Москва потребовала от Праги точной информации о задержании россиянина

МИД России потребовал от посла Чехии предоставить детальную информацию о мотивах Праги в деле Александра Франчетти. Россиянин был накануне задержан в столице Чехии по запросу Украины.

На Смоленской площади потребовали от Праги предоставить детальную информацию относительно причин и обстоятельств задержания россиянина Александра Франчетти в столице Чехии. Об этом в понедельник, 13 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина Александра Франчетти потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений», — уточнила она.

Российская сторона предупредила, что продолжение «деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации» двусторонних отношений и не останется без реакции Москвы, добавила официальный представитель ведомства.

Посольство РФ в Праге направило в чешский МИД соответствующую ноту. «Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения и ответов на поставленные вопросы», — заключила Захарова.

О задержании Франчетти в международном аэропорту Праги стало известно 12 сентября. Его, согласно местным источникам в полиции, задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. По данным СМИ, возможно, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях, предшествовавших воссоединению Крымского полуострова с Россией.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил проверить основания задержания Франчетти.

По данным украинского сайта «Миротворец», публикующего информацию о «врагах» Киева, Франчетти родился в Воронеже в 1973 году, в 2014 году «вошел в состав формирования «Оборона Севастополя». Вскоре организовал «разведгруппу «Северный ветер»», занимавшуюся террором проукраинского населения города».

Ранее в МИД Украины заявили, что задержанный в Праге россиянин будет депортирован в Киев. Как отметил представитель ведомства Олег Николенко, задержание Франчетти стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей, передает ТАСС. В свою очередь, пресс-секретарь министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка сообщил, что Украина уже отправила в республику запрос о выдаче россиянина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник проинформировал, что Чехия пока не предоставила России информацию относительно задержания россиянина по украинскому ордеру, соответствующие запросы направлены.

«Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными? Хотим понять, о чем идет речь, и надеемся, что чешские власти будут строго следовать принципам законности и не будут поддаваться на политические провокации», — отметил министр.

Дипломатический кризис в отношениях Москвы и Праги

Российско-чешские отношения обострились после 17 апреля, когда в Праге выступили с утверждением о причастности Москвы к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых назвала сотрудниками спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом, а также объявил 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня работают по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.