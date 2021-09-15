Песков объяснил журналистам ситуацию с возможностью нового локдауна в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы внутренней и международной повестки. Во-первых, из-за COVID-19 в стране не планируется локдаун, по поводу новой волны коронавируса мнения экспертов разнятся. Во-вторых, в Мали нет российских военных, хотя министр обороны этой страны и приезжал в Москву. Ответил Песков также на вопросы о газе и мигрантах.

Локдауна не ждать

Власти РФ не ожидают роста заболеваемости коронавирусом в стране и введения из-за этого нового локдауна. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такого нет вообще вопроса сейчас»,

— передает его слова РИА «Новости».

Мнения специалистов о возможности новой волны COVID-19 расходятся, отметил он. Некоторые вирусологи постоянно ждут нового скачка, некоторые предсказывают ее позже, кто-то считает, что таких ситуаций не повторится. «Тут очень широкий диапазон мнений», — добавил пресс-секретарь президента.

Он также заявил, что у Владимира Путина титр антител к коронавирусу высокий.

«Специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе и эпидемиологической безопасности главы государства… делают все, что нужно в этой ситуации», — заявил он журналистам в ответ на вопрос о возможной ревакцинации российского президента.

Путин накануне объявил о своем уходе на самоизоляцию из-за нескольких заболевших COVID-19 людей в своем ближайшем окружении. Песков отметил, что сам он не был «контактным», поэтому на карантин не пойдет. Наконец, пресс-секретарь сообщил, что «узнает, есть ли у президента аккаунт на Госуслугах». Неоднократно Кремль сообщал, что у Путина нет даже мобильного телефона.

Мигранты беспокоят

Ситуация с нехваткой иностранных рабочих в ряде отраслей беспокоит правительство РФ, отметил Песков, но меры в отношении нелегальных мигрантов должны приниматься постоянно.

«Вы знаете, что нехватка рабочих кадров, нехватка рабочих-мигрантов весьма остро ощущается в целом ряде отраслей, и это является предметом озабоченности кабинета министров, которые работают над этим. Это первое. Что касается мер в отношении нелегальных мигрантов, они должны приниматься на постоянной основе», — приводит слова представителя Кремля агентство.

Приоритетом «абсолютным», по его словам, является «обеспечение законности в миграционном режиме». Он также заявил, что сейчас власти страны не принимают каких-либо решений по поводу мигрантов на федеральном уровне.

Их там нет

Военнослужащих ВС РФ в африканском Мали нет, сообщил Дмитрий Песков.

«Никаких представителей российских вооруженных сил там нет, и никаких переговоров официальных не ведется. Из этого мы исходим», — сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос, ведутся ли переговоры между минобороны Мали и ЧВК Вагнера о найме последних.

Песков добавил, что Россия поддерживает контакты со многими странами по военной линии, в том числе и с государствами Африки. Так он ответил на вопрос, обсуждался ли вопрос оказания военной помощи Мали в ходе визита министра обороны этой страны в Москву.

«Но никаких — еще раз повторяю — там российских военных нет», — подчеркнул он.

Газ не для нас

Рекордный рост цен по фьючерсам на газ в Европе к России не относится, на стоимость поставок газа из РФ он тоже не оказывает влияния, сказал Песков.

Рост котировок составлял порядка 13%, впервые на европейском рынке цена на голубое топливо превысила отметку в $950 за 1 тыс. кубометров.

«Эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле», — резюмировал пресс-секретарь президента РФ.