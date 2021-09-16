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Политика

«Он даже хуже Обамы»: Трамп считает, что после Байдена США ждет распад

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты исчезнут к 2024 году

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Экс-президент США Дональд Трамп, 2021 год

Экс-президент США Дональд Трамп, 2021 год

Octavio Jones/Reuters
Экс-президент США Дональд Трамп предрек исчезновение страны в ближайшие три года. В интервью Newsmax он выразил уверенность, что после прихода к власти Джо Байдена «страна покатилась под откос, как никогда раньше».

Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты исчезнут после следующих президентских выборов, а также в очередной раз выразил мнение, что после прихода Джо Байдена к власти страна «покатилась под откос так, как никогда раньше». Об этом 45-й президент США сказал в эфире Newsmax.

«Когда мы пойдем на эти выборы 22-го (в Палату представителей и Сенат США — «Газета.Ru») и 24-го года (президентские выборы — «Газета.Ru»), то страны у нас не останется», — отметил Трамп.

Он также заявил, что администрация Байдена используют Министерство юстиции как оружие против обычных американцев, критикующих нынешнего президента США и демократов. Трамп сказал это в ответ на требования Байдена об отставке нескольких человек, назначенных бывшим президентом страны в советы военных академий.

«Они используют местных прокуроров, федеральных прокуроров. То, что они делают, ужасно. Они выгоняют всех этих людей. Это великие люди, включая тебя, Шон (Спайсер — телеведущий канала, который ранее в 2017 году в течение полугода был пресс-секретарем Белого дома — «Газета.Ru»). Это замечательные люди, но это ненадолго», — отметил Трамп.

Также политик высказал мнение, что на самом деле правительством США руководит Барак Обама.

«Вы знаете, он (Байден — «Газета.Ru») собирался стать великим объединителем, но он им не стал. Скорее наоборот, он даже хуже Обамы. Многие думают, что именно Обама сейчас руководит правительством», — сказал он.

Также Трамп не обошел стороной и вывод американских войск из Афганистана, обрушившись с критикой на администрацию Байдена и по этому вопросу.

«Мы являемся посмешищем во всем мире. Что случилось в Афганистане? Что происходит на нашей границе, которую пересекают миллионы людей? Мы понятия не имеем, кто они. Это позор. Что происходит с нашей страной?», — заметил бывший президент.

Трамп также считает, что при его власти американские войска бы остались в Афганистане до тех пор, пока оттуда не уйдут все американцы и их афганские союзники, а военная техника не досталась бы террористам.

«Я хочу каждый болт, каждый гвоздь, каждый винт, каждый танк и каждый самолет. Мы отдали им (талибам (организация запрещена в России) — «Газета.Ru») самолеты, сотни тысяч пулеметов, винтовок и приборов ночного видения. И за это ответственны Марк Милли (председатель комитета начальников штабов ВС США — «Газета.ru») и Байден. Они — некомпетентные люди», — сказал экс-президент США.

До этого сам Байден, отвечая на критику после смерти 12 американских солдат во время теракта в Кабуле 26 августа, возлагал ответственность не только на себя, но и на Трампа.

Также во время интервью Трамп опроверг информацию о том, что хотел напасть на Китай. Об этом говорилось в книге журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты — Марк Милли утверждал, что в последние дни президентства «неуравновешенного» Трампа он звонил в Китай, чтобы предотвратить возможный военный конфликт между двумя странами.

В конце интервью журналист спросил бывшего президента, когда он озвучит свое решение по вопросу участия в следующих выборах.

«Я не буду это комментировать, но думаю, что вы будете счастливы, когда об этом услышите. Это сложное решение, но я приму его очень скоро. Эта страна скоро вернется. Мы вернем ее», — ответил Трамп.

До этого он, выступая на телеканале Fox News, заявил, что текущее положение дел в США не оставляет ему иного выбора, кроме как принять участие в президентских выборах 2024 года.

«Все движется к тому, что у нас просто не будет выбора», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о его планах об участии в президентских выборах в США в 2024 году.

Официального заявления по своему участию в президентских выборах Трамп пока не сделал, однако СМИ и ранее предполагали, что он может стать кандидатом от республиканцев в 2024 году.

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