Зеленский в США, ВЭФ-2021 и второй марафон «Знания»: что пишут телеграм-каналы

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 1 сентября 2021 года

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, Восточный экономический форум во Владивостоке и второй марафон общества «Знание» — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Шума на прошлой неделе наделал визит Владимира Зеленского в Вашингтон.

В США помимо прочего президент Украины представил документ под названием A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine.

«Сия бумага определяет видение развития Украины на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба». По словам Зеленского, это «амбициозные проекты» на общую сумму $277 млрд. Откуда деньги? — задается вопросом «Доктор прописал». — Из украинского бюджета (видимо, там есть). Ну и к американцам обратился по случаю с призывом в духе «налетай, не скупись».

«Но в США, надо думать, тоже в курсе призывов (теперь уже бывшей) президентки Эстонии Керсти Кальюлайд, буквально на днях категорически не советовавшей своим соотечественникам инвестировать в украинские проекты», — отмечает канал.

А вот Никита Кричевский в своей «Антискрепе» отзывается о прожектах Зеленского и многомиллиардной сумме, которую президент Украины, судя по всему, ждет от американцев следующим образом: «Неужели эти хотелки кого-то ещё интересуют? На паперти тоже просят, а дают, сколько не жалко, ибо отдачи не будет».

Опять говорил Зеленский во время визита в США и об опасности проекта «Северный поток-2», попросив Джо Байдена о новых санкциях против российского трубопровода, отмечает «Мейстер».

«Пока Зеленский как мантру произносит дежурные речи в адрес СП-2, строительство трубопровода почти завершилось, а цена октябрьского фьючерса на газ уже взлетела на биржах до $646 за тысячу кубометров. Захочет ли США в этой ситуации менять договоренности с Германией по СП-2 и вводить новые санкции, пытаясь ограничить поток <...>газа в ЕС? — рассуждает канал. — Конечно же нет, ведь это приведет к ухудшению и без того сложных отношений США с европейскими союзниками. Учитывая, что в самой Украине к началу отопительного сезона в хранилищах будет примерно на 30% меньше газа, чем годом ранее, то хочется посоветовать Зеленскому не тратить энергию на пламенные речи – она ему еще пригодится зимой».

И если уж речь зашла о Германии, то отметим, что согласно свежему социологическому прогнозу грядущих парламентских выборов, ни один регион страны не фиксирует лидерство Христианско-демократического союза (ХДС).

«Похоже авторитет партии держался во многом за счет харизмы и политического опыта Ангелы Меркель, — делает вывод ИА «Стекломой». — Сменившему её Армину Лашету вполне подходит выражение «не по Сеньке шапка».

В России же во второй половине минувшей недели прошел Восточный экономический форум. Центральным мероприятием стало, понятное дело, выступление Владимира Путина.

Помимо прочего из выступления президента «Адеквату» захотелось выделить объявленные льготные условия бизнеса на Курилах, включая 10-летний безналоговый период (освобождение от налогов на прибыль, имущество, земельного и транспортного), и освобождение ввозимых на острова товаров от НДС.

«При этом льготы довольно целенаправленные <...> то есть речь идет именно о стремлении увеличить экономическую активность на самих островах - строительство, торговля, рыбопереработка и иное производство, — отмечает канал. — С учетом планируемого наращивания жилищного строительства, расширения программы дальневосточной ипотеки и намерений увеличить интенсивность судоходства в дальневосточных водах, в том числе за счет перевозок между Владивостоком и Санкт-Петербургом через Севморпуть - это хороший стимул к длительному и устойчивому росту экономики Сахалина и Курил в рамках общего развития Дальнего Востока».

Ну, и, наконец, о еще одном важном мероприятии прошлой недели — втором марафоне общества «Знания».

Его руководитель Максим Древаль рассказал о первых результатах работы: «Мы скромно предполагали, что запрос на «Знание» будет большой, а он оказался колоссальный». Это было понятно ещё по первому масштабному мероприятию нового «Знания», которое прошло в мае — тогда в спикерском марафоне принял участие Илон Маск, это было большое событие, о котором написали буквально все, отмечает РИАN.

«Но нашлись, разумеется, и критики, осуждающие «Знание» за использование советского бренда и опыта. Пока, честно говоря, кроме названия этот проект мало что связывает с СССР — всё очень современно, технологично и прогрессивно, без рамок, — рассказывает канал. — Ближайший пример: второй марафон «Знания».

Состав спикеров канал охарактеризовал так: «Есть капитализм, рэп, IT и UFC. Конечно, в программе будут и другие лекторы, в том числе политики, предприниматели и учёные. Но это, опять же, про разнообразие, которого раньше не хватало не только советской системе, но и миру вообще».

На этом все!

До следующей недели.