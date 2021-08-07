Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ЛНР заявили, что ВСУ заставляет мирных граждан рыть окопы за нарушения 17:52
Президент Абхазии полагает, что НАТО не исключает военного решения вопроса со страной 17:47
Российские волейболисты проиграли в финале Олимпиады 17:45
NASA ищет людей для симуляции полета на Марс 17:45
Times: США вернули в Афганистан бомбардировщики B-52 для борьбы с талибами* 17:41
Ласицкене рассказала о сбывшейся на Олимпиаде мечте 17:37
Депутат Госдумы призвал «не выжимать» людей увеличением рабочей недели 17:33
ОКР намерен добиться разбирательства по судейству в художественной гимнастике 17:29
В Британии полицейская собака вернулась на службу после шести ножевых ранений... 17:27
Российские волейболисты выиграли у французов четвертый сет в финале Олимпиады 17:25
Политика

Как уживаются китайские мафиози и коммунистическая партия

Китай ужесточает борьбу с триадами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кадр из фильма «Двойная рокировка 2» (2003)

Кадр из фильма «Двойная рокировка 2» (2003)

Basic Pictures
Этим летом в Китае, в том числе и в Гонконге, правоохранители провели несколько громких облав против местной мафии. Ужесточение борьбы с триадами — традиционными китайскими ОПГ — стало особенно заметно в последние годы. Но никакие законы не могут полностью искоренить явление, имеющее древние корни. «Газета.Ru» проследила за судьбой китайской мафии и ее связями с властями.

В начале августа народный суд средней ступени города Лоян в провинции Хэнань пожизненно осудил Ма Чанцзяна — основателя триады, державшей в страхе несколько городов. Его 29 соратников получили разные сроки за организацию, руководство и участие в преступных организациях мафиозного характера.

Члены ОПГ были признаны виновными в разбоях, похищениях взрывчатых веществ, провоцировании беспорядков, незаконной добыче ресурсов (в том числе золота), загрязнении окружающей среды, взяточничестве, подкупе влиятельных лиц, умышленном причинении вреда здоровью и еще ряде преступлений.

Параллельно громкие новости про облавы на триады и их криминальный бизнес все лето 2021 года приходили из Гонконга, автономной части Китая с собственной правовой системой. Кроме того, в местной полиции существует даже специальный отдел по борьбе с триадами.

К примеру, правоохранители в июне-июле во время футбольного Евро-2020 провели 137 рейдов против подпольных букмекеров, которые контролируются триадами, арестовав больше 800 человек в возрасте от 14 до 87 лет. Обнаруженные записи о ставках свидетельствуют об их обороте как минимум в полмиллиарда долларов.

«Это будет бомба»

На материке случай с группировкой Ма стал лишь еще одним в череде подобных за последние годы — в 2018 году там была объявлена кампания по борьбе с ОПГ, которую курировало и специальное отделение политико-правовой комиссии ЦК КПК. Через три года в China Daily появились сведения, что по всей стране было раскрыто 3644 мафиозных организаций и еще 11 675 других преступных группировок. В общей сложности были арестованы более 242 тысяч подозреваемых.

Почти треть организованных преступных группировок действовали в селах и деревнях, что осложняло реализацию кампании по борьбе с бедностью в этой местности. При этом власти отметили, что стараются возвращать ущерб пострадавшим за счет конфискованного.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Павел Трощинский рассказал «Газете.Ru», что уже в 2021 году на территории материкового Китая будет принят закон об организованной преступности.

«Это будет бомба, а не закон. Си Цзиньпин — единственный лидер за всю историю Китая, который уделяет так много внимания праву, для юристов это хороший шок. Но на самом деле это станет уже точкой в борьбе с оргпреступностью.

До этого была начата работа с населением. Скажем, на экраны вышло огромное число фильмов сериалов о борьбе с оргпреступностью. Таким образом, можно сказать, в Китае воспитывают население», — рассказал эксперт.

Агентство Синьхуа 20 мая действительно сообщило, что Китай переводит борьбу с организованной преступностью и бандитизмом уже на регулярную основу. Верное направление в этом деле укажут Главное управление ЦК Коммунистической партии Китая и Госсовет.

Приоритетными сферами, в которых будет продолжена борьба с триадами, станут финансовая деятельность, транспорт и информационная сеть.

За родину обидно

Тайные общества с акцентом на духовные практики существовали в Китае с незапамятных времен. Понятие же «триада» возникло в XVII веке. В конце правления династии Мин в стране был упадок и кризис, которые привели к тому, что «северные варвары» — манчжурская династия Цин покорила Пекин. Последний император династии Чжу Юцзянь и вовсе повесился в императорском саду на холме Цзиньшань.

В эти темные времена трое монахов, вернувшихся из путешествия в свой родной Шаолиньский монастырь, обнаружили его сожженным. Оставшиеся в живых отшельники решили создать тайное общество для борьбы с захватчиками — триаду «Общества Неба и Земли» (подразумевалось, что третья составляющая — человек).

После того как в Цин официальной религией стало конфуцианство, триады укрывали гонимых буддистов и даосов, что добавляло созданной организации специфики.

Однако постепенно новые поколения лидеров организации превратили ее в настоящую мафию.

Главную роль в этом процессе сыграла ветвь под названием «Общество Трех Гармоний», которая занималась работорговлей, наркоторговлей, нелегальной добычей золота, грабежами, игорным бизнесом, пиратством в Южно-Китайском море и другими грязными делами.

После начала опиумных войн с британцами в середине XIX века триады получили простор для деятельности в Гонконге, где было свободное хождение упомянутого наркотика.

Политическую значимость триады получили на рубеже XIX и XX веков, когда на них опирался отец нации Сунь Ятсен и его партия националистов Гоминьдан. Это взаимодействие можно проследить почти до конца Гражданской войны — современная одна из самых влиятельных триад Гонконга 14K была создана Гоминьданом в Гуанчжоу в 1945 году как антикоммунистический проект. Но с приходом к власти коммунистов в 1949 году мафиозные группировки утратили былое влияние.

Часть преступных группировок тогда перебралась в Гонконг и на Тайвань, и не зря. При Мао Цзэдуне развернулась активная борьба с триадами, несмотря на то, что раньше Великий кормчий писал о теоретической возможности использовать их в революционной борьбе.

Выжившие после Культурной революции китайские ОПГ могли продолжать криминальный бизнес только при соблюдении ряда договоренностей с властями.

Деятельность банд активизировалась в эпоху либеральных реформ в экономике при Дэн Сяопине в 1980-е. Тогда же членов преступных банд стали замечать в разгоне протестных митингов.

Подобная практика, возможно, работает и сейчас — много шуму в 2019 году наделали заявления демократической оппозиции Гонконга, которая заподозрила власти в использовании услуг мафии для физического отпора протестующим.

Все под колпаком

Другим негласным правилом жизни триад от правительства исследователи считают договоренность о ненападении на иностранцев. В допандемийные времена это помогало гарантированно избегать ненужных рисков при развитии туризма. Впрочем, китайцы традиционно предпочитают не впутывать чужеродцев в свои разборки любого вида.

Генетически современные триады уже не связаны с традиционными тайными сообществами и походят больше на типичные для любых стран банды с высоким уровнем конспирации и ритуалами.

Например, на посвящении в китайскую ОПГ новичку может быть предложено выпить коктейль с кровью курицы, принести в жертву цыпленка или козла. Новобранцы также должны знать историю и обряды тайного общества, секретные сигналы жестами и пальцами, словесные пароли.

Члены триад нередко набивают татуировки (с головой дракона, коброй или другим животным), которые говорят об их статусе в банде. Предателей по-прежнему наказывают понятийно строго — лишением жизни.

В современном Китае (включая Гонконг) триады продолжают заниматься самым грязным бизнесом — именно через них идет основной наркотрафик, осуществляется торговля людьми и контрабанда.

При этом борьба с китайскими ОПГ ведется не только внутри страны. В декабре 2020 года власти США ввели санкции по глобальному «акту Магнитского» против влиятельнейшего босса триады 14K Вана Куок-коя, известного как Сломанный зуб. Организация играет ключевую роль в поставках героина в Европу и США.

В американском Минфине тогда сообщили, что в 2018 году Ван создал в Камбодже «Всемирную ассоциацию истории и культуры Хунмэнь», которая была использована для легализации криминального бизнеса. Организация работала по всей Юго-Восточной Азии и занималась запуском криптовалют.

СМИ отмечают, что между гонконгскими триадами существует жесткая конкуренция — и если 14K преуспевает в одном криминальном секторе, то главные ее конкуренты — крупнейшая в районе «Саньион» (состоит из примерно 60 тыс. человек) и «Вошинво» тут же стремятся догнать соперника.

Павел Трощинский из РАН отметил, что важную роль в борьбе с ОПГ в современном Китае играет фактор цифровизации. По словам эксперта, он способствует большей открытости всех процессов и затрудняет подкуп чиновников на разных уровнях. Вести миллиардный бизнес мафиози в стране с жесткими правилами и контролем становится все сложнее.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Надо думать о продленке»: депутат предложил россиянам работать в выходные
В Федерации профсоюзов ответили на предложение увеличить рабочую неделю
Во время пандемии количество голодающих в мире увеличилось на 80%
ООН заявила, что к концу 2021 года с голодом столкнутся 270 млн человек
Годовщина выборов и протестов в Белоруссии. Власти США думают о новых санкциях
CNN: Вашингтон может ввести новые санкции против Минска 9 августа — в годовщину выборов
ОКР намерен добиться разбирательства по судейству в художественной гимнастике
СК завел уголовное дело в связи с отравлением 20 детей, ехавших на отдых
Ласицкене рассказала о сбывшейся на Олимпиаде мечте
Иран считает заявление G7 о нападении Тегерана на танкер Mercer Street беспочвенным
Новости и материалы
В ЛНР заявили, что ВСУ заставляет мирных граждан рыть окопы за нарушения
Президент Абхазии полагает, что НАТО не исключает военного решения вопроса со страной
Российские волейболисты проиграли в финале Олимпиады
NASA ищет людей для симуляции полета на Марс
Times: США вернули в Афганистан бомбардировщики B-52 для борьбы с талибами*
Депутат Госдумы призвал «не выжимать» людей увеличением рабочей недели
В Британии полицейская собака вернулась на службу после шести ножевых ранений в голову
Российские волейболисты выиграли у французов четвертый сет в финале Олимпиады
Водитель машины сбил ребенка на западе Москвы
Посольство Ирака в России организует эвакуационный рейс из Белоруссии
ООН: в пандемию число голодающих выросло на треть и продолжает расти
Гол игрока «Зенита» принес футбольной сборной Бразилии золото Олимпиады
Винер-Усманова обсудит с юристами возможность обжалования итогов финала Игр
В Минздраве Кубани рассказали о состоянии госпитализированных с поезда детей
«Зенит» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ
Российские волейболисты выиграли у французов третий сет в финале Олимпиады
Еще 15 китайских чиновников наказаны за вспышку COVID-19
Тест не подтвердил применение допинга волейболисткой из Бразилии, сыгравшей с Россией
Все новости
Как выглядит самая большая в мире ракета производства SpaceX
Илон Маск опубликовал фотографии собранной ракеты Starship
Финал мечты: игрок «Зенита» принес Бразилии золото Олимпиады
Токио-2020. Бразилия обыграла Испанию в футбольном финале
«Деньги перед посадкой на рейс»: Литва придумала новый способ борьбы с мигрантами
Литва готова платить мигрантам по €300 за вылет домой
«Судьи — твари, устроили беспредел»: Россия проиграла золото в гимнастике впервые с 1996 года
Сестры Аверины заняли второе и четвертое места в индивидуальном многоборье Олимпиады
Увеличат выплаты и пересмотрят условия: как дальневосточным регионам помогут после ЧС
Мишустин поручил ускорить выплаты жителям Дальнего Востока, пострадавшим от ЧС
«Сын думает, что мама в больнице»: что происходит с делом Кохал, расчленившей рэпера Картрайта
Адвокат рассказала последние подробности дела о расчленении Энди Картрайта
Безработный рецидивист. Составлен портрет среднестатистического преступника
В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России
От паразитов и COVID-19: найдено лекарство от коронавируса
Средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса
«Оплата наличными – каменный век»: кому россияне оставляют чаевые онлайн
В CloudPayments рассказали, кому и сколько россияне оставляют чаевых
Вирусолог рассказал о суперраспространителях коронавируса
Стало известно, как один человек заразил полторы тысячи россиян
«Небольшой кусочек». В Киеве снова говорят о распаде Украины
На Украине допустили, что страну вскоре разделят на части
«Целлюлит отличается от жира»: как побороть главную проблему женщин
Врачи развеяли главные мифы о целлюлите
70 лет Toyota Land Cruiser: история в фотографиях
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях