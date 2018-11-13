Скандал в Чехии: зачем премьер прятал сына в Крыму

Сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что был похищен партнерами своего отца и вывезен в Крым, чтобы он не смог дать показания против премьера. Бабиш-старший оказался в центре расследования по делу компании «Гнездо аиста», его обвиняют в незаконном получении субсидии ЕС (около €2 млн).

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Чешский премьер-министр Андрей Бабиш — миллиардер и глава крупнейшей в Восточной Европе корпорации Agrofert. По версии следствия, фирма «Гнездо аиста», изначально входящая в состав корпорации Бабиша, была целенаправленно выведена из Agrofert. Благодаря этому «Гнездо» получило от Евросоюза субсидии в размере €2 млн, как малая или средняя компания. После получения денежных средств, фирма вернулась в состав корпорации.

Сам Бабиш утверждал, что, когда ЕС выплатил субсидии, компания принадлежала двум старшим детям и брату второй его жены. Именно это заявление и вызвало пристальный интерес к фигуре его сына. Полиция Чехии два года пытается найти Бабиша-младшего, чтобы допросить его, как одного из главных свидетелей, поскольку именно его подпись стоит под документами «Гнезда аиста».

Уже почти забытая история получила неожиданное развитие, когда 12 ноября чешское интернет-издание Seznam опубликовало итоги своего расследования по делу и выпустило получасовой фильм, героем которого стал сын премьера Андрей Бабиш-младший. Журналисты, проводившие расследование, нашли Бабиша-младшего в Швейцарии, где он живет вместе с матерью.

«Я помню, что я подписал что-то с «Гнездом аиста», но я не знал, что именно подписываю», — сказал он в этом фильме.

Более того, Бабиш-младший рассказал, что его вывезли на территорию Крыма, чтобы спрятать от следствия.

По его словам, похищение организовали супруги Протопоповы, которые работают на его отца. Дита Протопопова — советник чешского министра здравоохранения и психиатр, которая лечила сына премьера. Ее муж — россиянин Петр Протопопов. Как рассказал Бабиш-младший, именно Протопопов увез его сначала в Москву, а затем в Крым, поскольку премьер-министр хотел, чтобы его сын «исчез».

«Я боюсь этого человека. Его жена — психиатр. Они пользовались большим доверием, и они им злоупотребляли... Он сказал мне на Украине: «Я и твой отец сделаем все для того, чтобы тебя закрыть», — рассказал Бабиш-младший.

В свою очередь, премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что его сын страдает психическим расстройством и принимает наркотики, в связи с чем постоянно находится под наблюдением.

«Моего сына никто не похищал, из Чехии он уехал добровольно. Полиция проводила проверку по данному делу и пришла к заключению, что похищения не было», — говорится в заявлении Бабиша, опубликованном на его странице в Facebook.

Тем не менее, после публикации интервью генеральный прокурор Чехии заявил о проведении проверки «по вновь открывшимся фактам». Вероятно, это придаст новый импульс расследованию, которое началось еще до назначения Бабиша на должность премьера. Когда расследование только началось, Бабишу грозила реальная угроза попасть за решетку — парламент предыдущего созыва лишил его депутатской неприкосновенности.

Однако избрание на пост премьер-министра вновь наделило Бабишу особым статусом члена законодательной власти. Однако в январе этого года 11 из 19 членов парламентского комитета по вопросам иммунитета проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Андрея Бабиша в связи с расследованием против него.

Сам он, выступая перед комитетом, в очередной раз заявил, что считает процесс политизированным и инсценированным с целью устранения его с политической сцены.

«Все происходящее вокруг дела «Гнездо аиста» — низость и свинство. Мафия, которая раскрадывает миллионы, поставила перед собой цель ликвидировать меня, — этим все и объясняется. Пусть нас лишат депутатской неприкосновенности, несмотря на то, что никаких доказательств нашей вины в деле нет. Нет потому, что таких доказательств просто не существует», — заявил премьер.

Говоря о Бабише как о политике, стоит отметить его евроскептические настроения, а также слова о том, что санкции против России не действуют и их надо отменить.

Такими высказываниями Бабиш заслужил в свой адрес немало обвинений в связях с Москвой. Cам он открещивается от клейма «пророссийского» политика, однако Washington Post отмечает, что среди его союзников есть те, кто хочет улучшить связи с Россией. История о сыне Бабиша, который якобы укрывался в Крыму только подогреет подозрения оппозиции на этот счет.

К слову, в чешском парламенте уже последовала реакция в связи с опубликованным расследованием. Заместитель председателя христианско-демократической партии Мариан Юречка предложил парламенту объявить вотум недоверия правительству. Зампредседателя партии ТОР-09 Томаш Чернин призвал премьер-министра Бабиша подать в отставку.