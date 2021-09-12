В Чехии по запросу Украины задержали россиянина Франчетти

Александр Франчетти в 2014 году участвовал в защите Севастополя от возможного проникновения террористов. Последние годы он живет и работает в Праге, имеет чешский вид на жительство. В полиции Чехии заявили, что россиянина задержали по ордеру на арест, выданному Украиной. В Крыму утверждают, что в случае выдаче Киеву Франчетти грозит смерть.

В Чехии 12 сентября задержали Александра Франчетти — гражданина России, активиста и участника так называемой «крымской весны»: событий 2014 года, когда полуостров вошел в состав России. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов, передает «РИА Новости».

По словам Молохова, Киев выдвигал обвинения против Франчетти, сейчас мужчине грозит депортация на Украину и «верная смерть». «Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами. Сегодня в пражском аэропорту был незаконно задержан известный герой «Крымской весны» Александр Франчетти», — заявил Молохов.

Спецкор ВГТРК Ольга Курлаева в своем Telegram-канале подтвердила, что Франчетти задержали в аэропорту Праги. По ее словам, активист женат на гражданке Чехии, поэтому часто посещал эту страну. Курлаева пишет, что россиянин имеет постоянный вид на жительство в Чехии и чешский паспорт. Сейчас его держат под конвоем и уже завтра готовятся передать Украине.

Пресс-секретарь секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил, что гражданина России задержали а аэропорту на основании ордера на арест, выданного Украиной. В российском посольстве заявили, что проверяют эту информацию. Позже в дипмиссии рассказали, что к Франчетти направился сотрудник российского консульства. «Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного», — заявил пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин.

Франчетти живет в Праге с конца 1990-х годов, в 2000-м году получил чешский вид на жительство и сейчас работает там фитнес-тренером. Известно, что в 2014 году он вместе с другими активистами создал невооруженную группу «Северный ветер», которая защищала крымскую энергетическую инфраструктуру от возможных диверсий со стороны Украины. В частности, «Северный ветер» охранял газопроводы, линии электропередач, а также не допускал проникновения групп силовиков на территорию Севастополя. По некоторым данным, активист координировал свои действия с Военно-морским флотом России.

В интервью чешскому радио сам Франчетти рассказывал, что решение поехать в Крым он принимал самостоятельно. «Существовала вероятность терактов. Наша группа за месяц обнаружила почти 900 кг взрывчатки и около тысячи единиц огнестрельного оружия. Один раз мы задержали группу, готовившую теракты», — говорил участник «крымской весны». Он подчеркивал, что не совершал никаких противоправных действий. По словам Франчетти, он также часто бывает на полуострове. Активист имеет медаль «За возвращение Крыма», в 2015 году был помощником депутата городского заксобрания Севастополя Ольги Хомяковой.

По данным украинского сайта «Миротворец», публикующего информацию о «врагах» Киева, Франчетти родился в Воронеже в 1973 году, в 2014 году «вошел в состав формирования «Оборона Севастополя». Вскоре организовал «разведгруппу «Северный ветер»», занимавшуюся террором проукраинского населения города».