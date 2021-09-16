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Политика

Стрельба по гербу: что будет с отношениями Украины и Белоруссии

В Белоруссии возбудили дело по факту обстрела пограничного знака

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Госпогранкомитет Республики Беларусь
Расстрел погранзнака с гербом Белоруссии на границе с Украиной стал новым поводом для ухудшения отношений между Киевом и Минском — белорусские силовики уже возбудили в связи с этим уголовное дело. «Газета.Ru» спросила экспертов, возможно ли очередное обострение украинско-белорусского конфликта.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Надругательство над государственными символами» по факту обстрела пограничного знака с украинской стороны.

Как утверждают следователи, пограничники заставы «Сварынь» 11 сентября обнаружили на участке Пинского пограничного отряда повреждение пограничного столба и щитка с изображением белорусского герба вблизи границы с Украиной. По предварительным данным, знак обстреляли из охотничьего ружья.

Украинская госпогранслужба (ГПСУ) в свою очередь отмечает, что поврежденный погранзнак обнаружили украинские пограничники и сразу сообщили об этом белорусским коллегам. Они также заявляют о стрельбе из охотничьего ружья.

ГПСУ обратила внимание, что инцидент произошел в болотисто-кустарниковой местности, где пешее движение невозможно. Более того, признаков пребывания людей у погранзнака не обнаружено. Есть версия, что нарушители могли передвигаться на лодке.

Это может быть и провокацией со стороны белорусских властей, учитывая, что они уже проводили обстрелы на польской и литовской границах, а потом говорили, что это делают соседи, считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Он назвал происходящее «информационной войной».

Эксперт напомнил, что в 2017 году белорусские власти публично обвинили Украину в переброске оружия и джипа с боевиками, но ни джипа, ни оружия, ни расследования, ни задержанных в итоге не было.

«Поэтому это может быть провокация со стороны белорусских властей, чтобы обвинить соседей в каких-то угрозах. За этим ничего не последует, максимум Лукашенко какую-то истерику закатит», — сказал политолог.

Братья в ссоре

Инцидент произошел на фоне и без того обостренных отношений между Украиной и Белоруссией. 13 сентября президент Александр Лукашенко во время посещения Обуз-Лесновского полигона под Барановичами заявил, что Белоруссию «начинают подогревать» с юга.

Он отметил, что стране необходимо быть готовой к отражению военной угрозы и со стороны Украины.

Для этого белорусские власти должны разместить на белорусско-украинской границе ЗРК С-400, утверждает он.

В июле прошлого года под Минском были задержаны якобы бойцы ЧВК Вагнера, некоторые из них, согласно заявлениям официального Киева, были украинскими гражданами и воевали в Донбассе. На Украине запросили их экстрадицию, но задержанные благополучно вернулись в Россию.

После того как в Белоруссии начались массовые протесты, украинский президент Владимир Зеленский публично рекомендовал белорусскому коллеге провести новые президентские выборы. Лукашенко в свою очередь заявлял о причастности Украины к белорусским митингам.

Невыгодно ругаться

Ни Украине, ни Белоруссии сейчас невыгодно ссориться друг с другом: если украинцы откажутся от белорусских нефтепродуктов, то это будет сильный удар по белорусскому экспорту, а поиск альтернативных поставщиков приведет к увеличению стоимости топлива в украинских городах, пояснил Дмитрий Болкунец.

«Поэтому ни одна из сторон не пойдет на обострение на экономическом поле. На политическом отношения и так сейчас очень холодные после выборов 2020 года. И я не думаю, что будут какие-то попытки их нормализовать», — сказал он.

Ухудшение отношений может произойти, только если Украина введет экономические санкции, но она пока не готова нести издержки таких действий.

Даже если инцидент с погранзнаком имел место со стороны неофициальных украинских структур — радикальных, общественных — то, скорее всего, стороны ограничатся только риторикой, потому что для них очень важны торговые отношения, сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, эти отношения выгодны Белоруссии — это еще один аргумент в пользу того, что белорусское руководство не будет закрывать границы.

Однако бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник придерживается иной точки зрения относительно будущего отношений Белоруссии и Украины.

«Госпереворот на Украине совершали не для улучшения отношений с Россией и Белоруссией.

Все было хорошо, пока занимались только Россией. Но потом понадобилось заняться Белоруссией. Сегодня у тех, кто получил власть от Запада, задача одна — конфликт со всеми. Украина сегодня практически окружена конфликтами: с Польшей, с Белоруссией, с Россией, с Приднестровьем, с Венгрией, осталось только с Чехией и Словакией», — подытожил он.

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