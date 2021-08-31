Новый Уотергейт или спустят на тормозах: кто станет ответственным за провал США в Афганистане

После окончания вывода войск из Афганистана в США начались поиски виноватых. В частности, более 80 генералов и адмиралов в отставке призвали покинуть свой пост главу Пентагона. Эксперты же считают, что Белый дом постарается просто замять неудобную тему. «Газета.Ru» — о поиске крайнего в Вашингтоне.

Все знали

«Я в полной мере несу ответственность за все, что произошло в последнее время», — заверял президент США Джо Байден 26 августа, отвечая на вопрос о его вине в гибели 13 американских военнослужащих в аэропорту Кабула. Однако это признание не дало ответа на вопрос, понесет ли кто-то реальное наказание за ошибки, допущенные при выводе войск.

При этом такие призывы регулярно раздаются. Накануне 87 генералов и адмиралов в отставке подписали открытое письмо с призывом к министру обороны Ллойду Остину и главе Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли покинуть свои посты по «соображениям совести». Отставники считают, что два главных военных руководителя не сделали всего, чтобы вывод войск «не обернулся катастрофическими последствиями».

Отметиться в дискуссии об ущербе репутации США не упускает возможности и бывший президент США Дональд Трамп, который заявил: «Нас больше никто не уважает, даже из тех, кто уважал нас раньше. Нами руководят дураки».

До этого ряд сенаторов-республиканцев призывали объявить импичмент Байдену, из-за, как выразилась конгрессвумен Элиз Стефаник, «окровавленных рук».

Масла в огонь подлила секретная информация, оказавшаяся в распоряжении Politico, что Минобороны США знало о готовящемся теракте у аэропорта Кабула. Сообщается, что за сутки до него министр обороны США Ллойд Остин призвал на брифинге 12 высокопоставленных подчиненных подготовиться к «непосредственной угрозе с массовыми жертвами».

При этом американцы намеренно держали ворота аэропорта подольше открытыми, чтобы британцы могли продолжить эвакуацию своего персонала. По утверждению источников издания The Times, в правительстве Великобритании удивились этой информации.

Сложившейся кризисной ситуацией могут воспользоваться республиканцы, особенно в контексте выборов в парламент в 2022 году, пишут авторы The Washington Post. Отмечается, что даже ряд демократов согласен обсуждать отставки госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов в разговоре с «Газетой.Ru» также выделил последнего среди тех, кому может достаться больше всего в результате афганского кризиса.

«Виноваты Байден, который сам себя сдавать не будет, и Салливан. Второй слишком долго осторожничал и не был готов взять ответственность за радикальные срочные решения. Я думаю, что неофициально именно на команду по нацбезопасности возложат вину.

А официально Байден постарается поскорее перевернуть эту страницу. Уже сейчас афганскую тему комментируют только [глава Центрального командования ВС США Кеннет] Маккензи и Блинкен, а Байден занимается ураганом «Ида»,

— указывает Наумов.

Само пройдет

Политолог-американист Малек Дудаков согласен с тем, что у Байдена нет желания кого-то публично наказывать, так как это станет признанием своего поражения.

«Безусловно, это грандиозный провал внешней политики США. В Конгрессе сейчас много законодателей, включая некоторых демократов, которые призывают администрацию найти виновных и отправить их в отставку. Чаще всего говорят о Блинкене или Остине, которые просто исполняли решения Байдена.

Но я не ожидаю подобных отставок, и, тем более, ни к чему не приведут разговоры об импичменте президента. Все постараются сделать вид, что так примерно все и планировалось, движемся дальше», — уверен эксперт. Кадровые выводы, считает Дудаков, возможны только в отношении чиновников второго и третьего ранга, например, руководивших операцией морской пехоты.

Иной точки зрения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, Владимир Васильев, проводя прямые параллели с Уотергейтским скандалом, в результате которого был вынужден уйти в отставку президент Ричард Никсон.

Уотергейтский скандал Уотергейтское дело в США связано с событиями 1972 года, когда члены Республиканской партии во время президентской предвыборной кампании попытались установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в отеле «Уотергейт». В результате скандала президент-республиканец Ричард Никсон добровольно ушел в отставку в 1974 году, что и поныне остается прецедентом.





«Тогда Никсон стал сдавать свою команду, начиная с вице-президента. А закончилось тем, что команда сдала Никсона, и он был вынужден уйти в отставку. С моей точки зрения, сейчас начинает разворачиваться примерно та же ситуация, только у руля ныне демократ. И сейчас есть возможность разгромить, по крайней мере, внешнеполитический блок администрации, который до конца еще не оформился», — говорит американист.

Эксперт считает, что негативную реакцию СМИ по отношению к Байдену уже вполне можно сравнить с той критикой, которая доставалась Дональду Трампу из-за действий во время пандемии COVID-19.

К министру же обороны Остину давно выдвигается ряд претензий, например, что он чрезмерно много внимания уделяет либеральным ценностям. Аналогично, по словам Васильева, обстоит дело и с Госдепом, который в июне проводил мероприятия по случаю Месяца гордости ЛГБТ.

Эксперты сходятся в том, что республиканцы постараются максимально долго привлекать внимание к провалу в Афганистане. По словам Наумова, они хотят не столько выяснить правду, сколько свести счеты.

«В том числе и поэтому отдавать кого-то за год до выборов на растерзание в Белом доме не будут. Все ограничится внутренним рефлексированием, особенно если в Афганистане будет все более-менее спокойно», — говорит эксперт РСМД. В случае же другого сценария, например, новых громких терактов «замести тему под ковер» не получится, уверен он.