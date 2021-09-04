Политолог назвал главную цель визита Зеленского в США и его переговоров с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский перед визитом в США рассчитывал на электоральное укрепление. Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Гущин в беседе с «Лентой.ру» назвал главную цель рабочей поездки политика в Соединенные Штаты.

По его словам, встреча Зеленского с его американским коллегой с точки зрения политтехнологий является вопросом внешней легитимации.

«[Она], может быть, фасадная и временная, но была ему крайне необходима», — считает Гущин.

Эксперт объяснил, что встречи, которые Зеленский провел в США с представителями американского политического истеблишмента, дали ему возможность представить визит в США именно как легитимацию. Таким образом, как считает эксперт, президент Украины хотел повысить свой рейтинг и заручиться поддержкой Белого дома на президентских выборах в 2024 году.

«Зеленский по своему типу личности — человек властолюбивый, и, я бы сказал, нарциссического плана, и его команда, вкусившая прелести контроля над финансовыми потоками, явно не собирается уступать власть», — резюмировал Гущин.

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где 1 сентября он провел встречу с президентом США Джо Байденом. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 2 сентября, объявил о том, что Соединенные Штаты выделят Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи.