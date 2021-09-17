В России начались первые в истории трехдневные выборы в Государственную думу

Военнослужащий во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №724 во Владивостоке, 17 сентября 2021 года

В России началось голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке (Чукотка и Камчатка) в 23.00 по московскому времени 16 сентября. Впервые в истории голосование в стране будет идти три дня.

Выборы депутатов Государственной думы нового, восьмого, созыва стартовали в пятницу рано утром на Дальнем Востоке. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Такое решения приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на основе рекомендаций Роспотребнадзора для снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно закону о выборах Госдума избирается путем прямого голосования по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Это означает, что половина депутатского корпуса нижней палаты парламента (225 мандатов) будет избрана по одномандатным округам, на которые разделена территория РФ. Другие 225 депутатов будут выбраны путем голосования за политические партии. В этот раз в список участвующих попали 15 партий, который получили следующие места в бюллетенях после жеребьевки: 1. КПРФ; 2. «Зеленые»; 3. ЛДПР; 4. «Новые люди»; 5. «Единая Россия»; 6. «Справедливая Россия – За правду»; 7. «Яблоко»; 8. «Партия роста»; 9. «Российская партия свободы и справедливости»; 10. «Коммунисты России»; 11. «Гражданская платформа»; 12. «Зеленая альтернатива»; 13. «Родина»; 14. «Партия пенсионеров».

Государственная дума была учреждена в 1993 году. С этого времени состоялось семь избирательных кампаний. Выборы первых шести созывов проходили в декабре. Начиная с 2016 года выборы проводятся в сентябре, в единый день голосования в России.

В первом созыве срок полномочий депутатов составлял два года, следующие четыре созыва работали по четыре года. А уже шестой, седьмой и последующие созывы имеют срок полномочий в пять лет.

Согласно данным ЦИК в списках избирателей, проживающих на территории РФ, на 1 июля текущего года было зарегистрировано 108 145 648 избирателей, за рубежом - 2 047 140, а в городе Байконур — 12 515 человек.

Начиная с 2007 года в России отменена норма о пороге обязательной явки на выборах для признания их состоявшимися.

Самая высокая явка была зафиксирована на выборах в Госдуму второго созыва в 1995 году. Тогда в голосовании приняли участие 64,76% избирателей. А самая низкая явка была зарегистрирована на выборах в Госдуму в 2016 году. Тогда проголосовало 47,88% от общего количества избирателей.

На момент начала голосования в России зарегистрировано 2020 кандидатов-одномандатников на 225 мест в нижней палате парламента.

В преддверии начала голосования к гражданам России обратился президент страны. Владимир Путин призвал сделать свой выбор путем очного голосования или воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования.

«Высший смысл выборов — это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной», — отметил российский лидер.

Также он подчеркнул, что обновленная Конституция РФ наделила Госдуму «крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров», и поэтому от конструктивного рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое.

Помимо выборов в Государственную думу также в России путем голосования граждан будут избраны главы девяти регионов (Хабаровский край, Белгородская, Пензенская, Ульяновская, Тульская и Тверская области, Чеченская Республика, а также Тыва и Мордовия), а еще в трех республиках выборы главы пройдут путем голосования в парламенте (Дагестан, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия – Алания).

В свою очередь в 39 регионах России, пройдут выборы депутатов местного парламента, а еще в 19 регионах (включая города федерального значения – Москву и Севастополь) пройдут довыборы в региональный парламент.

Также в 11 региональных столицах (Уфа, Нальчик, Петрозаводск, Саранск, Грозный, Пермь, Ставрополь, Калининград, Кемерово, Саратов и Ханты-Мансийск) пройдут выборы депутатов городского парламента.