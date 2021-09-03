Малюта, школьник и Шойгу: о ком говорил Путин на ВЭФ

В своей речи на ВЭФ Владимир Путин упомянул своего украинского коллегу Владимира Зеленского, незаключенный с Японией мирный договор, а также оценил возможный уход Сергея Шойгу или Сергея Лаврова в Госдуму. Президент заявил, что некоторые страны используют климатические проблемы в политических интересах, а замечание воркутинского школьника 1 сентября его нисколько не задело.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который с 2 по 4 сентября проходит во Владивостоке. О чем говорил президент — в обзоре «Газеты.Ru».

Про Украину

Путин выразил надежду, что отношения между Москвой и Киевом полностью восстановятся. «Та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — заявил президент.

Он отметил, что украинский народ должен самостоятельно давать оценку своим властям, тех, за кого они голосовали, в том числе и нынешнему украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В то же время глава РФ рассчитывает, что наступит день, когда Зеленский сможет приехать на ВЭФ. Однако для этого Киеву следует предпринять конкретные действия для нормализации отношений с Москвой, а самому Зеленскому — переизбраться на новый срок.

«Это зависит не от России. Это зависит от украинского народа и избирателей <...> И, если президент Зеленский будет избран, и реальную свою политику — не на словах, а на деле — выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет?» — пояснил глава государства.

Про баллотирующихся в думу Лаврова и Шойгу

Путин признался, что отпускать со своих нынешних должностей глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу ему не хотелось бы. Оба министра сейчас возглавляют федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму.

«Они на своем месте хорошо работают, и коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия «Единая Россия», оно реально воплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей», — объяснил президент. Однако, по его словам, Шойгу и Лавров должны будут сами принять решения о своей дальнейшей карьере после выборов. По данным ВЦИОМ, министры являются наиболее популярными лидерами партийных списков среди россиян — рейтинг Шойгу составляет 69%, Лаврова — 73%.

Про гаджеты

Путин сообщил, что у него нет мобильного телефона. Модератор заседания журналист Сергей Брилев в начале выступления президента сказал: «Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель — у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит», — сказал Брилев. После он уточнил, носит ли Путин телефон, на что получил ответ: «Нет».

Комментарий журналиста является отсылкой к прошедшим 20 августа в Москве переговорам Путина и Меркель. Во время встречи у немецкого канцлера зазвонил телефон в кармане, который она забыла выключить. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что у главы государства нет мобильного телефона, поскольку у него достаточно других способов связаться с любым абонентом.

Про развитие Дальнего Востока

Развитие макрорегиона является приоритетом для страны, заявил президент. «Это общая ответственность и работа правительства, регионов, всех уровней власти, наших крупнейших компаний — как с госучастием, так и частных», — подчеркнул Путин.

В то же время он признался, что это одновременно и очень сложная задача, и одно из наиболее перспективных направлений для работы предпринимателей любого уровня — малых, средних, крупных. «Это вызов для всех и очень интересная работа. Для молодых специалистов и опытных профессионалов — тем более», — добавил глава государства.

По словам Путина, сейчас назрел вопрос масштабного обновления дальневосточных городов. И речь идет не только о внешнем виде населенных пунктов, инфраструктуре, но и о векторе их долгосрочного развития. Соответствующие государственные программы должны быть разработаны в течение двух лет. Президент предложил утвердить первую из них уже на следующем ВЭФ.

Он также коснулся субсидирования авиаперевозок из макрорегиона в европейскую часть России. «В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидию. Такая ситуация, конечно, недопустима», — отметил президент и поручил увеличить количество льготных рейсов, особенно в периоды сезонной нагрузки.

Про климатическую повестку

По мнению главы государства, тему изменения климата, зеленой энергетики и углеродного следа некоторые страны используют для решения собственных экономических проблем. «Борьба с изменениями климата частенько используется и для решения каких-то текущих экономических задач, это стремление переформатировать энергетический рынок, и во многих странах во внутриполитической повестке дня используется», — отметил Путин.

Россия заинтересована в совместной работе с Евросоюзом по климатической проблеме, однако не может согласиться с новыми правилами, которые прямо противоречат нормам ВТО. В качестве примера Путин упомянул обсуждаемый сейчас в ЕС «экологический налог», с помощью которого члены альянса, по его мнению, хотят лишить другие страны конкурентных преимуществ.

Про Курилы и Японию

Москва придерживается прежней позиции по статусу Курильских островов, но готова вести диалог с Токио о подписании мирного договора, который так и не был заключен после Второй мировой войны, заявил Путин. По его словам, одним из сдерживающих факторов в мирном договоре является нацбезопасность России — Япония должна дать гарантии, что не станет размещать на своей территории американские войска и ракетные установки.

Кроме того, Путин объявил о скором введении особого налогового режима на южных островах Курильской гряды — фактически они превратятся в офшорную зону, бизнес-резиденты которой будут освобождены от большинства налогов, получат льготы по страховым выплатам и таможне. Эти льготы будут доступны и иностранным инвесторам, в том числе из Японии.

Про Олимпиаду

Если принципы олимпийского движения не будут «извращаться» и в спортивное состязание не станут вмешивать политику, Россия в ближайшем будущем может принять у себя Олимпиаду, сказал Путин. «Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. И Дальний Восток, и Владивосток — это, конечно, одна из перспективных площадок. Но говорить об этом пока рановато, надо все посчитать», — заметил президент.

Он напомнил, что из-за пандемии COVID-19 все меньше стран претендуют на проведение Олимпиады на своей территории, а против прошедших ОИ в Токио было множество манифестаций в Японии. Накануне мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что город планирует подать заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года.

Про школьника из Воркуты

Замечание ученика воркутинской школы №35 Никанора Толстых, который 1 сентября на встрече во Всероссийском центре «Океан» во Владивостоке поправил президента, назвавшего Северную войну Семилетней, нисколько не задело Путина. «А почему это меня должно задеть? Наоборот, меня это только может порадовать. Молодые ребята хорошо знают историю отечества. Я только рад», — сказал Путин.

После замечания школьника директор его школы Юлия Рябцева заявила, что подросток является несколько «звездным» и решился поправить главу государства из наглости. В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что никакой наглости в словах ребенка нет, и выразил убеждение, что такого талантливого и знающего ученика не отчислят.

Про Малюту Скуратова

Один из главных сподвижников царя Ивана Грозного руководивший опричниной Малюта Скуратов мог быть не причастен к смерти опального митрополита Московского и всея Руси Филиппа в XVI веке, считает Путин. По его мнению Скуратов мог просто проезжать мимо монастыря, где умер предстоятель церкви. «Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо», — сказал президент.

30 августа губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с Путиным предложил переместить речной вокзал Твери и построить на его месте церковь. На месте вокзала ранее находился монастырь, где умер Филипп. На ВЭФ президент сказал, что для возведения церкви нужно получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.