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Политика

Почта, защита выплат и малый бизнес: какие поручения утвердил Путин

На сайте Кремля опубликован список поручений президента по итогам съезда «Единой России»

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Президент РФ Владимир Путин выступает на XX съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия», 24 августа 2021 года

Президент РФ Владимир Путин выступает на XX съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия», 24 августа 2021 года

Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам второго этапа XX съезда «Единой России». За счет бюджета РФ будут индексировать жалованье военных и правоохранителей, также из госсредств 45 млрд рублей должны быть выделены на ликвидацию аварийного жилья. Кроме того, расположенные в селах и труднодоступных местностях почтовые отделения будут модернизировать.

На сайте Кремля опубликованы поручения президента по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия». Их утвердил российский глава Владимир Путин.

Деньги на почту и военным

Российскому кабмину поручено при подготовке проекта федерального бюджета на 2022 год и при планировании соответствующих законов на 2023-2024 годы «предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции».

Кроме того, для докапитализации «Почты России» из бюджета должны быть выделены ассигнования — для модернизации и ремонта до 2025 года отделений почтовой связи в сельской местности и труднодоступных уголках страны. Почты касается и другое поручение: ведомство должно расширить перечень услуг, среди них – возможность обеспечивать граждан лекарствами и «получать в электронной форме юридически значимые сообщения, а также государственные и муниципальные услуги».

Далее, 45 млрд рублей из бюджета должны быть выделены на реализацию в регионах страны программ ликвидации аварийного жилищного фонда (он должен быть признан таковым к 1 января 2021 года).

Не менее 8 млрд рублей каждый год должны выделяться из бюджета субъектам РФ на охрану лесов от пожаров.

Бизнес на каникулы

Малый бизнес в России ждут надзорные каникулы. Согласно поручению президента, до 31 декабря 2022 года запрещается осуществлять контрольные мероприятия в отношении малых предпринимателей. Однако это не касается бизнеса с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью людей.

Кроме того, к 1 февраля 2022 года в законодательство РФ должны быть внесены изменения, направленные на «более активное вовлечение граждан в процесс формирования бюджетов субъектов России».

Выплаты защитят от кредиторов

Банк России вместе с правительством должны обеспечить на законодательном уровне защиту соцвыплат от списания кредитными организациями. Это должно произойти до 1 февраля 2022 года. Ответственными президент назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

ЦБ также рекомендуется сотрудничать с кредитными организациями для возвращения списанных выплат от государства.

Единороссам Путин рекомендует содействовать правительству и органам исполнительной власти «в реализации разрабатываемой программы поддержки занятости молодежи, программ развития рынков труда в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы или медленной динамикой восстановления занятости, а также региональных программ сопровождения инвалидов при трудоустройстве».

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