«Выступал где-то в уголке». Чем завершилась встреча президентов США и Украины

Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в Белом доме, и даже дал пресс-конференцию по итогам переговоров в резиденции американского лидера. Правда, президент США своего коллегу в этом не поддержал, ограничившись лишь официальными заявлениями через пресс-службу. В России и на Украине встречу двух лидеров восприняли достаточно иронично, констатировав, что Зеленскому не удалось «разбудить» Байдена и обратив внимание на странное место брифинга президента Украины. А в соцсетях украинского лидера начали активно сравнивать с Моникой Левински из-за ошибки ряда СМИ в написании фамилии президента.

Президент США Джо Байден принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме после трех переносов переговоров — изначально встреча планировалась на конец июля, затем на 30 августа, потом на 31 августа и наконец состоялась 1 сентября. Диалог двух лидеров продолжался около двух часов, вступительная часть была показана СМИ в записи без вопросов со стороны журналистов.

Итоги встречи стороны опубликовали в качестве заявлений своих пресс-служб, в соответствии с планами Белого дома Байден изначально не планировал никакой пресс-конференции после диалога с Зеленским. Однако президент Украины все же провел небольшой брифинг в одном из помещений резиденции своего американского коллеги, ответив на вопросы журналистов, стоя в углу комнаты на фоне цветка в горшке и флага Украины.

Как встречу восприняли в России и на Украине

Сам Зеленский на пресс-конференции заявил, что переговоры прошли в рабочей атмосфере, но она не была «постоянно-солнечной». По его словам, он не знает, возникла ли какая-либо «химия» между ним и Байденом. Президент Украины также объявил, что президент США обещал ввести санкции против «Северного потока — 2», а также поддержал стремление Украины в НАТО, правда никаких сроков по поддержке Киева в этом вопросе не назвал.

Как заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, переговоры Байдена и Зеленского показали, что президент Украины остался в статусе «нежеланного гостя» для американской стороны.

«У Зеленского, видимо, оказались чрезмерные аппетиты даже для бездонного бюджета США, да и амбиции у украинского лидера тоже наполеоновские, того и гляди кинется Донбасс или Крым «освобождать», причем будет требовать сделать это силами НАТО. Так что, наверное, подумал Байден, этот парень начнет хватать за язык при встрече, поэтому лучше обеспечить ему приятное времяпровождение, а самому найти более важные дела, чтобы и бюджет сберечь, и в ненужный конфликт не ввязаться.

Вот и остался украинский президент в статусе нежеланного почетного гостя. Слонялся там из угла в угол, но так и не понял главного — от Украины уже все устали», — отметил депутат.

В то же время один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и экс-кандидат в президенты Украины Юрий Бойко считает, что на переговорах с Байденом Зеленский так и не обсудил ключевой вопрос — участие США в разрешении конфликта в Донбассе.

«Вопрос, который должен был обсуждаться, это участие американцев в миссии по урегулированию конфликта на востоке Украины. Должна была быть инициатива со стороны Украины о том, чтобы эта миссия была создана, как она была раньше. Однако этот вопрос решен не был. В итоге было очень много декларативных заявлений, которые не ведут какому-нибудь результату. А вот конкретный вопрос по миру (в Донбассе) не обсуждался», — сказал парламентарий «Газете.Ru».

По его мнению, отсутствие совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена в данном случае объясняется тем, что стороны так и не приняли каких-либо конкретных решений в рамках переговоров.

«У США сейчас много своих проблем, связанных с Афганистаном. Да и каких-то конкретных решений на встрече не было, которые давали бы возможность сделать совместную пресс-конференцию», — добавил Бойко.

С этим отчасти согласился член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, встреча Зеленского и Байдена была протокольной, как и сами отношения двух государств.

«В принципе США уже нельзя было отказывать Зеленскому во встрече. Как они могут отказаться, если 30 лет они воспитывали на Украине этот русофобский режим и организовали госпереворот в 2014 году. Поэтому так сказать с большим скрипом они с Байденом все-таки встретились. В целом это была протокольная встреча, как и сами отношения США с Украиной. К примеру, американские высокие представители не поехали на «Крымскую платформу» или празднование 30-летия независимости Украины. Да и Байден не вышел на пресс-конференцию с Зеленским. Это все показатель того, что США относятся к Украине как к не очень серьезному государству», — указал сенатор.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник охарактеризовал переговоры двух лидеров как провал Зеленского, в особенности из-за пресс-конференции украинского лидера.

«По сути, между ними не было никакого серьезного разговора. Байден, конечно, не заснул, но Зеленский и не разбудил его. Результаты встречи были написаны на лице президента Украины во время брифинга, который проходил чуть хуже, чем во Франции — там все-таки дали шире угол. Зеленский выступал где-то в уголке и флаг Украины был помятый, такое впечатление, что он принес его туда в кармане. А стояли перед президентом только четыре микрофона украинских СМИ, без CNN и других американских медиа», — отметил экс-депутат.

Олейник отдельно указал на то, что во время брифинга Зеленский отвлекся, чтобы попросить кого-то не мешать ему выступать. Не исключено, что замечание украинский лидер сделал присутствующим журналистам.

«Это было полное фиаско, спасибо что не выставили его за ограду Белого дома. Вероятно, это было тайное условие, чтобы Зеленскому все-таки дали в Белом доме провести пресс-конференцию, а не так как (экс-президент Украины Петр) Порошенко выступал за пределами его территории», — подчеркнул экс-депутат.

Что пишут в социальных сетях

Визит Зеленского в США начался еще 31 августа и за это время с украинским лидером и его командой произошло несколько курьезных ситуаций, что вызвало большой ажиотаж в соцсетях. К примеру, на одном из американских каналов фамилию президента Украины записали как «Левинский», что вызывало множество шуток и сравнений с Моникой Левински, сексуальный скандал с участием которой чуть не привел к отставке президента США Билла Клинтона.

Так, под постом Зеленского в Twitter с фотографией со встречи с Байденом появилось много комментариев с отсылками к знаменитому скандалу. К примеру, пользователи соцсети называли президента Украины «решительной Моникой Александровной» и публиковали коллажи с Зеленским и Биллом Клинтоном.

Решительная Моника Александровна. Это вам не какоето там лалала! — Марк Черноусов (@M_Chernousov) September 2, 2021

Не обошли комментаторы и Байдена, спрашивая о том, не уснул ли президент США на встрече со своим коллегой. В частности, один из пользователей написал Зеленскому: «Осторожно, он может заснуть», а другой разместил фото со спящими на стульях президентами.

Take care, he can asleep. — Lenny Gomes - Jornalista Catlico (@jornalistacmprj) September 1, 2021

Впрочем, досталось от пользователей не только лидерам США и Украины, но и пресс-секретарю Зеленского Сергею Никифорову. Он разместил в Instagram свое фото на фоне Белого дома, притворившись, что держит пальцами верхушку Монумента Джорджа Вашингтона, а также высунул язык.

В итоге комментарии под постом Никифорова оказались достаточно негативные, ряд пользователей соцсети даже обвинили пресс-секретаря президента в попытке опозорить Украину. А некоторые стали рассуждать об умственных способностях сотрудника офиса украинского лидера.