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Политика

Единый рынок газа и отмена роуминга. Все об интеграции России и Белоруссии

Правительство РФ опубликовало все 28 программ по интеграцией с Белоруссией

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Shamil Zhumatov/Reuters
Стали известны все 28 программ по интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Они коснутся практически всех отраслей: в частности, будут сформированы единые рынки газа, нефти и электричества, отменен роуминг между странами, а также сформулированы принципы кредитно-денежной политики.

Накануне президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 отраслевых программ по углублению интеграции в рамках Союзного государства. На сегодняшнем собрании совета министров в Минске, которое возглавил глава российского кабмина Михаил Мишустин, все пункты получили одобрение. Также был опубликован полный список программ, он выглядит следующим образом:

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Со списком с пояснительной частью к каждому пункту можно ознакомиться на сайте российского правительства.

Предполагается, что в области денежно-кредитной политики Банк России и Нацбанк Белоруссии заключат соглашение до декабря 2022-го по гармонизации работы по этому направлению. Но речи о создании единой валюты не идет.

Зато в двух государствах будет единая зона связи без роуминга — в отдельном совместном заявлении премьер-министров Мишустина и Романа Головченко указано, что Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства.

Кроме того, как анонсировал накануне Путин, 1 декабря 2021-го состоится подписание договора о создании объединенного рынка газа России и Белоруссии.

Судя по официальному списку программ, также подразумевается формирование единых рынков нефти и нефтепродуктов и электроэнергии.

Москва и Минск намерены организовать взаимный допуск банковских и страховых организаций на финансовые рынки Союзного государства, сформировать нормы по безопасности дорожного движения и утвердить единые правила конкуренции. А также бороться с нелегитимными санкциями — в частности, с деструктивными действиями Запада.

В общей сложности программы охватывают и определяют совместную деятельность России и Белоруссии практически во всех важнейших отраслях. Это промышленность, финансы, энергетика, агропромышленный комплекс, транспортный рынок, законодательство в социально-трудовой сфере и прочее.

Премьер-министр РФ по окончании заседания резюмировал, что все процессы по интеграции не ставят под вопрос суверенитет и России, и Белоруссии.

«У нас общая цель — добиться роста наших экономик, повышения благосостояния наших людей и при этом сохранить суверенитет наших стран вне зависимости от осложняющейся внешней конъюнктуры», — считает Мишустин.

Предварительной датой Высшего государственного совета, на котором должны будут быть приняты союзные программы, назначено 4 ноября — День народного единства в России. Как подчеркнул Лукашенко, к этому времени программы «будут дошлифованы и приняты правительствами обеих стран».

«Мы о многом договорились, это очень серьезные договоренности. Таких шагов мы еще не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ. Я благодарен, что на любом уровне любая просьба выполняется мгновенно со стороны России: поделятся опытом, знаниями, материальной базой и помогут, если нужно где-то провести какие-то мероприятия», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Вместе с тем принятые программы не означают, что углубление интеграционных процессов закончится. Напротив, стороны в дальнейшем намерены наращивать совместные усилия в рамках строительства Союзного государства.

«Российская и белорусская стороны отмечают также твердое намерение не останавливаться на достигнутом», — говорится в документе.

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