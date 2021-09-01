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Политика

«Мадуро перехватил инициативу»: зачем оппозиция в Венесуэле вернулась на выборы

«Единая платформа Венесуэлы» заявила об участии в региональном голосовании

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Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
В Венесуэле ведущие оппозиционные силы спустя три года бойкота собрались снова участвовать в выборах. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что это можно считать признанием провала тактики неучастия. При этом они сдержанно оценивают шансы оппонентов власти на успех из-за внутренних противоречий. «Газета.Ru» — о метаниях противников Мадуро.

Главная оппозиционная сила Венесуэлы — «Единая платформа», в состав которой входят четыре партии, объявила об участии в ноябрьских региональных и муниципальных выборах. Это знаменует смену тактики оппонентов президента Николаса Мадуро, так как с момента его переизбрания в 2018 году они предпочитали бойкотировать голосования.

В состав «Единой платформы» входят партии двух главных лидеров протеста — «Народная воля» самопровозглашенного временного президента страны Хуана Гуайдо и «За справедливость» бывшего губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса.

Каприлес уже давно агитировал за участие в выборах, а вот Гуайдо в последние годы считался главным сторонником бойкота выборов в стране. И он до сих пор лично не прокомментировал изменение позиции «Единой платформы».

Оппозиционные силы при этом отдельно подчеркнули в своем заявлении, что грядущие выборы все равно нельзя будет считать честными.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Татьяна Русакова отмечает, что электоральный процесс в Венесуэле ничем не отличается от выборов в других странах с авторитарными режимами, поэтому фальсификации вполне возможны.

Решение о выставлении своих кандидатов на выборы было принято на фоне начавшегося раунда переговоров между представителями власти и оппозицией в Мексике. Так, 13 августа там был заключен меморандум о взаимопонимании между сторонами. В нем говорилось о необходимости гарантировать соблюдение политических прав, снятии санкций, отказе от насилия и защите экономики.

По мнению оппонентов Мадуро, их заявление об участии в выборах поможет урегулированию политического кризиса мирным путем.

Заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь считает, что заявление оппозиции говорит о том, что прежняя стратегия противников власти не сработала. При этом он призывает не делать далеко идущих выводов.

«Да, бойкот выборов не принес никаких результатов, особенно это было видно на последних парламентских выборах. Скорее, эффект оказался противоположным. При этом некоторые условно оппозиционные партии в декабре 2020 года попали все-таки в парламент», — напоминает эксперт.

С тем, что оппозиция Венесуэлы погрязла во внутренних распрях, согласна и Русакова. По ее словам, «Единую платформу» нельзя считать монолитной силой, так как представители партий расходятся между собой даже по техническим вопросам.

Она напоминает, что подобные метания по участию в выборах для венесуэльских политиков характерны еще со времен предыдущего президента Уго Чавеса. Нынешнее же заявление было сделано в последний момент перед закрытием регистрации кандидатов, что негативно может сказаться на мобилизации сторонников.

Среди других факторов, из-за которых оппозиция собирается вернуться на выборы, эксперт также выделила провал ставки на внешнее давление и отказ военных поддержать противников режима.

В целом же, по словам Розенталя, баланс сил в Венесуэле в последнее время изменился. Так, власть временно перехватила инициативу, а оппозиция по-прежнему на самом деле раздроблена.

«Но до окончательной победы Мадуро еще далеко. Просто оппоненты поняли, что дальше отсиживаться и бойкотировать выборы нет смысла. И это пока выгодно Мадуро. Так, их участие в региональных выборах косвенно легитимирует прошедшие парламентские выборы», — говорит Розенталь.

Эксперт считает, что несмотря на то, что никакие из экономических и социальных проблем Венесуэлы не решены, грядущее голосование в регионах едва ли может стать «опрокидывающим».

«Это возможно только в условиях раскола элит, на сегодня его не наблюдается. Раньше, скажем, были разногласия между Мадуро и вторым по влиятельности человеком в стране Диосдадо Кабельо, но сейчас он ушел в тень. Так что серьезного раскола нет, хотя некоторое недовольство присутствует», — указывает специалист по региону.

При этом ноябрьское голосование может проявить другие интересные тенденции, в частности показать, насколько оппозиция едина и есть ли там какие-то новые лидеры, кроме Гуайдо.

В целом же эксперты указывают, что рейтинги Мадуро и Гуайдо, который растерял поддержку за два года, примерно одинаковы и колеблются на уровне около 13-15%. По мнению Розенталя, мнение остальных 60%-70% населения — загадка, которая может удивить многих.

Последние парламентские выборы состоялись в декабре 2020 года, и в условиях бойкота главных оппозиционных сил коалиция «Великий патриотический полюс» во главе с пропрезидентской «Единой социалистической партией» Мадуро получила большинство мест. Западные государства отказались признать эти результаты. Несмотря на это, Евросоюз после тех выборов отозвал признание Хуана Гуайдо президентом, указав, что отныне его там считают лишь «привилегированным переговорщиком».

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