Владимир Зеленский во время визита в США презентовал план трансформации Украины американским экспертам. Обозреватель американского журнала National Interest Мелинда Харинг отметила, что украинцы были удивлены, почему сначала его показали американским экспертам, а не украинской общественности.

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский, помимо встречи со своим американским коллегой Джо Байденом 1 сентября, провел встречу с экспертами, на которой представил план трансформации страны. По мнению обозревателя журнала National Interest Мелинды Харинг украинцы были удивлены тем, как Зеленский расставил приоритеты.

«Зеленский с трибуны произнес незабываемые подготовленные реплики на украинском языке, а затем попросил советника Тимофея Милованова, чтобы тот представил «план трансформации» <...> (где были слайды) о физической безопасности, энергетической безопасности и инфраструктуре, а также об экономическом росте — которые не вызывали возражений. Как ни странно, это была первая демонстрация плана. Украинцы были немного удивлены, когда узнали о нем, и озадачились, почему сначала его показали американским экспертам, а не общественности», — написала Харинг.

«Милованов признал, что Украина стоит перед фундаментальными проблемами и отказаться от наследия СССР невозможно в одночасье. Он отметил, что Украина могла бы провести прорывные реформы много лет назад, если бы не российская агрессия», — отметила Харинг.

Также журналистка попыталась ответить на вопрос, для чего украинский лидер прилетел в США.

«Частично престиж, частично кошелек. Зеленский годами настаивал на визите в Овальный кабинет, и, наконец, он его получил. Он никогда не скрывал своих амбиций: неопытный комик хочет стать мировым лидером, поэтому фоторепортаж в Белом доме был приоритетом. Зеленский уехал с деньгами. Вашингтон пообещал выделить дополнительно 60 миллионов долларов на борьбу Украины с русскими, 45 миллионов долларов на гуманитарные нужды и еще 12,8 миллиона долларов на помощь, связанную с коронавирусом. <...> Зеленский подсчитал, что стране нужно 22 миллиарда долларов на модернизацию военно-морского флота, и большинство аналитиков считают Черное море одним из самых уязвимых мест Украины», — написала Харинг в заметке.

Во время визита Владимир Зеленский поблагодарил страны НАТО за присутствие в черноморском регионе, при этом он заявил, что одного лишь «присутствия» Киеву недостаточно.

«Люди видят эту поддержку в Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни и что, если будет продолжение нажима со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнеры. Я считаю, что это правильный психологический шаг — не применяется оружие, но третьим странам демонстрируется, что альянс сотрудничает с Украиной. Поэтому как психологический шаг, я считаю, что это неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет», — рассказал Зеленский. Ранее украинский президент на встрече с главами Молдавии, Румынии и Польши заявил, что «НАТО должно усилить присутствие в Черном море». По его словам, только так можно противостоять «активизации российских войск в регионе».

В свою очередь в российском Минобороны заявили, что активность разведывательной авиации НАТО над Черным морем возросла в три раза, констатировал командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Николай Гостев. С начала года уже зафиксировано 560 полетов, что больше, чем за весь 2020 год.

«Страны НАТО проявляют в последнее время неподдельный интерес к южным границам России. По сравнению с прошлым годом почти в три раза увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО в акватории Черного моря», — рассказал Гостев.

В конце августа в интервью агентству «Интерфакс-Украина» об активизации стран НАТО в Черном море и потенциале региона рассказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«Черное море имеет выдающееся значение. Почему? Поскольку Россия использовала незаконную оккупацию Крыма в основном не только для распространения силы, но и для незаконного контроля не только суши, но и некоторых частей моря. Но это также распределение силы на Ближний Восток, до Леванта, до Средиземноморья», — заключил он.