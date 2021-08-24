«Украине удалось доказать, что она — не Россия. Если это достижение»

На Украине отметили 30 лет независимости — 24 августа 1991 года Верховный совет Украинской ССР принял акт о провозглашении суверенитета. За эти годы, по мнению экспертов, Украине действительно удалось добиться независимости, но в то же время ее суверенитет подвергается сомнению. За минувшие годы изменились и ВВП страны, и уровень благополучия ее граждан. О том, как проходили торжества на Украине и чего она добилась за прошедшие 30 лет, — в материале «Газеты.Ru».

Парад и выступление Зеленского

Центральным событием празднования Дня независимости Украины стали военные парады. Они прошли в Киеве — на Крещатике и на Днепре, а также в Одессе. В общей сложности в них были задействованы более 5 тыс. военных и представителей оборонного сектора, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

После парадов по улицам прошли «Марши защитников», в рядах которых — участники военной операции в Донбассе, родные погибших военных и члены различных украинских националистических организаций.

Особое внимание наблюдателей привлекла торжественная речь президента Украины Владимира Зеленского, который упомянул об «украинских сердцах» жителей Донбасса и Крыма.

«Мы боремся за своих людей там. Можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать тупик, можно вынудить получать паспорта. Но невозможно паспортизировать их украинские сердца», — заявил он.

В этот день Зеленский также учредил День украинской государственности, который будет отмечаться «в День крещения Руси — Украины», то есть 28 июля. Причем точкой отсчета украинской государственности он призвал считать год учреждения Киева, который точно историками так не определен. Директор Украинского института национальной памяти (отвечает за формирование и реализацию исторической политики государства) Владимир Вятрович при этом ранее говорил о наследственности украинской государственности от 1917–1921 годов.

30 лет независимости

В своем Twitter украинский президент отметил, что за прошедшие 30 лет Украина «состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств». Он подчеркнул, что украинцы уверенно смотрят в будущее, поскольку у них «вековой опыт борьбы за свободу».

«За прошедшие 30 лет Украине удалось доказать, что Украина — это не Россия. Если это достижение»,

— сказал «Газете.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

В то же время, глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что 30 лет — это самый большой срок существования Украины как независимого государства, а потому, с его точки зрения, украинскую независимость и государственность можно считать состоявшейся.

Он обратил внимание, что сейчас только завершается формирование новой политической нации, но происходит это на антироссийской базе, «на основании донбасского и крымского комплекса трагедий».

«Если говорить об экономике и социальной сфере, это огромное количество поражений, начиная с того, что Украина потеряла 30% населения — 15 млн человек, 7% территорий, практически весь индустриальный потенциал. Есть вопросы и в отношении суверенности страны, то есть независимость есть, а суверенитет очень ограничен»,

— сказал эксперт «Газете.Ru».

В экономическом плане Украина за минувшие 30 лет потерпела определенные неудачи. Согласно данным РИА «Новости», если еще в 1990 году ВВП страны на душу населения составлял $3965,4, то в 2020 году этот показатель был около $3224. В 1991 году по уровню ВВП на душу населения она занимала 52-е место в мире, а спустя 30 лет — 91-е, приводит ТАСС слова директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина.

По его словам, покупательская способность украинцев за 30 лет уменьшилась на 30%, хотя в стране был рост среднемесячной зарплаты в денежном выражении.

Если говорить о структуре экспорта, то она изменилась от высокотехнологичного к сырьевому, и сейчас до 80% составляет экспорт сырья, преимущественно аграрной отрасли.

Согласно ежегодному рейтингу ООН по индексу человеческого развития, который показывает, насколько благополучно живут граждане той или иной страны, Украина с момента обретения независимости переместилась с 43 на 74 место.

На тупиковость развития Украины как антипода России 24 августа указал и экс-президент Украины Леонид Кучма.

«Кто-то из наших «патриотов» воспринял [заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина становится «анти-Россией»] как комплимент — мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это, действительно, угроза — стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы «не как у них». Отражение живет самостоятельной жизнью», — написал Кучма в колонке для издания «Левый берег».

Крымская платформа

Одним из центральных событий в рамках подготовки к празднованию 30-го Дня независимости стал форум «Крымская платформа», на которой Киев рассчитывал заручиться международной поддержкой в вопросе устремлений по «возвращению» Крыма в состав Украины. В работе форуме участвовали представители 46 стран (включая США, все страны Евросоюза и НАТО). Всего на конференции было девять президентов, четыре премьер-министра, 17 глав МИД или их заместителей, а также послы стран в Украине.

Участники саммита в своей декларации осудили «временную оккупацию и незаконную аннексию Крыма» и согласились продолжить вводить «политические, дипломатические и ограничительные меры» против России в связи с этой ситуацией. К тому же, они призвали Москву «выполнять свои обязательства как государства-оккупанта», прекратить «нарушать права человека в Крыму» и допустить в регион международных наблюдателей и правозащитников.

Россия неоднократно подчеркивала, что Крым вошел в ее состав в полном соответствии с международным правом и крымчане сами определили свое будущее.

Зеленский говорил о планах по проведению данного саммита на протяжении последних месяцев, но, как полагает Руслан Бортник, «первый блин вышел комом».

«Саммита глав государств не получилось, потому что из «большой двадцатки» не было ни одного главы государства. В связи с этим не удалось принять политических решений. Это означает, что этот саммит превращается в длительный инструмент, на который в следующий раз, например, в случае обострения отношений между Западом и Россией, могут приехать больше участников с более серьезным политическим представительством», — сказал он «Газете.Ru».

Он уверен, что платформа станет постоянным инструментом давления, создания политических и правовых проблем для России.

При этом он выразил мнение, что ее работа не приближает Крым к реинтеграции в состав Украины. Для этого Киев должен изменить политику в отношении полуострова.

«Крымская платформа сегодня позволяет актуализировать тему Крыма в международном политическом дискурсе, создать практически еще одну международную организацию под руководством Украины, в рамках которой можно обращаться к другим странам за дополнительной финансовой и политической поддержкой», — подчеркнул эксперт.

Крымская платформа — это не более чем картинка, которая нужна для поддержания определенных медийных тем, и чтобы руководство Украины могло подтвердить, что оно не смирилось с потерей Крыма, убежден Владимир Брутер.

«Все понимают, что Украина Крым не вернет. Запад же таким образом показывает, что Россия плохая, а Украина борется за свое достоинство», — отметил эксперт.

Как обратил внимание специалист, в окончательном документе этой платформы говорится, что «против России можно вводить санкции, а можно не вводить, если она будет хорошо себя вести». Это будет определяться каким-то независимым жюри, которое никто никогда не видел, констатировал он.