитизмом уже на регулярную основу. Верное направление в этом деле укажут Главное управление ЦК Коммунистической партии Китая и Госсовет.

Приоритетными сферами, в которых будет продолжена борьба с триадами, станут финансовая деятельность, транспорт и информационная сеть.

За родину обидно

Тайные общества с акцентом на духовные практики существовали в Китае с незапамятных времен. Понятие же «триада» возникло в XVII веке. В конце правления династии Мин в стране был упадок и кризис, которые привели к тому, что «северные варвары» — манчжурская династия Цин покорила Пекин. Последний император династии Чжу Юцзянь и вовсе повесился в императорском саду на холме Цзиньшань.

В эти темные времена трое монахов, вернувшихся из путешествия в свой родной Шаолиньский монастырь, обнаружили его сожженным. Оставшиеся в живых отшельники решили создать тайное общество для борьбы с захватчиками — триаду «Общества Неба и Земли» (подразумевалось, что третья составляющая — человек).

После того как в Цин официальной религией стало конфуцианство, триады укрывали гонимых буддистов и даосов, что добавляло созданной организации специфики.

Однако постепенно новые поколения лидеров организации превратили ее в настоящую мафию.

Главную роль в этом процессе сыграла ветвь под названием «Общество Трех Гармоний», которая занималась работорговлей, наркоторговлей, нелегальной добычей золота, грабежами, игорным бизнесом, пиратством в Южно-Китайском море и другими грязными делами.

После начала опиумных войн с британцами в середине XIX века триады получили простор для деятельности в Гонконге, где было свободное хождение упомянутого наркотика.

Политическую значимость триады получили на рубеже XIX и XX веков, когда на них опирался отец нации Сунь Ятсен и его партия националистов Гоминьдан. Это взаимодействие можно проследить почти до конца Гражданской войны — современная одна из самых влиятельных триад Гонконга 14K была создана Гоминьданом в Гуанчжоу в 1945 году как антикоммунистический проект. Но с приходом к власти коммунистов в 1949 году мафиозные группировки утратили былое влияние.

Часть преступных группировок тогда перебралась в Гонконг и на Тайвань, и не зря. При Мао Цзэдуне развернулась активная борьба с триадами, несмотря на то, что раньше Великий кормчий писал о теоретической возможности использовать их в революционной борьбе.

Выжившие после Культурной революции китайские ОПГ могли продолжать криминальный бизнес только при соблюдении ряда договоренностей с властями.

Деятельность банд активизировалась в эпоху либеральных реформ в экономике при Дэн Сяопине в 1980-е. Тогда же членов преступных банд стали замечать в разгоне протестных митингов.

Подобная практика, возможно, работает и сейчас — много шуму в 2019 году наделали заявления демократической оппозиции Гонконга, которая заподозрила власти в использовании услуг мафии для физического отпора протестующим.

Все под колпаком

Другим негласным правилом жизни триад от правительства исследователи считают договоренность о ненападении на иностранцев. В допандемийные времена это помогало гарантированно избегать ненужных рисков при развитии туризма. Впрочем, китайцы традиционно предпочитают не впутывать чужеродцев в свои разборки любого вида.

Генетически современные триады уже не связаны с традиционными тайными сообществами и походят больше на типичные для любых стран банды с высоким уровнем конспирации и ритуалами.

Например, на посвящении в китайскую ОПГ новичку может быть предложено выпить коктейль с кровью курицы, принести в жертву цыпленка или козла. Новобранцы также должны знать историю и обряды тайного общества, секретные сигналы жестами и пальцами, словесные пароли.

Члены триад нередко набивают татуировки (с головой дракона, коброй или другим животным), которые говорят об их статусе в банде. Предателей по-прежнему наказывают понятийно строго — лишением жизни.

В современном Китае (включая Гонконг) триады продолжают заниматься самым грязным бизнесом — именно через них идет основной наркотрафик, осуществляется торговля людьми и контрабанда.

При этом борьба с китайскими ОПГ ведется не только внутри страны. В декабре 2020 года власти США ввели санкции по глобальному «акту Магнитского» против влиятельнейшего босса триады 14K Вана Куок-коя, известного как Сломанный зуб. Организация играет ключевую роль в поставках героина в Европу и США.

В американском Минфине тогда сообщили, что в 2018 году Ван создал в Камбодже «Всемирную ассоциацию истории и культуры Хунмэнь», которая была использована для легализации криминального бизнеса. Организация работала по всей Юго-Восточной Азии и занималась запуском криптовалют.

СМИ отмечают, что между гонконгскими триадами существует жесткая конкуренция — и если 14K преуспевает в одном криминальном секторе, то главные ее конкуренты — крупнейшая в районе «Саньион» (состоит из примерно 60 тыс. человек) и «Вошинво» тут же стремятся догнать соперника.

Павел Трощинский из РАН отметил, что важную роль в борьбе с ОПГ в современном Китае играет фактор цифровизации. По словам эксперта, он способствует большей открытости всех процессов и затрудняет подкуп чиновников на разных уровнях. Вести миллиардный бизнес мафиози в стране с жесткими правилами и контролем становится все сложнее.