Больше ядерных боеголовок: Великобритания меняет подход к обороне

Британия увеличит число ядерных боеголовок

Согласно Комплексному обзору, Великобритания увеличит свой арсенал ядерных боевых частей до 260 единиц, тем самым отменив решение, принятое десять лет назад, о сокращении максимального количества боеголовок с 225 до 180 к середине 2020-х годов.

В зависимости от того, сколько именно боеголовок планируется поставить в арсеналы вооруженных сил Великобритании, количество ядерных боевых частей стратегического класса может увеличиться более чем на 40 процентов.

Лондон не раскрывает, сколько ядерных боеголовок у него есть, но так было не всегда, отмечается в документе. В 2015 году тогдашний министр обороны Майкл Фэллон объявил, что в результате сокращения атомные подводные ракетные лодки класса Vanguard будут нести 40 боеголовок и не более восьми ракет Trident. Одна из четырех ПЛАРБ типа Vanguard Королевского военно-морского флота всегда находится в море на боевой службе.

Реклама

Правительство Великобритании сообщило, что его решение в Комплексном обзоре увеличить количество боеголовок оправдано увеличением технологических и доктринальных угроз.

«Некоторые государства сейчас значительно увеличивают и диверсифицируют свои ядерные арсеналы. Они инвестируют в новые ядерные технологии и разрабатывают новые ядерные системы для ведения боевых действий, которые они интегрируют в свои военные стратегии и доктрины, а также в свою политическую риторику, стремясь принуждать других», — говорится в обзоре.

«Рост глобальной конкуренции, вызовы международному порядку и распространение потенциально разрушительных технологий — все это создает угрозу стратегической стабильности», — констатируется в документе.

Великобритания находится на ранних этапах разработки новой боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок, которой в конечном итоге будут вооружены БРПЛ перспективных атомных подводных лодок класса Dreadnought.

Новые ПЛАРБ предназначены для замены лодок класса Vanguard. Предполагается, что этот процесс начнется в начале следующего десятилетия. В обзоре говорится, что строительство первой субмарины класса Dreadnought идет в соответствии с бюджетом и графиком. «Газета.Ru» ранее писала об этой амбициозной программе по модернизации морских стратегических ядерных сил Королевского военно-морского флота Великобритании.

В настоящее время стратегические ядерные силы (СЯС) Великобритании представлены морским компонентом: 1-й эскадрой подводных лодок, в составе которой имеется четыре ПЛАРБ типа Vanguard, оснащенные баллистическими ракетами для подводных лодок Trident-2 (16 ракет с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, способных нести до восьми боеголовок мощностью 0,1–0,15 Мт). Максимальная дальность стрельбы ракеты зависит от количества установленных на ней боеголовок и составляет с тремя боеголовками до 10 500 км, с одной боеголовкой — до 11 500 км.

Головная лодка Vanguard (в переводе — «Авангард») введена в строй в 1994 году, вторая, «Викториас», — в 1995 году, третья, «Виджилент», — в 1998 году, четвертая, «Вендженс», — в 2001 году. Установленный срок их службы составляет 30 лет. На каждой лодке имеется ракетный отсек с 16 пусковыми шахтами.

Еще в мае 2012 года в СМИ Соединенного Королевства появилась информация о том, что

Министерство обороны Великобритании заключило с компаниями BAE Systems, Babcock и Rolls-Royce контракты общей стоимостью £347 млн на проектирование ПЛАРБ нового поколения. Этому проекту было присвоено наименование Successor.

Основной контракт достался компании BAE Systems (£328 млн). Babcock, участвующая в разработке вспомогательного оборудования, получит £15 млн, а компания Rolls-Royce, которой поручена разработка ядерного реактора, — £4 млн. Предполагается строительство четырех лодок типа Successor с вводом в строй головной ПЛАРБ в 2028 году.

21 октября, в день празднования очередной годовщины Трафальгарского сражения, королева Елизавета II объявила, что первая АПЛ этого проекта будет названа HMS Dreadnought («Бесстрашный») в честь поколения военных кораблей, входивших в состав Королевского флота с XVI по XX век. ПЛАРБ станет десятым кораблем с таким именем в составе Королевского флота Великобритании.

Лондон развернется к Азии

Объявление об увеличении количества ядерных боеголовок было лишь одной из нескольких крупных инициатив, вытекающих из того, что премьер-министр Борис Джонсон ранее назвал крупнейшей трансформацией британской внешней политики и обороны после окончания холодной войны.

Обзор подтвердил ранее упомянутое намерение правительства развернуть внешнюю и оборонную политику в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. «Наклон» в сторону этой части света, как сказано в Обзоре, является ответом Великобритании на растущую экономическую мощь стран АТР и увеличивающееся влияние Китая на своих соседей и за пределами региона.

Не случайно, что первое развертывание нового авианосца Королевского военно-морского флота HMS Queen Elizabeth должно состояться в АТР в конце этого года.

Говард Уилдон из компании Wheeldon Strategic Advisory считает, что интерес Великобритании к Азиатско-Тихоокеанскому региону возродился как ориентированный на торговлю.

«На первый взгляд может показаться, что это больше связано с обеспечением места за будущим международным столом и, конечно же, наиболее важным элементом для правительства — защитой и расширением нашей международной торговли. В равной степени верно и то, что речь идет также о сохранении утраченного доверия с нашими союзниками», — передает слова Уилдона издание Defense News.

Реформы переживут не все

Вторая часть обзора и новая стратегия оборонно-промышленной базы должны быть опубликованы на следующей неделе.

Первая часть Комплексного обзора сигнализировала о некоторых потенциальных изменениях. Великобритания сокращает расходы на корабли, бронетехнику, боевые самолеты и личный состав вооруженных сил.

Отчасти это необходимо для создания финансового задела для новых инвестиций в области космоса, кибероружия, искусственного интеллекта и других перспективных технологий.

По словам Уилдона, пока неясно, сможет ли правительство сохранить оптимистичный тон обзора.

«Действия всегда говорят громче слов. Но это не отменяет того, что содержится в сегодняшнем разделе Комплексного обзора, который касается непосредственно военной части. Речь идет об увеличении запасов ядерных ракет, полной приверженности строительству АПЛ класса Dreadnought, инвестициях в искусственный интеллект», — сказал он.

«Это большой документ, полный намерений и надежд», — подчеркнул Говард Уилдон.

Конкуренция больше не нужна

В обзоре также говорится, что Лондон отойдет от политики «конкуренции по умолчанию» образца 2012 года и отдаст приоритет промышленным возможностям, «если это необходимо по соображениям национальной безопасности и оперативной деятельности». «Мы также реформируем и активизируем наш подход к закупкам, экспорту и международному сотрудничеству, включая более широкое использование межправительственных соглашений», — поясняется в документе.

Исполнительный директор лоббистской группы ADS Пол Эверит считает, что

отказ от «конкуренции по умолчанию» является правильным способом поддержки национальной промышленности.

«При таком подходе секторы обороны и безопасности Великобритании могут углубить свое партнерство с правительством, чтобы лучше поддерживать наши национальные амбиции и обеспечивать цели национальной безопасности Великобритании», — отметил он.

Где взять деньги?

Презентация Комплексного обзора совпала с публикацией ежегодного обзора парламентского комитета по государственным счетам о закупках Минобороны. Цифры комитета предполагают, что у министерства наблюдаются большие финансовые проблемы, несмотря на то что правительство выделило большую сумму, чтобы профинансировать модернизацию.

По традиции отчет о планах министерства по оснащению вооруженных сил и финансам выглядел мрачно. Четвертый год подряд комитет назвал план по закупкам ВВТ «недоступным по цене».

Комитет заявил, что наихудший сценарий — это «потенциальная черная дыра» на £17,4 млрд ($24,2 млрд) в программе оснащения вооруженных сил на период с 2020 по 2029 год.

Минобороны Великобритании, с другой стороны, обнаружило, что ожидаемый дефицит финансирования на текущий 10-летний период составляет £7,3 млрд.

В ноябре прошлого года правительство Бориса Джонсона пообещало выделить дополнительно £16,5 млрд на следующие четыре финансовых года для финансирования модернизации вооруженных сил. Вместе с ежегодным увеличением на 0,5% в реальном выражении в последующие шесть лет после 2024 года ожидается увеличение оборонного бюджета на £30 млрд в течение 10 лет.

Ни одна из цифр в отчете комитета не учитывает стоимость военной модернизации в рамках Комплексного обзора. Какими бы ни были затраты на модернизацию, часть дополнительных денег, выделенных на оборону, пойдет на ликвидацию этой финансовой «черной дыры».

Представители министерства обороны Великобритании уже заявили, что не все деньги будут израсходованы на приобретение революционного вооружения и военной техники.

Комитет предупредил министерство обороны о необходимости взять под контроль модернизацию, а также сократить расходы до того, как будет представлена какая-либо новая стратегия.

«Важно, чтобы эти новые деньги были не просто проедены, опять же, постоянными изнурительными перерасходами времени и бюджета, которые годами подрывали нашу национальную оборону и безопасность», — сказала председатель комитета Мег Хиллиер.

Документ за документом

Опубликованный 16 марта в Великобритании Комплексный обзор в сфере обороны, безопасности и внешней политике — далеко не первый документ доктринального плана, преданный гласности за последнее время. Как ранее писала «Газета.Ru», в октябре прошлого года в Великобритании представили концепцию «трансформации вооруженных сил». В данном случае речь идет о новой британской «Интегрированной операционной концепции».

В концепции говорится, что переосмысление стратегии «представляет собой самое значительное изменение в военной мысли Великобритании за несколько поколений».

Это приведет к коренной трансформации военного инструмента и способа его использования.

Глава британского штаба обороны генерал Ник Картер сказал тогда, что одна из «больших идей» в оперативной концепции заключалась в том, что в ней проводится различие между «операциями» и «боевыми действиями».

«В эпоху постоянной конкуренции наша сдерживающая позиция требует более динамичного управления и регулирования», — пояснил Картер. По его словам, «конкуренция» станет новым элементом традиционной модели сдерживания, основанной на понимании, достоверности, возможностях и коммуникации.

«Мы признаем необходимость соревноваться с гипотетическими противниками, не вступая в военные действия, чтобы не допустить войны и не дать неприятелям достичь своих целей в рамках стратегии свершившегося факта, как мы видели это в Крыму, Украине, Ливии и других регионах. Конкуренция предполагает такой облик кампании, который включает непрерывную работу на наших условиях и в местах по нашему выбору», — подчеркнул генерал.