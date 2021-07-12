«Отдан приказ к бою!»: устоит ли коммунизм на Кубе

По всей Кубе начались протесты, на которых звучат как экономические, так и политические требования. В последнее время к привычным для Острова Свободы проблемам вроде дефицита прибавились перебои с электроэнергией и стремительное распространение пандемии COVID-19. «Газета.Ru» узнала у экспертов, угрожает ли протестная волна власти коммунистов.

Власти Кубы ввели чрезвычайное положение в стране. Это произошло на фоне протестов против политики правящей Компартии, вспыхнувших впервые с 1994 года.

Заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь считает, что в основе нынешних протестов на Кубе лежат социально-экономические причины.

«Кубинское общество уже долго находится в тяжелом положении, а пандемия коронавируса и ее последствия только усугубили ситуацию. Низкими темпами там идет вакцинация, так как препаратов просто не хватает, растет число зараженных», — отметил эксперт, призывая не делать преждевременных выводов.

По словам Розенталя, уже сейчас можно выделить два последствия выступлений.

«Первое — это начавшееся закручивание гаек со стороны кубинского руководства. Да, они попытаются остановить протесты. Но при этом кубинцы, конечно, будут пытаться решать экономические проблемы.

Второе последствие — внешнеполитическое. До этого много говорили, что приход к власти Джо Байдена — пролог для нормализации отношений США и Кубы. Но теперь этот процесс, мягко говоря, откладывается», — объяснил эксперт.

Профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец обратил внимание, что, хотя 27 лет назад протестующих было больше, тогда выступления проходили только в Гаване, а не по всей стране, как сейчас.

«Пока непонятно, станет ли это катализатором каких-либо перемен. Куба — довольно закрытая страна, и мы можем только гадать, что там происходит. Но если призыв президента поддержать власть обеспечит выход необходимого числа сторонников, то они удержат ситуацию под контролем. И если кубинские власти не дураки, то будут какие-то послабления в экономике. Но не все зависит от них — например, продолжает действовать эмбарго со стороны США», — рассуждает эксперт.

Аналитик уверен, что на политические перемены власти не пойдут, потому что «тогда у них сразу все посыплется».

«Это будет последнее, на что они согласятся. Свободные выборы обрушат систему», — заявил Хейфец.

Демонстрация 11 июля в кубинском городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос стала первой в ряду масштабных выступлений как минимум в 15 городах, сообщает The Wall Street Journal. Причиной стали экономические трудности, которые усугубились в последнее время из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, сама по себе проваленная борьба с COVID-19 и дефицит медицинских препаратов стали еще одной из причин недовольства. В последние дни были зарегистрированы антирекорды — почти 7000 новых заболевших в день и 47 смертей.

Куба отказалась от иностранных вакцин, а двух собственных, по словам экспертов, банально не хватает.

«Настоящий боевой приказ»

Отмечается, что в ряде городов протестующие скандируют «Свободу!», «Мы не боимся!» и «Долой коммунизм!», требуют «проведения свободных выборов», что нехарактерно для политической культуры страны.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель нашел причину протестов в действиях США. При этом эксперты пока не спешат разделять его точку зрения, но согласны с тем, что американцы пользуются моментом.

Кубинский лидер также призвал 11 июля своих сторонников выйти на защиту от провокаций, причем аналитики по-разному оценивают его формулировку «Революционеры на улицу! Отдан приказ к бою!» (цитата по WSJ).

Эксперт по Латинской Америке Дмитрий Розенталь назвал эти слова необходимыми для демонстрации того, что протесты поддерживают далеко не все граждане.

При этом эксперт допустил, что такие призывы могут привести к столкновениям на улицах.

Виктор Хейфец же считает высказывание Диас-Канеля настоящим боевым приказом, который, по сути, можно расценить как призыв к гражданской войне.

«Если не удастся урегулировать ситуацию без масштабного мордобоя, то это плохо кончится. У коммунистов действительно много сторонников, в армии 100 тыс., плюс полиция и народная милиция, у представителей которой оружие хранится дома», — сообщил эксперт.

Проправительственные демонстранты действительно вышли на марш в Гаване под кубинским флагом с лозунгами «эти улицы принадлежат Фиделю (Кастро, лидеру революции 1959 года — «Газета.Ru»)».

В столицу страны Гавану введены войска и дополнительные подразделения сил безопасности. По ряду сообщений в соцсетях также мобилизован кубинский спецназ — «Черные береты».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за «развитием ситуации на Кубе и вокруг нее.

«Считаем недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на Острове», — говорится в комментарии на сайте министерства.

США же выразили обеспокоенность. Советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан написал, что Вашингтон поддерживает свободу собраний на Кубе и будет осуждать любое насилие или нападение на мирных протестующих.

По сообщениям Amnesty International, в ходе разгона демонстраций ряд протестующих получили серьезные ранения в «результате стрельбы».

Нищета и ковид

Куба переживает экономический кризис, который усугубила пандемия COVID-19. В прошлом году экономика республики упала на 11%, чего не было три десятилетия. В стране острый дефицит самых обычных продуктов.

Экономический курс при Диасе-Канеле, который стал президентом в 2019 году, не отличается радикальными переменами, а, скорее, продолжает начатую еще Раулем Кастро частичную либерализацию в экономике. При этом преемник революционеров на словах отвергает возможность перехода к капитализму.

Нынешняя модель развития острова ущербна, признает Виктор Хейфец.

«Проблемы в экономике Кубы были и во времена масштабной помощи СССР. Как минимум, сейчас надо решить проблему нехватки лекарств, которая возникла, несмотря на развитый сегмент фармации. 230 тыс. зараженных коронавирусом на 11-миллионую страну — более чем серьезно. Есть также перебои с поставками электроэнергии из-за сократившихся поставок нефти из Венесуэлы. Правительству нужна масштабная помощь, а где ее брать — не совсем понятно», — сказал эксперт.

С тем, что кубинские власти будут просить помощи у других стран, согласен и Розенталь.

«Возможно, они попробуют договориться о дополнительных поставках нефти с Венесуэлой, которая сама испытывает большие сложности. Эта страна — главный поставщик нефти Кубе — недавно стремительно сократила помощь. Возможно, власти Кубы обратятся к России и Китаю с просьбой о помощи. И я не вижу причин, почему Москва может отказать», — заключил он.

Конституция Кубы в редакции 2019 года закрепила послабления для предпринимателей и либерализацию в экономике, начатую при Рауле Кастро, в том числе введя ограниченное право частной собственности. В 2021 году реформы были продолжены, в частности, правительство открыло 2 тыс. отраслей для малых предпринимателей и самозанятых. Была также ликвидирована финансовая система, разрешавшая хождение двух типов песо — «обычного» (CUP) и конвертируемого (CUC). Курс конвертируемого песо к доллару власти устанавливали самостоятельно, и он доходил до соотношения $1 к 24 CUC.

При этом несмотря на закрепленную роль руководящей Компартии, официально Куба в XXI веке стремится лишь к социализму, отказавшись от построения коммунизма.