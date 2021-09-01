СПЧ готовит комплекс мер по защите прав россиян за рубежом

Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) осуществляет разработку комплекса мер, направленных на защиту прав граждан, находящихся за границей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Совета Валерия Фадеева.

«У нас есть профильная комиссия. С коллегами пытаемся выработать предложения по усилению политики по защите прав соотечественников за рубежом. Мы сейчас прорабатываем комплекс мер, будем предлагать их на обсуждение в министерства и ведомства», — обратил внимание он.

Также Фадеев добавил, что не может обсуждать ситуацию с соблюдением прав человека на территории стран бывшего СССР. По его мнению, подобные разговоры «могут неправильно понять».

«Есть общая тенденция: некоторые страны бывшего СССР строят государственность на базе национализма. Это не новинка: большинство европейских стран построено на национализме. Отсюда ущемление прав человека», — сказал он.

В дальнейшем в СПЧ намерены бороться с ущемлением прав россиян в других странах, подчеркнул глава Совета.

Ранее сообщалось, что в крупных городах Казахстана националисты проводят «языковые патрули».